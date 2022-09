Pogacar tevreden met zesde plek: “Ik voelde me vrij goed”

Meespelen om de wereldtitel zat er niet in voor Tadej Pogačar, maar de Sloveen was na afloop wel tevreden over zijn WK tijdrijden. Pogačar wist de zesde tijd te realiseren, op 48 seconden van de verrassende wereldkampioen Tobias Foss, en kijkt met vertrouwen uit naar de wegrit die over exact een week zal plaatsvinden.

Pogačar moest in de tijdrit Foss, Stefan Küng, Remco Evenepoel, Ethan Hayter en Stefan Bissegger laten voorgaan, maar finishte wel voor de tweevoudige wereldkampioen en medefavoriet Filippo Ganna. “Ik hou vrij goede gevoelens over aan deze tijdrit. Ik ben best wel blij met mijn prestatie. Zesde is ‘OK’. Ik ben heel erg blij voor Tobias Foss. Het is voor iedereen wel een verrassing, maar daar houden we ook van in het wielrennen. Hij mag trots zijn op deze prestatie”, citeert Sporza.

Over de wegrit: “Ik ben nu al gemotiveerd”

De Sloveen greep vandaag dus naast een medaille, maar krijgt over een week nog een kans om wereldkampioen te worden. De tweevoudige Tourwinnaar is een van de grote favorieten voor de wegrit. “Ik ben nu al gemotiveerd. We hebben een goede ploeg voor zondag. We staan dan wel niet met een voltallige selectie aan de start, maar we beschikken alsnog over zes goede renners. We hopen op een goed resultaat.”

“Met België, Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië zijn er veel sterke blokken. Wij kunnen ook met deze landen concurreren. Of ik de route al heb verkend? De focus lag eerst op het WK tijdrijden. We werken in de wedstrijd de lokale ronde zo vaak af, dat het wel snel duidelijk zal worden. We zullen straks niet voor verrassingen komen te staan”, besluit Pogačar.