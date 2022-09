Van Aert en Evenepoel in koor: “Ja, we gaan zondag samenwerken”

Vorig jaar verliep de samenwerking tussen Wout van Aert en Remco Evenepoel op het WK allesbehalve vlekkeloos, maar dit jaar staan alle neuzen weer dezelfde kant op. “Vorig jaar waren er inderdaad wat woorden na het WK, maar daar hebben we onze lessen uit geleerd. Ja, we gaan samenwerken”, was de belangrijkste boodschap op de persconferentie van de Belgische ploeg in Wollongong.

Een jaar na het veelbesproken WK in Leuven zijn de plooien gladgestreken en is de kou uit de lucht. Van Aert en Evenepoel maakten vandaag een ontspannen indruk op de persconferentie. “Ja, we gaan samenwerken. Ik heb ‘ja’ gezegd, zoals bij een huwelijk”, grapt Van Aert. “En ja, we hebben erover gepraat.” De 28-jarige topfavoriet is al een tijdje in Australië. “Dat is niet onbelangrijk voor de sfeer. Het is anders dan een paar dagen voor een wedstrijd samenkomen.”

“Als je twee weken samen bent, moet je toch een beetje aanpassen. Maar het was niet enkel belangrijk voor de sfeer, ook voor de fysieke aanpassing, de jetlag. De reis vanuit Canada was zwaar, maar nu ben ik hersteld. Ik voel me goed. Vandaag was het de eerste dag slecht weer, daarvoor heb ik altijd goed kunnen trainen. Of ik mijn beste vorm heb? Moeilijk te zeggen. Ik voel me klaar, mijn opbouw verliep zoals gepland.”

Van Aert: “Misschien kan ik vroeger aanvallen”

Van Aert besloot in aanloop naar de wegwedstrijd niets aan het toeval over te laten en besloot zelfs te passen voor het WK tijdrijden. Of hij nu toch spijt heeft van zijn keuze, werd hem nog gevraagd. “Nee, ik heb geen spijt dat ik de tijdrit niet gereden heb. Die beslissing had ik al in het voorjaar genomen en daar wilde ik niet vanaf stappen. Je verwijst naar de naam van de winnaar (zijn Jumbo-Visma-ploegmaat Tobias Foss, red.) maar het is te makkelijk om te zeggen dat ik gewonnen zou hebben mocht ik aan de start hebben gestaan.”

De winnaar van de groene trui in de voorbije Tour de France is blij met het feit dat hij Evenepoel als ploeggenoot aan zijn zijde heeft. “Als we met elkaar koersen, maken we gewoon meer kans om te winnen. Ik heb normaal een betere sprint dan Remco, hij kan van verder aanvallen. Maar hij moet niet te vroeg zijn keuze maken. We moeten profiteren van het feit dat we met twee in de finale kunnen zitten. We moeten beide opties open houden. Iedereen verwacht dat ik op een sprint mik, maar misschien kan ik vroeger aanvallen.”

Evenepoel: “Ik voel me beter dan een week geleden”

Evenepoel kwam ook uitgebreid aan het woord op de persconferentie. De winnaar van de Vuelta a España ziet een samenwerking met Van Aert helemaal zitten. “Ik ken de capaciteiten van Wout, hij kent die van mij. We kunnen perfect samenwerken in de finale van een zware wedstrijd. Ik sluit me aan bij Wout. Zo lang mogelijk samenblijven en geen domme krachten verspillen. Misschien is Mount Pleasant niet de zwaarste klim, maar het is een lange koers. En het is een WK, dan kan je altijd sneller rijden.”

“Het parcours is ook niet makkelijk, altijd keren en draaien. De vermoeidheid zal doorslaggevend zijn. We zijn trouwens niet de enige ploeg om de wedstrijd te controleren. Ik denk aan Italië, Frankrijk, Nederland… Veel ogen zullen op ons gericht zijn, maar we moeten kalm blijven en als een team samenwerken. We moeten situaties als vorig jaar zien te vermijden. Ik, Wout en de zes andere jongens weten hoe ze moeten koersen. Het ideale scenario? Dat we met een groepje van zeven of acht naar de finish rijden na een snelle slotronde en dat we één en twee worden.”

Evenepoel heeft al een pittig seizoen achter de rug en moest in aanloop naar het WK erg diep gaan in de Vuelta, maar van extreme vermoeidheid is absoluut geen sprake. “Ik voel me beter dan een week geleden. Er zit meer energie in mijn lichaam. Vandaag was de eerste dag dat ik later dan 6.30 uur wakker werd. Dat is goed nieuws. Het lichaam is eindelijk hersteld. Of ik de benen van Luik-Bastenaken-Luik heb, valt moeilijk te zeggen. We zijn in een andere fase van het seizoen, ik weeg ook drie kilo lichter. Vergelijken heeft dus geen zin.”