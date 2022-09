Michael Matthews verwacht zwaar WK: “De andere teams hebben baat bij een harde koers”

Michael Matthews is aankomende zondag een van de favorieten om in eigen land wereldkampioen op de weg te worden. Dat ziet de Australiër zelf ook zo. “Ik weet dat ik het risico neem om mezelf te vervloeken, maar ik kan niet anders dan mezelf als favoriet naar voren schuiven”, zei Matthews tegen Het Nieuwsblad.

“Heel Australië staat achter mij en dat is een voordeel dat ik met beide handen moet aangrijpen om het af te maken”, aldus Bling, die in 2010 al eens een regenboogtrui ophaalde in eigen land. Destijds was hij de beste belofte van de wereld. “Het maakt niet uit waar ik wereldkampioen zou worden, maar dan is mijn palmares wel compleet. Ik was al eens derde, tweede, vierde en zesde bij de elite, ik won bij de beloften… Ik mis nog maar één medaille. Het zou de kers op de taart zijn waar ik al weken van droom, mee opsta en op training aan denk.”

Koerswijze

Matthews heeft meerdere wapens. Hij kan rap aankomen, maar de aanval kiezen is ook een optie. In de voorbije Tour de France toonde de 31-jarige renner dat nog tijdens de veertiende etappe, toen hij na een heuvelachtige wedstrijd solo aankwam in Mende. “Persoonlijk is dat de manier waarop ik altijd al wilde koersen, alleen kreeg ik altijd de consignes om te wachten op een sprint. Ik heb getoond dat ik veelzijdiger ben dan de meeste mensen dachten, maar ik zie het niet als een nieuwe stap in mijn carrière.”

“Het gaf me wel een vertrouwensboost”, erkent Matthews. “Ik weet nu dat ik het ook zo kan en dan nog in één van de belangrijkste koersen van het jaar. Het heeft een nieuwe deur met opportuniteiten geopend.”

Wat voor wedstrijdverloop verwacht Matthews aankomende zondag? “Als je naar de andere kanshebbers kijkt, kan ik nu al zeggen dat het een lastige koers wordt. De andere teams hebben er baat bij om de wedstrijd hard te maken. Zij gaan de boel vroeg proberen open te breken, zodat het zo snel mogelijk iedereen voor zichzelf wordt en we een echt wolvengevecht krijgen. Wij moeten zorgen dat we klaar zijn om elke bom die zij gooien te ontmantelen.”

Australië zonder Ewan

‘Wij’ is de Australische ploeg. Naast Matthews zelf, bestaat die Heinrich Haussler, Ben O’Connor, Jai Hindley, Nick Schultz, Luke Plapp, Luke Durbridge en Simon Clarke. Geen Caleb Ewan dus. “Op basis van wat hij de selectie uiteindelijk niet gehaald heeft, kan ik niet zeggen. Misschien komt het door hoe zijn seizoen verliep of de minutieuze informatie die ze als thuisland hebben over het parcours in Wollongong. Als renners hebben wij daar in elk geval geen zeg in. Tussen Caleb en mij is er allerminst een probleem.”