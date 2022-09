Biniam Girmay start met nieuwe status op WK: “Word in de gaten gehouden als ik iets onderneem”

Biniam Girmay pakte vorig jaar zilver op het WK voor beloften mannen in Leuven. Komende zondag start hij bij de elite mannen en behoort hij gelijk tot de favorieten. “Dat geeft me een morele boost”, zei de winnaar van Gent-Wevelgem in gesprek met Het Nieuwsblad.

“Het WK is dé afspraak van het jaar, maar ik focus er evenveel op als alle andere wedstrijden die ik rijd”, vertelde de Eritreeër, die de afgelopen weken de nodige ereplaatsen verzamelde. Hij werd zesde in de Bretagne Classic – Ouest-France, vierde in de Tour du Doubs, derde in de Grand Prix Cycliste de Québec en tweede in de Grand Prix Wallonie. Girmay denkt daarmee een goede voorbereiding op het WK te hebben afgewerkt. “Ik reed veel gelijkaardige World Tour-wedstrijden, zoals in Canada, maar mijn coach liet me ook een paar keer vijf tot zeven uur trainen.”

Nieuwe status

Zijn nieuwe status – vooral verdiend met zijn zege in Gent-Wevelgem en ritwinst in de Giro d’Italia – heeft ook een nadeel, meent Girmay. “Ik kan niets meer ondernemen zonder dat iedereen me in de gaten houdt”, legt hij uit. En zijn ploeg, is die wel sterk genoeg? “We zijn met zes, stuk voor stuk profs. En iedereen is in vorm. Alleen is het niet aan ons om de koers te controleren of te kleuren. Ik denk dat wij het iets tactischer moeten aanpakken, zoals vorig jaar in Leuven.”

“Als we in de finale nog met één of twee renners overblijven, moeten we de juiste keuzes maken. Natnael Tesfatsion (Drone Hopper – Androni Giocattoli), Amanuel Ghebreigzabhier (Trek-Segafredo) en Henok Mulubrhan (Bardiani-CSF-Faizanè) hebben al bewezen dat ze een lange koers aankunnen. Ik verwacht van hen dat ze me tot de laatste twee ronden bidons kunnen geven, uit de wind zetten en af en toe naar voren brengen. Dat zou perfect zijn. Daarna is het aan mij.” Het team van Eritrea bestaat, naast de genoemde namen, uit Merhawi Kudus (EF Education-EasyPost) en Metkel Eyob (Terengganu Polygon).

Favorieten

Mathieu van der Poel, Michael Matthews en Wout van Aert ziet Girmay als de grootste kanshebbers komende zondag. “Van Aert zet ik wel op nummer één. Daarachter Michael Matthews, die in zijn eigen land kan koersen en een parcours krijgt dat hem wel moet liggen. En Mathieu van der Poel is er ook altijd. Dat type renners is overal favoriet.”