Wout van Aert: “Concurrentie moet in finale rekening houden met twee Belgen”

Interview

De twaalfde plek in Gent-Wevelgem is zijn slechtste prestatie dit jaar in een eendagswedstrijd. Wout van Aert wist drie klassiekers te winnen en eindigde viermaal op de zogenaamde troostplekken op het podium. Het maakt de Belg van Jumbo-Visma tot dé superfavoriet voor het WK op de weg van aanstaande zondag. Op de vooravond voor zijn reis naar het Australische Wollongong sprak WielerFlits met hem.

Waarom de keuze voor de Canadese eendagswedstrijden als laatste voorbereiding op dit WK?

“Québec en Montréal zijn ook circuitwedstrijden, die te vergelijken zijn met het parcours van een WK. Presteren in die twee wedstrijden (Van Aert werd respectievelijk vierde en tweede, red.), is de beste motivatie met het oog op de WK. Daarbij konden we vanuit Canada via Vancouver meteen doorvliegen naar Australië. Zodoende had ik meer tijd om op en rond het parcours te trainen en te herstellen van de reis en de jetlag. Nu hebben we nog twee pittige trainingssessies in Wollongong kunnen doen.”

In 2020 op de WK in Imola veroverde je zilver op zowel de tijdrit als de wegwedstrijd. Vorig jaar op de WK in Vlaanderen werd je tweede op de tijdrit, maar kon je in de wegwedstrijd je favorietenrol niet waar maken.

“Conditioneel was ik vorig jaar klaar voor het WK. In de Tour of Britain en op de tijdrit in Brugge haalde ik een hoog niveau. Ik denk dat ik in Leuven verrast werd door de agressieve koerswijze. Vooral de Fransen maakten de wedstrijd al snel heel hard. Dat leverde al vroeg in de wedstrijd stress op. Hierdoor verspeelde ik té vroeg energie, die ik later in de finale in zo’n zware wedstrijd nodig had.

Nee, Leuven was niet mijn dag. Ik heb er zeker van geleerd en ook als nationale ploeg halen we hier goede lessen uit. Het is duidelijk dat we nu in Wollongong met twee leiders van start gaan. Vorig jaar was voor het WK al de beslissing genomen dat ik de enige kopman zou zijn. Met een sterke renner als Remco erbij is het beter om hem als een tweede kopman te gebruiken. Dat we met twee man de finale in gaan en dan kijken wiens kaart we het beste kunnen spelen. Dat is beter dan de kansen van een sterke renner als Remco al op te offeren voor de start.”

Was de stress dan juist té groot omdat je als enige kopman werd uitgespeeld in een WK in eigen land?

“Het is niet het probleem dat ik de druk niet aankan om alleen het kopmanschap te dragen. Dat heb ik inmiddels vaak genoeg bewezen. Als ik nu terug kijk dan had Remco, zeker met zijn huidige vorm, een belangrijke rol in die wedstrijd kunnen spelen. In plaats van Remco te gebruiken om op kop te rijden, had hij beter van voren in de aanval een rol van betekenis kunnen spelen. Dan kwam ik in een comfortabelere positie van achteren te zitten. Achteraf is dit natuurlijk makkelijk praten, maar we kunnen van die situatie wel leren. We moeten er nu voor zorgen dat de concurrentie in de finale rekening moet houden met twee Belgen in plaats van één.”

Was de koerswijze van Remco Evenepoel vorig jaar op het WK dan slim?

“Ik denk dat het niet slim was dat hij al zoveel krachten verspeelde in het begin van de koers. Zijn eerste aanval kwam al op tweehonderd kilometer voor de finish. Dat had hij niet moeten doen. In de finale hadden we het dan anders kunnen aanpakken. Maar de situatie van vorig jaar is niet te vergelijken met die van nu. Destijds waren er, na de moeilijke zomer die Remco heeft doorgemaakt, nog twijfels over zijn vorm. Nu heeft iedereen de afgelopen weken gezien hoe sterk hij is. Maar ik wil liever vooruit kijken. Er is genoeg gezegd. We hebben ervan geleerd en we zullen het ditmaal anders doen. België heeft een sterke ploeg en we kunnen en moeten uitgaan van onze eigen kracht. Dat is een groot voordeel.”

Wat is het ideale scenario voor België?

“Het is duidelijk dat Remco niet op een sprint moet wachten. Hij moet in de finale een aanval plaatsen. Ik kan meer afwachtend koersen en eventueel op mijn sprint gokken. In een sprint van een kleine groep heb ik een reële kans om te winnen. Wanneer Remco van voren zit en andere landen/favorieten moeten in de achtervolging, dan kan dat mij in een goede positie brengen.”

Hoe is je band met Remco momenteel?

“Er is tussen ons altijd wederzijds respect geweest. Ik denk dat een paar zaken vorig jaar beter niet via de media gecommuniceerd hadden moeten worden. Daar ben ik echter snel overheen gestapt. Het gaat goed nu en ik zie geen probleem om samen te werken. Of we met een schone lei beginnen? Misschien wel. Ik denk dat we allebei geleerd hebben van de situatie.”

Wie zie je als de belangrijkste concurrenten in Wollongong?

“De Nederlanders met Mathieu van der Poel en Dylan van Baarle hebben een sterke ploeg. Ook het Sloveense team heeft met Tadej Pogacar een van de belangrijkste troeven voor de wereldtitel. Met zijn zege in de GPC Montréal is dat normaals onderstreept. Pogacar heeft een ploeg met goede helpers om zich heen zoals Jan Tratnik. Maar ook andere traditionele wielerlanden zullen met sterke blokken voor de dag komen.”

Diverse renners slaan dit WK in Australië over. Sommigen ook omdat hun sponsorploeg hen in de Europese wedstrijden wil houden in de strijd om de punten tegen de degradatie.

“Ik vind dat sommige ploegen op het hoogste niveau vreemde beslissingen nemen door hun renners weg te houden van de WK met het oog op de strijd om te punten. Ik vind dat doodzonde. Iemand als Alejandro Valverde hoort toch op het WK thuis. Anderzijds wanneer je een WK aan de andere kant van de wereld organiseert, dan weet je dat er meer afzeggingen zijn dan bij een WK in Europa. Bij een kleine twijfel blijven renners nu thuis. Er zullen echter genoeg gemotiveerde renners aan de start staan. Het zal sowieso een zware wedstrijd worden.”

Verbaast het je welke stap je dit jaar opnieuw hebt gezet?

“Om eerlijk te zeggen heeft me dat inderdaad enigszins verbaasd. Ik heb vooruitgang geboekt in het laatste uur van de zware eendagswedstrijden. Voorheen miste ik nog wel eens de kracht om in het laatste uur van een klassieker van 250 kilometer in de aanval te gaan. Dit jaar is dat echt veranderd. Ik heb wat details in mijn training veranderd en duidelijk meer keuzes in mijn programma gemaakt. Dat heeft tot dusver goed gewerkt. Ik ben vorige week 28 jaar geworden, dat is ook de leeftijd waarop je fysiek nog iets sterker kunt worden. Als je dit allemaal optelt, kom je aan de progressie die ik nu heb geboekt.”

Het maken van keuzes doe je ook tijdens dit WK. Je hebt de tijdrit over geslagen om je volledig op de wegwedstrijd te richten.

“Ik denk dat het een voordeel is dat ik me na de Tour nog maar op één ding moest focussen. Ik heb die beslissing al aan het begin van het seizoen gemaakt en heb dit als fijn ervaren. Het ontneemt me in de aanloop naar het WK de nodige stress. Nu hoefde ik niet meer bezig te zijn met mijn positie op de tijdritfiets en kon ik duidelijke keuzes maken. Als ik de tijdrit had gereden dan hadden de twee wedstrijden in Canada waarschijnlijk niet in mijn programma gepast, terwijl dit wel de beste voorbereiding op de wegwedstrijd was.

In de tijdrit moest ik het voorheen altijd opnemen tegen jongens die puur de focus op die discipline hebben, zoals Filippo Ganna, Stefan Küng en Stefan Bissegger. Ik heb het altijd moeilijk gevonden om die twee doelen te combineren. Dat is misschien ook een les van het vorige WK. Soms is het lastig om te kiezen, maar duidelijke keuzes maken is altijd beter. Dat is dit jaar ook in mijn resultaten terug te zien. Al valt het toch niet altijd makkelijk. Toen ik de Ronde van Vlaanderen door een corona-besmetting miste, zat ik toch stiekem te balen dat ik hiervoor het WK veldrijden en onder andere de Strade Bianche had laten vallen. Je kunt niet altijd voorspellen wat er gebeurt. Het werken met een duidelijk plan, is me echter goed bevallen. En die weg zal ik in de toekomst vervolgen.”

Na het WK in Wollongong ga je op vakantie in Australië. Stel dat je de regenboogtrui wint, gaan we je dit jaar dan niet meer in actie zien in die trui?

“No-way dat ze me nog in andere koersen kunnen dit jaar kunnen opstellen. En als ik de trui daadwerkelijk heb, dan vinden we vast nog wel een criterium dat ik kan rijden. No worries.”