Wielerploegen 2020: Cofidis dinsdag 28 januari 2020 om 07:00

Het is januari en dat betekent dat een nieuw wielerseizoen is begonnen. Traditiegetrouw trapt WielerFlits deze maand af met het voorstellen van alle WorldTour-teams. Vandaag aan de beurt: Cofidis, de nieuwste ploeg op het hoogste niveau met kopmannen Elia Viviani en Guillaume Martin.

COFIDIS

Land: Frankrijk

Sponsors: Cofidis (kredietbank)

Sinds: 1997

UCI-code: COF

Fietsensponsor: De Rosa

Tenue 2020:

Het jaar van Cofidis

Het seizoen begon meer dan uitstekend voor Cofidis. Eind februari stond de zegeteller al op vier overwinningen voor de Franse formatie, die toen nog actief was op een ProContinentale licentie. Jesús Herrada had de grote kampioenen verrast in een van de klimkoersen op Mallorca, waarna Christophe Laporte met twee ritzeges naar de eindzege in de Ster van Bessèges wist te rijden.

Laporte wist zich tijdens het seizoen op te werken tot de sprintkopman van Cofidis. Dat was eerst Nacer Bouhanni. Begin 2019 sprak ploegmanager Cédric Vasseur nog het volle vertrouwen uit in de meervoudige ritwinnaar in de grote rondes. “Ik heb een goed gevoel bij Nacer. Hij ziet nu in dat we hem willen helpen. Dat we de ploeg naar een hoger niveau willen tillen. Hij beseft dat hij zijn eigen niveau ook moet opkrikken”, zei Vasseur in februari.

Nog voor de zomer was het vertrouwen in de met blessures en motivatieproblemen kampende Bouhanni weg. “We hadden er meer van verwacht”, zei ploegbaas Vasseur. Een plek in de Tourploeg zag Bouhanni aan zich voorbijgaan: Laporte (die twee ritten won in Luxemburg) en Hugo Hofstetter (vijfde in Nokere Koerse, vierde in de Scheldeprijs) kregen de voorkeur. Niet heel opvallend werd halverwege juni al duidelijk dat Bouhanni andere oorden ging opzoeken. Naast een vierde plek in de Driedaagse Brugge-De Panne in het voorjaar was een tweede plek in de GP Marcel Kint zijn enige uitschieter.

De vijf jaar van Bouhanni bij Cofidis gingen daardoor als een nachtkaars uit. In de Tour de France waren alle ogen gericht op ritwinst. Jésus Herrada kon de verwachtingen echter niet waarmaken. De hoop was op hem gevestigd na een knappe zeges in de Ronde van Luxemburg (eindzege en twee ritzeges) en de nieuwe Mont Ventoux Dénivelé Challenge. Slechts één keer eindigde hij in de top tien van een rit en in het klassement werd hij twintigste.

Ook in het najaar moesten de overwinningen vooral komen van Herrada en Laporte. De Spaanse klimmer zorgde voor de grootste zege van het seizoen door in de Vuelta a España de zesde etappe vanuit de vroege vlucht te winnen; hij versloeg Dylan Teuns op de klim naar Ares del Maestrat. Ook Nicolas Edet zorgde nog voor een hoogtepunt, want na een monstervlucht in de achtste etappe kreeg hij voor één dag de rode leiderstrui om de schouders.

Drie keer was het in België raak voor Cofidis: Kenneth Vanbilsen wist met een machtige krachtsexplosie Dwars door het Hageland te winnen, stagiair Attilio Viviani (inderdaad, het broertje van) liet zijn snelle benen spreken in de Schaal Sels en Dimitri Claeys tekende laat in het seizoen voor de winst in de Famenne Ardenne Classic. Ondertussen was al bekend dat Cofidis een gooi deed naar een WorldTour-licentie. In december volgde van de UCI het verlossende woord: de ploeg van manager Vasseur is de komende drie jaar verzekerd van het rijden op het hoogste niveau.

Aantal overwinningen: 20

Belangrijkste resultaten:

Ritzege Vuelta a España

Eindzege Etoile de Bessèges (+ 2 ritzeges)

Eindzege Ronde van Luxemburg (+ 4 ritzeges)

Mont Ventoux Dénivelé Challenge

Dwars door het Hageland

Schaals Sels

Eindklassement Tour of Oman

Transfers

De WorldTour-licentie van Cofidis is mede te danken aan het transferbeleid. Manager Vasseur zocht naar een nieuw uithangbord: Philippe Gilbert werd het niet, maar met topsprinter Elia Viviani werd een heel grote vis binnengesleept. De Europees kampioen van Alkmaar besloot om de winnende machine van Deceuninck-Quick-Step te verlaten voor het absolute kopmanschap bij Cofidis.

Viviani is niet de enige nieuwkomer, want hij neemt de nodige sprintloodsen mee. De ervaren Fabio Sabatini (34) maakt mee de overstap van Deceuninck-Quick-Step, Simone Consonni (25) komt over van UAE Emirates en ook broertje Attilio Viviani sluit definitief aan bij de WorldTour-ploeg. Attilio (23) mocht afgelopen najaar al wennen aan zijn eerste stappen in het profwielrennen, met winst in de sprint van de Schaal Sels als verrassend hoogtepunt.

Julien Vermote verliet een paar jaar geleden de ploeg van Patrick Lefevere om bij Dimension Data voor zijn eigen kansen te gaan, maar de geboren Kortrijker speelde weinig klaar als kopman. Komend seizoen zet hij zijn ego opzij om zich in dienst te stellen van Viviani; in het tenue van Cofidis zal Vermote weer kilometers op kop van het peloton te zien zijn. Piet Allegaert (nieuw van Sport Vlaanderen-Baloise) zal zich als sterke sprinter voornamelijk in dienst stellen van Viviani en Laporte, maar de winnaar van de Tour de l’Eurométropole hoopt ook zelf eens de kans te krijgen.

Cofidis weet dat niet alleen in de sprints gescoord zal moeten worden bij de toetreding van de WorldTour. Daarom is Guillaume Martin aangetrokken van Wanty-Gobert. Hij is een van de veelbelovende Franse klimmers en werd vorig jaar nog knap twaalfde in de Tour de France. Fernando Barceló (Euskadi-Murias), Nathan Haas (Katusha-Alpecin) en Eddy Finé (VC Villefranche Beaujolais) zijn ook nieuw.

Het is al bij al een flinke klus geweest voor Cofidis om de selectie te versterken, maar dat is wel gelukt. Tegenover de komst van een tiental renners staat ook het vertrek van tien coureurs. Nacer Bouhanni is uiteraard de grootste naam, hij koos voor Arkéa-Samsic. Met Julien Simon, Geoffrey Soupe (beiden Total Direct Energie), Hugo Hofstetter (Israel Start-Up Nation), Zico Waeytens (gestopt) en Filippo Fortin (Felbermayr-Simplon Wels) zijn meer snelle renners vertrokken.

Darwin Atapuma moest na een teleurstellend jaar ook de gelederen van Cofidis verlaten. Hem wacht een nieuwe stap terug, want in 2020 rijdt hij voor de Colombiaanse conti-ploeg Colombia Tierra de Atletas-GW Bicicletas. Bert Van Lerberghe heeft op zijn beurt promotie gemaakt naar Deceuninck-Quick-Step. Daar zal hij vooral een knechtenrol vervullen. Loïc Chetout heeft net als Zico Waeytens besloten om zijn fiets aan de wilgen te hangen. Opvallend: Chetout is nog maar 27 jaar oud en Waeytens 28.

UIT

Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic)

Julien Simon (Total Direct Energie)

Darwin Atapuma (Colombia Tierra de Atletas-GW Bicicletas)

Hugo Hofstetter (Israel Start-Up Nation)

Zico Waeytens (gestopt)

Bert Van Lerberghe (Deceuninck-Quick Step)

Geoffrey Soupe (Total Direct Energie)

Filippo Fortin (Felbermayr-Simplon Wels)

Rayane Bouhanni (n.n.b.)

Loïc Chetout (stopt)

IN

Elia Viviani (Deceuninck-Quick-Step)

Guillaume Martin (Wanty-Gobert)

Nathan Haas (Katusha-Alpecin)

Julien Vermote (Dimension Data)

Fabio Sabatini (Deceuninck-Quick-Step)

Simone Consonni (UAE Emirates)

Piet Allegaert (Sport Vlaanderen-Baloise)

Fernando Barceló (Euskadi-Murias)

Attilio Viviani (Arvedi Cycling ASD)

Eddy Finé (VC Villefranche Beaujolais)

Ambities voor 2020

Met 28 renners begint Cofidis aan het eerste WorldTour-seizoen sinds elf jaar. De winter heeft wat betreft de transfers goed uitgepakt voor de Franse formatie van Cédric Vasseur. Met de komst van Elia Viviani zal Cofidis zeker niet teleurstellen als het om de overwinningen gaat, al ligt er toch wel veel druk op de schouders van de rappe Italiaan.

Zeker op WorldTour-niveau moet het vooral van Viviani komen, wil Cofidis winnen. Waar gaan we de Italiaan in actie zien? Eerst liet hij weten vooral de Tour de France en het baantoernooi op de Olympische Spelen (omnium, ploegenachtervolging en koppelkoers) graag te willen rijden, later werd daar toch ook de Giro d’Italia aan toegevoegd. Nu de ploeg niet meer hoeft te smeken om wildcards, kan men vooraf alvast uitgaan van het rijden van drie grote rondes.

Viviani zal wel veel hooi op zijn Italiaanse vork nemen. Hij begon het seizoen onlangs al in de Tour Down Under, maar na een vierde plaats in de openingsrit kwam hij er niet aan te pas vanwege een valpartij. En dan rijdt hij de komende maanden ook nog veel koersen. Via Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo gaat hij naar het Vlaamse voorjaar, waar Viviani hoopt te scoren in Brugge-De Panne, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen. Na Eschborn-Frankfurt begint hij aan de Giro.

De andere drie kopmannen zijn Christophe Laporte, Guillaume Martin en Jesús Herrada. Voor de rappe Laporte staan voornamelijk de wedstrijden op het programma waar Viviani niet rijdt. Hij opent in de Vuelta a San Juan en rijdt vanaf het Vlaamse openingsweekend bijna alle klassiekers. Het hoofddoel van Laporte is de Tour de France, waar hij dan in dienst van Viviani zal rijden.

Update: Laporte is het seizoen begonnen met een polsbreuk in de Vuelta a San Juan. Het is niet bekend hoe lang hij uit de roulatie is.

Nieuwkomer Guillaume Martin rijdt voornamelijk een klimprogramma. Na de seizoensopener in de Vuelta a San Juan zullen zijn doelen liggen in Parijs-Nice en de Ronde van het Baskenland. Martin betwist ook de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik, alvorens hij via het Critérium du Dauphiné toewerkt naar de Tour de France. Jesús Herrada rijdt nauwelijks in Frankrijk. Voor hem zijn al plekken ingeruimd in de selecties voor de Giro en de Vuelta, waar hij een gooi zal doen naar ritzeges.

Manager Vasseur heeft het voordeel van de zekerheid: de WorldTour-licentie is drie jaar geldig. Er is dus geen druk om direct te presteren, maar toch zal Cofidis willen voorkomen in de onderste regionen van de World Ranking terecht te komen, zoals bijvoorbeeld Dimension Data en Katusha-Alpecin gebeurde de laatste jaren. “We hebben een uitgebalanceerde ploeg”, vat Vasseur samen.

“We hebben ernaar gestreefd om nieuw talent van WorldTour-niveau aan onze ploeg toe te voegen om onze ambities kracht te kunnen bijzetten. We zijn heel trots dat we Viviani hebben kunnen aantrekken. Hij heeft zichzelf bewezen als een van de beste sprinters ter wereld. Guillaume Martin ontwikkelt zich gestaag in etappekoersen en hij zal ook een belangrijke renner zijn. Daarnaast vertrouwen we op ervaren renners als Cyril Lemoine, Nathan Haas en Julien Vermote. Zij zullen hun aandeel hebben in onze overwinningen en het ondersteunen van de jonge talenten.”

De opkomende talenten van Cofidis heten in 2020 Attilio Viviani (sprinter), Simone Consonni (sprinter), Fernandó Barcelo (puncheur, klimmer) en Damien Touzé (sprinter). Houd hen in de gaten, want zij zullen regelmatig hun kans krijgen bij afwezigheid van de kopmannen.

Selectie Cofidis voor 2020

Piet Allegaert

Fernando Barceló

Natnael Berhane

Dimitri Claeys

Simone Consonni

Nicolas Edet

Eddy Finé

Nathan Haas

Jesper Hansen

José Herrada

Jesús Herrada

Victor Lafay

Christophe Laporte

Cyril Lemoine

Mathias Le Turnier

Guillaume Martin

Luis Angel Maté

Marco Mathis

Emmanuel Morin

Anthony Pérez

Pierre-Luc Périchon

Stéphane Rossetto

Fabio Sabatini

Damien Touzé

Kenneth Vanbilsen

Julien Vermote

Attilio Viviani

Elia Viviani

Totaal: 28 renners