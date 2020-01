Laporte breekt pols bij massale val in San Juan maandag 27 januari 2020 om 17:03

Voor Christophe Laporte zit de Vuelta a San Juan er al na één etappe op. De Franse kopman van Cofidis was betrokken bij de massale valpartij in de finale van de openingsrit, en daarbij heeft hij zijn pols gebroken.

Door zijn blessure zal Laporte tijdens de tweede etappe niet meer aan de start verschijnen van de Argentijnse rittenkoers. Na de crash, die veroorzaakt werd door een toeschouwer die deels op de weg stond, was de sprinter nog wel op plek 111 over de finish gekomen. Daarna werd zijn tijdverlies gecorrigeerd door de jury.

Het is niet bekend welke gevolgen de polsbreuk voor de rest van het voorseizoen van Laporte heeft. Eind februari zou hij zich in Vlaanderen melden voor het openingsweekend, met eerst de Omloop het Nieuwsblad en een dag later Kuurne-Brussel-Kuurne.

Durant la chute d’hier sur la @vueltasanjuanok, @LAPORTEChristop s’est fracturé le poignet. Le sprinter ne prendra, malheureusement, pas le départ de la 2nde étape. Christophe broke his wrist in yesterday crash. The sprinter won’t be able to race stage 2. #CofidisMyTeam pic.twitter.com/dPv0KcQG2T — Team Cofidis (@TeamCOFIDIS) January 27, 2020