Wie kan Jumbo-Visma meenemen naar de Vuelta a España 2022?

Over een week begint de Vuelta a España 2022 in Utrecht. Een van een Grote Ronde in eigen land voor Jumbo-Visma, dus. Maar het WorldTeam moet door blessures flink puzzelen wat betreft de selectie voor de drieweekse door Spanje. Met Primož Roglič hebben ze de titelverdediger in hun team, maar het is maar zeer de vraag of de Sloveense kopman aan de start staat.

Roglič hervatte vorige week de training, nadat hij in de Tour de France moest opgeven met gebroken ruggenwervels. Daar viel ook Steven Kruijswijk uit, voor wie seizoen erop zit. Hij stond ook op het programma voor de Ronde van Spanje. Koen Bouwman werd vervolgens als vervanger aangewezen, maar hij moest de Ronde van Polen aan zich voorbij laten gaan door een irritatie – vermoedelijk aan de knie. Omdat het herstel daarvan nog niet wil vlotten, is besloten om niet de Vuelta te rijden. Chris Harper vervangt hem.

Selectie Jumbo-Visma op voorlopige startlijst Vuelta a España 2022

Edoardo Affini

Koen Bouwman

Rohan Dennis

Robert Gesink

Lennard Hofstede

Sepp Kuss

Primož Roglič

Mike Teunissen

Ook de deelname van Rohan Dennis is geen sinecure. De Australiër moest de wegwedstrijd van de Commonwealth Games afgelopen zondag nog aan zich voorbij laten gaan. Hij voelde zich ’s ochtends niet goed en moest zelfs naar het ziekenhuis, al is het op dit moment onduidelijk wat daarvoor de toedracht was en hoe het nu met hem is. Door blessures en andere programma’s zijn ook jongens als Wout van Aert, Tiesj Benoot, David Dekker, Tom Dumoulin en Milan Vader onbeschikbaar voor de Vuelta.

Wie daarvoor wel in aanmerking komen? WielerFlits zet de gehele selectie op een rij en geeft mee wie beschikbaar zijn, wie een twijfelgeval is en wie er om welke reden niet bij kan zijn. In de WielerFlits Podcast gaan we daar dieper op in. Welke acht renners zou jij selecteren?

Selectie Jumbo-Visma 2022 Beschikbaar voor Vuelta? Opmerkingen Wout van Aert Wout van Aert NEE Rijdt ander programma Edoardo Affini Edoardo Affini JA Tiesj Benoot Tiesj Benoot NEE Zwaar geblesseerd Koen Bouwman Koen Bouwman NEE Irritatie (mogelijk aan de knie) David Dekker David Dekker NEE Blessures na val in Burgos Rohan Dennis Misschien Onzeker na ziekenhuisbezoek Tom Dumoulin Tom Dumoulin NEE Rijdt Ronde van Denemarken Mick van Dijke Mick van Dijke NEE Rijdt Ronde van Denemarken Tim van Dijke Misschien Is pas eerstejaars prof Pascal Eenkhoorn Pascal Eenkhoorn NEE Rijdt Ronde van Denemarken Jos van Emden Jos van Emden NEE Rijdt BEMER Cyclassics Tobias Foss Misschien Al een tijdje inactief Robert Gesink Robert Gesink JA Chris Harper Chris Harper JA Als vervanger van Bouwman Michel Heßmann Michel Heßmann NEE Rijdt Tour de l’Avenir Lennard Hofstede Misschien Koerste heel weinig dit jaar Olav Kooij Olav Kooij NEE Rijdt Ronde van Denemarken Steven Kruijswijk Steven Kruijswijk NEE Zwaar geblesseerd Sepp Kuss Sepp Kuss JA Christophe Laporte Christophe Laporte NEE Rijdt Ronde van Denemarken Gijs Leemreize Gijs Leemreize NEE Reed al een grote ronde Sam Oomen Misschien Stapte uit de Ronde van Polen Primož Roglič Misschien Keert terug van blessure Timo Roosen Misschien Reed sinds 2018 geen GT meer Mike Teunissen Mike Teunissen JA Milan Vader Milan Vader NEE Revalideert van zware blessure Tosh Van der Sande Tosh Van der Sande NEE Rijdt Ronde van Denemarken Nathan Van Hooydonck Nathan Van Hooydonck NEE Rijdt Ronde van Denemarken Jonas Vingegaard Misschien Is geleefd na Tour-zege