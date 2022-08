David Dekker niet meer van start in Ronde van Burgos na zware val

Voor David Dekker zit de Ronde van Burgos erop. De renner van Jumbo-Visma kwam gisteren hard ten val, nadat hij in volle finale over een verkeersdrempel reed en de macht over het stuur verloor. In de derde etappe zal hij niet meer van start gaan vanwege de gevolgen van zijn val. Dat meldt Jumbo-Visma op sociale media.

“Helaas, David Dekker zal niet van start gaan in rit drie vanwege de gevolgen van zijn val van gisteren. Word snel beter, David!”, schrijft de Nederlandse ploeg. Zelf reageerde Dekker gisteren op zijn val. “Ik heb wel heel veel verwondingen. Ik zag de verkeersdrempel niet aankomen en met die hoge snelheid in een dalend stuk ben ik volledig de controle verloren. Ik hoop oprecht dat iedereen die betrokken is bij de valpartij oké is en snel zal herstellen.”

Op het moment van zijn valpartij reed Dekker in derde positie van het peloton. Edoardo Affini en Timo Roosen reden voor hem, terwijl Chris Harper hem miraculeus kon ontwijken. Het werd dan ook een 1-2-3’tje voor Jumbo-Visma, met Roosen als winnaar. De rest van het peloton was uitgeschakeld na de crash van de 24-jarige Dekker, die gaat vertrekken bij de Nederlandse ploeg en sowieso een ongelukkig seizoen doormaakt.