Geblesseerde Steven Kruijswijk: “Dit seizoen heb ik uit mijn hoofd gezet”

Afgelopen zondag kwam de Tour de France van Steven Kruijswijk ten einde. De Nederlander viel in de etappe naar Carcassonne en liep daarbij een sleutelbeenbreuk, een ontwrichte schouder en een gebroken schouderblad op. Aan dat laatste kwetsuur hoeft Kruijswijk niet geopereerd te worden, meldt hij op Instagram. In gesprek met de NOS zegt hij evenwel dat hij een rentree in 2022 uit zijn hoofd heeft gezet.

“Een medische update”, begint het bericht van de klimmer van Jumbo-Visma. “Na de noodlottige valpartij, hebben ze gelijk mijn gebroken sleutelbeen en mijn ontwrichte schouder geopereerd. Verder onderzoek, de daags nadien in Nederland, heeft uitgewezen dat een operatie aan mijn gebroken schouderblad niet nodig is. Het zal vanzelf helen.”

“Bedankt aan alle betrokkenen en voor jullie support! Nu is het tijd om de jongens te ondersteunen van voor de televisie”, sluit Kruijswijk af, maar in gesprek met de NOS gaat de 35-jarige nog wat dieper in op zijn blessure. “De schouder hoefde verder niet geopereerd te worden, dat is positief. Operaties en snijden in het lichaam is nooit gunstig. Het is beter als het natuurlijk heelt. En daar waren de artsen positief over.”

De rest van het seizoen

Wanneer verwacht de Nederlander terug te keren in het peloton? “Dit seizoen heb ik uit mijn hoofd gezet”, is daarop het antwoord. Ondertussen moet hij toekijken hoe zijn ploeggenoten het geel van Jonas Vingegaard verdedigen in de Tour, zonder hem. “Die laatste week ging belangrijk zijn. Ik merkte in de Alpen dat ik op het niveau was wat ik voor ogen had. Het zag er goed uit allemaal. Dan denk je niet dat je in zo’n rit onderuitgaat en dat dit gebeurt.”

Op het moment van zijn valpartij stond Kruijswijk dertiende in het klassement. Na Primoz Roglic, die niet meer opstapte in de vijftiende etappe, was hij de tweede renner van Jumbo-Visma die de wedstrijd moest verlaten. Geletruidrager Jonas Vingegaard heeft nog vijf renners in steun.