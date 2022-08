‘Jumbo Visma heeft maar vijf zekerheden voor de Vuelta’

Podcast

In de nieuwe aflevering van de WielerFlits Podcast bespreken Maxim en Youri het EK van aankomend weekend en wordt er al voorzichtig vooruitgeblikt op de Vuelta a España 2022. En wat is er allemaal aan de hand bij Astana? Je hoort het hier!

Een nieuw koersweekend breekt aan en dus is het hoog tijd om vooruit te blikken op de komende wedstrijden: wie wint zondag het EK op de weg? Wie neemt Jumbo-Visma mee naar de Vuelta? En wat is de stand van zaken in het promotie- en degradatiesysteem? Maxim en Youri buigen zich over deze en andere vragen in een gloednieuwe episode van de podcast.

Luister hierboven naar de podcast en abonneer je via je favoriete podcastapp.

iTunes

Spotify

RSS-feed