Primoz Roglic hervat training twee weken voor Vuelta

Primož Roglič heeft voor het eerst sinds zijn opgave in de Tour de France weer buiten getraind. Dat heeft de Sloveense kopman van Jumbo-Visma donderdag laten weten op Facebook. “Ik ben eindelijk weer back on the road“, aldus Roglič.

Met nog twee weken tot de Vuelta a España, die op vrijdag 19 augustus begint in Utrecht, wordt het kort dag voor Roglič om daar aan de start te staan. De klassementsrenner won de laatste drie edities van de Spaanse rittenkoers en staat ook op de planning voor de komende Vuelta, mits hij fit genoeg is.

In de afgelopen Tour de France kwam Roglič namelijk hard ten val in de kasseienetappe, waarna hij voor de vijftiende etappe met rugklachten afstapte. Er werd zelfs gesproken over twee gebroken rugwervels, maar dat is nooit bevestigd door Jumbo-Visma.

Sportief manager Merijn Zeeman wilde in het slotweekend van de Tour nog geen streep zetten door de Vuelta-deelname van Roglič. “Het is duidelijk waar die extreme pijnen vandaan zijn gekomen. Primož hoopt de Vuelta te halen. Het zal lastig worden, maar dat zullen we de komende weken moeten bekijken”, aldus Zeeman. “We zijn nog hoopvol. Het zal wel allemaal van zijn herstel afhangen.”