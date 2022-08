Rohan Dennis naar ziekenhuis, moet passen voor wegrit Commonwealth Games

Rohan Dennis zal vandaag toch niet aan de start verschijnen van de wegrit van de Commonwealth Games. De Australiër, die donderdag nog naar tijdritgoud wist te snellen op het sportevenement, werd vanochtend ‘met wat ongemak’ wakker en is naar een plaatselijk ziekenhuis gebracht voor aanvullende onderzoeken.

“Rohan Dennis zal op medisch advies niet meer deelnemen aan de Commonwealth Games van 2022 in Birmingham. Dennis, die donderdag dus goud pakte in de individuele tijdrit bij de mannen, werd vanochtend niet lekker wakker en vervolgens naar een plaatselijk ziekenhuis gebracht voor aanvullende tests en observaties”, laat de Australische wielerfederatie weten in een korte verklaring.

Het gaat naar omstandigheden goed met Dennis, die normaal uitkomt voor Jumbo-Visma. “Dennis kreeg uit voorzorg het advies om zich terug te trekken voor de wegwedstrijd van vandaag, maar hij voelt zich ‘comfortabel’ en blijft nu onder observatie. De Australische Commonwealth-ploeg wenst hem een spoedig herstel. Er nemen nu nog vier renners deel aan de wegwedstrijd, met Luke Durbridge, Luke Plapp, Miles Scotson en Sam Fox.”