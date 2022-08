Tiesj Benoot aangereden in Italië met zware blessures tot gevolg

Het seizoen van Tiesj Benoot zit erop. De 28-jarige Belg is zondag aangereden door een auto in een afdaling op hoogtestage in Livigno. Dat meldt Het Laatste Nieuws. De renner van Jumbo-Visma zou meerdere breuken hebben opgelopen, maar is volgens de Belgische krant niet in levensgevaar. Wel kan er een streep door zijn najaar en WK-deelname, waar hij al zeker van was.

Zaterdag trainde Benoot nog samen met onder andere ploegmaat Wout van Aert in België. Hij stak zijn landgenoot nog de draak met zijn nieuwe sokken, waarop ‘half mens, half brommer’ was te zien. Daarna vertrok Benoot met vrouw en dochter naar Italië, om een hoogtestage te combineren met een familie-uitje. Daar ging het tijdens zijn eerste training meteen gruwelijk mis, toen hij zwaar ten val kwam na een aanrijding met een auto.

Volgens zijn management liep Benoot meerdere botbreuken op, maar zijn de vitale organen niet geraakt. De Belg verkeert ook niet in levensgevaar, maar over de precieze kwetsuren is volgens HLN niets gezegd. De grootste zorg zou zijn om hem zo snel mogelijk naar België te vervoeren. Door zijn zware val kan er een streep door de BEMER Classic, de Ronde van Duitsland, het Canadese tweeluik en ook het WK op de weg.