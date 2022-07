Jumbo-Visma moet in Ronde van Polen verder zonder Sam Oomen

Hoewel Jumbo-Visma zaterdag in de Ronde van Polen met Olav Kooij zijn 34e seizoenszege boekte, was het niet alleen feest bij de Nederlandse ploeg. Sam Oomen was namelijk betrokken bij een grote valpartij in de laatste kilometer van de openingsrit. De klimmer blijkt, ook na een nachtje slapen, te gehavend om zijn weg te vervolgen.

Oomen klaagde na afloop van de openingsetappe al over een pijnlijk gevoel in zijn pols. “Het is te hopen dat de schade meevalt”, liet ploegleider Arthur van Dongen diezelfde avond nog weten. Het blijkt niet mee te vallen en dus moet Oomen passen voor de tweede etappe naar Zamość. De Brabander is niet de enige renner die vroegtijdig het strijdtoneel moet verlaten. Johan Jacobs, de Zwitser van Movistar, moet de Ronde van Polen verlaten vanwege een breuk in zijn linkersleutelbeen.

Voor Jumbo-Visma is het wegvallen van Oomen een flinke streep door de sportieve rekening. De 26-jarige coureur was binnen de ploeg namelijk de klassementsrenner met dienst, zeker na het eerdere afhaken van Koen Bouwman. De winnaar van de bergtrui in de voorbije Giro d’Italia stond aanvankelijk op de startlijst, maar een blessure gooide roet in het eten.