Gerben Kuypers wint cross in Camors, Victor Van de Putte zegeviert in Slowakije

Gerben Kuypers, die centraal staat stond in de laatste ‘Vrijdag, de dertiende’, heeft de derde manche van de Coupe de France gewonnen. In de cross van Cahors (C2) was hij te sterk voor Timon Rüegg. Ondertussen werd er ook nog gecrost in Slowakije. Victor Van de Putte versloeg in de Grand Prix X-Bionic Samorin 2 (C1) de Pool Marek Konwa.

De 22-jarige Kuypers kwam na ruim een uur solo over de streep. Rüegg (Cross Team Legendre) moest veertien seconden toegeven, terwijl diens land- en ploeggenoot Loris Rouiller op 21 tellen van de winnaar strandde. Dankzij zijn zege staat Kuypers steviger aan de leiding in de Coupe de France. Hij won eerder ook al de eerste twee manches van het regelmatigheidsklassement. Bij de vrouwen was er eerder op de middag een volledig Frans podium. Anais Morichon versloeg Perrine Clauzel en Lauriane Duraffourg.

De Grand Prix X-Bionic Samorin 2 eindigde bij de mannen in een spannend duel tussen Van de Putte en Konwa. Beide heren kenden elkaar maar al te goed, want afgelopen donderdag streden ze in de Grand Prix X-Bionic Samorin 1 ook al samen om de zege. Toen was Konwa de beste, nu trok Van de Putte aan het langste eind. De derde plaats was dit keer voor de Tsjech Jakub Riman. Verderop in de top-tien zagen we ook nog de Nederlanders Pete Uptegrove (vierde) en Klaas Groenen (zevende). Lennert Belmans (vijfde) en Seppe Rombouts (zesde) eindigden voor België van voren.

De vrouwenwedstrijd in Samorin kwam op naam van de Tsjechische Kristyna Zemanová. Zij hield Alessia Bulleri en Katerina Hladiková een kleine halve minuut achter zich. Audrey De Keersmaeker en Loes Sels eindigden respectievelijk als zesde en achtste.