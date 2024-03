donderdag 7 maart 2024 om 14:30

Voorbeschouwing: Ronde van Drenthe 2024 — Wie weerhoudt Wiebes van vier-op-een-rij?

Geen mannenwedstrijd, geen finish in Hoogeveen, geen karakteristieke keienstroken, geen grote ronde door de mooiste fietsprovincie van Nederland. Ja, alles is anders dit jaar bij de Ronde van Drenthe. Gezien het zware weer waarin het Nederlandse wielrennen verkeert mogen we misschien nog wel van groot geluk spreken dat er überhaupt nog een Ronde van Drenthe wordt georganiseerd. Dus laten we gewoon vieren dat de Ronde van Drenthe, ondanks alles, door kan gaan. Daags na de Drentse Acht van Westerveld is de Women’s WorldTour-koers al driemaal op rij een prooi voor Lorena Wiebes gebleken. Dit jaar weer? WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Laatste tien winnaressen Ronde van Drenthe

2023: Lorena Wiebes

2022: Lorena Wiebes

2021: Lorena Wiebes

2019: Marta Bastianelli

2018: Amy Pieters

2017: Amalie Dideriksen

2016: Chantal Blaak

2015: Jolien D’hoore

2014: Elizabeth Deignan

2013: Marianne Vos

2012: Marianne Vos

Laatste editie

De Drentse Acht van Westerveld werd al vrij snel na de start afgevlagd wegens de hevige sneeuwval. Maart, zo wil het spreekwoord, roerde zijn staart. Het zorgde er ook voor dat de WorldTour-koers een dag later eveneens flink onder handen werd genomen. Dik vijftig kilometer minder, dag keienstroken, maar nog wel een finish in Hoogeveen. Na de start op de VAM-berg eerste zes rondes, om daarna richting de finishplaats te rijden.

Twaalf rensters wisten zich af te scheiden, maar ondanks de aanwezigheid van sterke namen als Mischa Bredewold, Christina Schweinberger, Karlijn Swinkels en Zoe Bäckstedt kwam het peloton keurig op tijd terug. Op de laatste beklimmingen van de legendarische vuilnisbelt was het ook nog wat onrustig, en Daniek Hengeveld roerde zich ook nog op weg naar Hoogeveen, maar een sprint viel uiteindelijk niet te vermijden.

Daarin was het Wiebes die haar hattrick vervolmaakte door iedereen op grote afstand te sprinten. Een tweede plaats was er weggelegd voor Susanne Andersen. Achter de Noorse zorgde Maike van der Duin nog voor een leuke primeur door als eerste Drentse renster ooit naar het podium te sprinten in deze toch klassieke afspraak voor het internationale vrouwenpeloton.

Uitslag Ronde van Drenthe 2023

1. Lorena Wiebes (SD Worx) 94 km in 2u29m13s

2. Susanne Andersen (Uno-X)

3. Maike van der Duin (Canyon-SRAM)

4. Elisa Balsamo (Trek-Segafredo)

5. Maria Giulia Confalonieri (Uno-X)

Parcours Drentse Acht van Westerveld

Net als de Ronde van Drenthe, heeft het traditionele voorgerecht een flinke verandering ondergaan. Van een acht is zeker geen sprake meer, en enkel de gemeente Westerveld in de naam dekt de lading eigenlijk ook niet helemaal. Start en finish van deze koers liggen nog altijd in het hart van de mooie, immens populaire vakantieplaats Dwingeloo. Gelukkig dat er toch nog iets hetzelfde is gebleven.

Maar na vertrek vanaf de Brink komen de rensters er nog maar een keer terug: aan de finish. Het peloton trekt naar het zuidwesten, alwaar er omlopen van zestien kilometer tussen de plaats Ansen, Oosteinde en Havelte worden afgewerkt. Geen TV-productie van deze uitzending, dus om het waaierspektakel te kunnen aanschouwen moet je naar het zuiden van Drenthe komen. En dat kan best een aanrader zijn, want het vlakke parcours leent zich voor een loodzware koers. Immers: bijna alleen maar open stukken en een voorspelde winkracht vier vanuit het oosten.

Zeven rondjes wordt er over het biljartlaken gereden, alvorens er weer koers wordt gezet richting Dwingeloo. Sprinten? Mogelijk, maar dan vermoedelijk wel met een kleine groep. Maar een succesvolle solo is in deze wedstrijd ook niet ondenkbaar. Maar mocht het sprinten worden, is het nog goed te weten dat de laatste rechte lijn, weer richting de fraaie Brink, goed vijfhonderd meter lang is.

Parcours Ronde van Drenthe

Zondag 10 maart: Beilen – VAM-berg (158,1 km)

In aanloop naar het Drentse wielerweekend heeft Femmy van Issum, de grote drijvende kracht achter deze wedstrijd (ze stond met haar vader aan de wieg van de koers), al wel vaker kopzorgen gehad, maar dit is toch wel weer een overtreffende trap. Ze houdt van de ronde, maar geeft aan dat de maat wel een keer vol is: “Het is bijna niet meer te doen om in Nederland een wielerwedstrijd te organiseren. Vrijwilligers haken af omdat ze er helemaal klaar mee zijn. Na dit wielerweekend willen we een stevige evaluatie met alle betrokken partijen zoals provincie, gemeenten en provincie. Dit gaan we zo niet nog een keer doen.”

De koningin van Drenthe valt niet te benijden. Maar Van Issum, en alle andere mensen die zich sterk maken voor het behoud van de wedstrijd, hebben het toch voor elkaar gekregen om een koers te organiseren. De lente begint, voor het vrouwenpeloton althans, dus nog steeds in Drenthe. En dat is in deze tijden van sterk afnemende politie-inzet en stikstofmaatregelen al een prestatie op zich. Het parcours is dankzij al deze perikelen wel aan flinke veranderingen onderhevig. Zo is het dit jaar niet meer mogelijk om in Hoogeveen te finishen.

Ook bekende keienstroken als de Valtherzandweg, het Boomkroonpad en de Schaapstreek zullen de rensters niet in zich op hoeven te nemen. Want na de ploegenpresentatie in het Gemeentehuis Midden-Drenthe in Beilen wordt er linea recta koers gezet richting de VAM-berg. Zodoende staat al na 7,5 kilometer fietsen de eerste beklimming op het programma. Het gaat hier om het Atteropad. Deze begint met een fraai aangelegde terugdraaiende bocht. Hierna gaat het nog even lichtjes naar beneden voor begonnen wordt aan de korte, maar krachtige keienstrook. Hier zal na bijna 160 kilometer ook de winnares bekend worden.

Vervolgens duiken de rensters naar beneden om vrijwel direct te worden geconfronteerd met het akelig steile Mount VAM Pad. Dit was tijdens het EK afgelopen september de finishklim waarop Mischa Bredewold naar het goud snelde. En net als bij het Europees kampioenschap komt er ook nog het Dak van Drenthe direct achteraan. Tenminste: als de weersomstandigheden dit toelaten. Eenmaal boven op 63 meter hoogte (zuurstofmaskers mee!) is het zaak voor de allerbeste rensters om nog even wat meer gas te geven, want hier kun je heel wat rensters volledig de adem afsnijden, voor zover dat op de klimmetjes al niet is gebeurd. Vervolgens begint de meute aan het vlakke deel van het parcours, op naar de volgende beklimming. Maar die ronde is een stuk langer dan tijdens de diverse kampioenschappen die hier de afgelopen jaren al zijn verreden.





"

Normaliter zou het peloton zo snel mogelijk richting het dorpje Drijber gaan, maar nu wordt er een flink stuk omheen gereden. Bij het buurtschap Bruntinge, ooit als laatste Nederlandse plek aangesloten op het elektriciteitsnetwerk, wordt het asfalt kortstondig ingeruild voor klinkers, maar echt gestuiterd zoals in de Staatsbossen zal er niet worden. Wel opletten is het voor de vaak smalle, niet altijd even goed beschutte plattelandsweggetjes. Het zal dus ook op de grote omloop best nerveus kunnen worden.

De omloop van goed dertig kilometer zal in totaal vijf keer helemaal worden afgelegd. Dat zorgt voor een afstand van bijna honderdzestig kilometer. De leukste vuilnisbelt van Nederland wordt in totaal zes keer aangedaan. De eerste vijf keer is het een drietrapsraket Atteropad-Mount VAM Pad – Dak van Drenthe, de laatste keer doen de rensters enkel het Atteropad aan, want bovenaan de keienstrook ligt namelijk de streep.

Start: 13.45 uur

Finish: tussen 17.40 en 18.00 uur

Favorieten

Noot: de deelnemerslijst, en daarmee de lijst met favorieten, zal in aanloop naar de Ronde van Drenthe ongetwijfeld nog gewijzigd worden.

We kunnen er niet omheen: de kans is groot dat een koers als deze eindigt in een massasprint. En wie aan massasprints denkt, denkt aan Lorena Wiebes. Zeker ook op korte, nijdige hellinkjes gaat ze als de brandweer (sterker nog: het gemiddelde brandweerkorps moet wat betreft snelheid op zo’n klim het onderspit delven voor de Mijdrechtse). En gezien haar reputatie in deze wedstrijd, met drie (opeenvolgende) zeges uit vier deelnames en podiumplaatsen op EK en NK, zou je zeggen: strik eromheen en kom die overwinning maar ophalen.

Maar zo eenvoudig wordt het nu ook weer niet voor Wiebes om na zondagmiddag met de zeges te kunnen kwartetten. Want er zijn wel degelijk rensters aanwezig die Wiebes al hebben geklopt. En reken maar dat Elisa Balsamo — om er maar eens een te noemen — dat graag opnieuw zou doen. Vorig jaar, na een rampseizoen, leek ze op het EK weer heel sterk, totdat ze opnieuw hard tegen de grond klapte. Gelukkig was de schade iets minder groot dan eerder in het jaar, maar toch… Tijd voor sportieve revanche dus door nu wel toe te slaan op het VAM-berg-parcours.

Bij Lidl-Trek waren ze er dan afgelopen weken al zeer dichtbij met enkele podiumplaatsen, maar het is voor de Amerikaanse superploeg nog wachten op de eerste WorldTour-overwinning van het seizoen. Er zal nog lang geen sprake zijn van paniek, maar het zou toch lekker zijn als Balsamo ‘m zou kunnen pakken. En als zij het niet doet, dan Clara Copponi misschien wel. Ook deze 25-jarige Française is razendsnel, al staat ze in de pikorde nog wel een treetje lager dan Balsamo. Wegrijden met een klein groepje, om het daarin af te maken, lijkt het devies voor Copponi. Of hopen dat concurrenten op wat voor manier dan ook last ondervinden van een mogelijke valpartij en op die manier profiteren, maar dat zal een echte sportvrouw niet doen. In de Women’s Tour gebeurde het echter al een keer…

Valpartijen dus, ze liggen wel op de loer in het noorden van Nederland. Smalle wegen, niet altijd heel veel uitwijkmogelijkheden… Het is bidden dat het allemaal goed gaat. Maar het zou dus ook chaos kunnen worden. En dan moeten we toch nog een klein blik aanvalsters opentrekken. Bij SD Worx-ProTime zal het zeer waarschijnlijk voor Wiebes zijn, maar mocht zij er onverhoopt niet meer bij zitten, dan zou een van de anderen het moeten kunnen doen.

Mischa Bredewold, net als op het EK? Kan, al moeten we nog wel even afwachten of ze weer helemaal is hersteld na die nare valpartij in Strade Bianche. Maar ze heeft er natuurlijk zonder meer de fysieke en tactische kwaliteiten voor. Zelfs in een kleiner groepje hoeft ze niet bang te zijn voor menig vluchtgezel. Christina Schweinberger (Fenix-Deceuninck) hikt ook al enige tijd tegen een eerste WorldTour-overwinning aan, maar ze zal het ook van het offensief moeten hebben. In een sprint met alle grote namen gaat ze zich immers hoogstens naar een zesde plaats of iets daaromtrent rijden. Prima, levert ook weer een leuk aantal broodnodige WorldTour-punten op, maar dat zijn we dinsdag alweer vergeten.

Maar laten we toch vooral op sprintsters gokken. En dan hebben het natuurlijk ook over Charlotte Kool. Voor de UAE Tour moest ze helaas ziek afhaken, waardoor we geen duels kregen met Lorena Wiebes. Jammer, want in aanloop naar de start van de Tour de France Femmes — haar hoofddoel — hadden we graag al eens een eerste krachtmeting gezien. Dan maar in de Ronde van Drenthe. Kool wacht nog op haar eerste overwinning van het jaar, dus hoe mooi zou het zijn om dat gelijk te doen in de koers waarin ze alle andere topsprintsters voor het eerst tegenkomt.

Chiara Consonni (UAE Team ADQ) is nog een naam die altijd wordt opgeschreven in massasprints. Net een treetje lager dan Balsamo, Kool en Wiebes, maar uiterst gevaarlijk. En dan hebben we nog een rijtje snelle namen voor u in de aanbieding. Daria Pikulik (Human Powered Health), Marthe Goossens (AG Insurance-Soudal), Martina Fidanza (Ceratizit-WNT), Rachele Barbieri (dsm-firmenich-PostNL), Krystina Burlova (Lifeplus-Wahoo), Georgia Baker (Liv AlUla Jayco), Marjolein van ’t Geloof (Hess), Karlijn Swinkels (UAE Team ADQ), Tereza Neumanová (UAE Team ADQ) en Le Samyn-winnares Vittoria Guazzini (FDJ-SUEZ).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Lorena Wiebes

*** Charlotte Kool, Elisa Balsamo

** Chiara Consonni, Daria Pikulik, Vittoria Guazzini

* Martina Fidanza, Georgia Baker, Christina Schweinberger, Mischa Bredewold

Website organisatie

Deelnemerslijst (FirstCycling)

Weer en TV

Er mogen zich dan donkere wolken samenpakken boven het Nederlandse wielrennen, maar het weer tijdens de Ronde van Drenthe belooft toch vrij behoorlijk te worden. Zo wordt het volgens Weeronline een graad of twaalf en daarenboven zal de zon zich zo nu en dan laten zien. Bedenk er nog een windkracht 3 uit het noordoosten bij en het wordt gewoon een vrij aangename koersdag, zonder garanties op waaiers.

Om het kijkerspubliek zo groot mogelijk te maken is rekening gehouden met de uitzendtijden van Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico. De Ronde van Drenthe is te bekijken via de kanalen van Eurosport/Discovery+. Bij de NOS is de koers te zien via een livestream. Ook de regionale zender RTV Drenthe is er vanaf 16.00 uur live bij. Bekijk alle tv-zenders en uitzendtijden in onze tv-gids Wielrennen op TV.