Drie op een rij voor Lorena Wiebes in Ronde van Drenthe voor vrouwen

Lorena Wiebes heeft voor de derde keer op rij de Ronde van Drenthe voor vrouwen gewonnen. De Nederlandse was in de massasprint te snel voor Susanne Andersen en Maike van der Duin.

De Ronde van Drenthe voor vrouwen was ingekort door de slechte, winterse weersomstandigheden. De organisatie voelde zich genoodzaakt om de start te verplaatsen om de veiligheid van de rensters te kunnen garanderen. De rensters begonnen daardoor niet in Emmen, maar op de VAM-berg. Ze moesten daar zes lokale rondes afleggen, waarna er richting aankomstplaats Hoogeveen werd gereden. Daar lag na 96 kilometer in plaats van 152,7 kilometer de finish.

In de openingsfase waren er meerdere demarrages, maar een kopgroep kwam in de eerste kilometers niet tot stand. Uiteindelijk wisten twaalf rensters zich dan toch af te scheiden: Lotta Henttala, Anna Henderson, Lonneke Uneken, Mischa Bredewold, Christina Schweinberger, Marjolein van ’t Geloof, Karlijn Swinkels, Elise Uijen, Maëlle Grossetête, Zoe Bäckstedt, Susanne Andersen en Julia Borgström. Ondertussen was er in het peloton een massale valpartij geweest die voor wat oponthoud zorgde.

Wiebes de snelste

Halverwege de wedstrijd werden de genoemde ontsnappers niettemin weer tot de orde geroepen. SD-Worx, dat met Lorena Wiebes de op papier de snelste vrouw in de gelederen had, zorgde vervolgens voor de controle. Het was nog onrustig op de laatste beklimmingen van de VAM-berg en ook daarna waren er nog wat uitvalspogingen, maar uiteindelijk mondde de wedstrijd toch uit op een massasprint. Daarin stond er geen maat op Wiebes.