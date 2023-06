Voorbeschouwing: NK Tijdrijden voor vrouwen 2023 – Grijpt nieuwe generatie de titel?

Na twee jaar Emmen, wordt er nu op de Veluwe gestreden om de nationale tijdrittitels. In en om Elspeet gaan we sowieso een andere winnares krijgen dan afgelopen jaar, want Ellen van Dijk zal dit jaar vanwege haar zwangerschap niet van de partij zijn. Een gouden kans om een nieuwe naam op de erelijst te krijgen, of gaat Annemiek van Vleuten met haar vijfde tijdritkampioenschap aan de haal? WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Sinds 1991 wordt er – op 2020 na – ieder jaar tegen het uurwerk gebikkeld om het rood-wit-blauw. Een blik op de erelijst leert ons dat Ingrid Haringa het allereerste NK won. Ze bleef met Astrid Schop (de eerste Nederlandse winnares van de Ronde van de Europese Gemeenschap, de facto de Tour Feminin) en Monique Knol (Olympisch wegkampioen in Seoul) enkele aansprekende namen voor.

Het jaar daarop werd Haringa geselecteerd voor de Olympische Spelen van Barcelona, waarmee ze de eerste Nederlandse vrouw werd die zowel op Olympische Zomer- als Winterspelen is uitgekomen. In 1988 was ze er in Calgary al bij op de 500 en de 1000 meter als schaatster; op het hardhout van de wielerbaan snelde ze naar brons op de puntenkoers. Vier jaar later was er in Atlanta zelfs zilver voor haar weggelegd.

Laatste tien winnaressen NK Tijdrijden

2022: Ellen van Dijk

2021: Anna van der Breggen

2019: Annemiek van Vleuten

2018: Ellen van Dijk

2017: Annemiek van Vleuten

2016: Annemiek van Vleuten

2015: Anna van der Breggen

2014: Annemiek van Vleuten

2013: Ellen van Dijk

2012: Ellen van Dijk

Laatste editie

Bij de uitslag die hieronder staat hoort een asterisk, want hoezeer we Riejanne Markus het zilver ook gunnen, ze was niet de op een na snelste op het parcours. Die eer was voorbehouden aan Shirin van Anrooij. Goed voor de titel bij de beloften, dat wel, maar in de officiële uitslag van de elitewedstrijd kwam ze niet voor. Opmerkelijk, zullen we maar zeggen. Van Anrooij en het kamp Trek-Segafredo was het er niet mee eens, maar de jury bleek niet te vermurwen.

Over de winnares bestond overigens geen enkele twijfel. De straalmotoren in de benen van Ellen van Dijk zorgden er immers voor dat ze met een gemiddelde van net geen vijftig per uur over het parcours jakkerde. Goed voor een voorsprong van meer dan een minuut op het parcours van nog geen dertig kilometer in en om Emmen. Haar ploeggenote moest één minuut en drie seconden toegeven. Markus, de uiteindelijke winnares van het zilver, gaf 1m38s toe. Ook Anouska Koster eindigde nog binnen de twee minuten, bij de rest was het verschil nog veel groter.

Uitslag NK Tijdrijden 2022

1. Ellen van Dijk (Trek-Segafredo) 29,4 km in 35m55s

2. Riejanne Markus (Jumbo-Visma) op 1m38s

3. Anouska Koster (Jumbo-Visma) op 1m43s

4. Loes Adegeest (IBCT) op 2m12s

5. Karlijn Swinkels (Jumbo-Visma) op 2m49s

Wedstrijdverslag

Parcours

Voor de deelnemende vrouwen wordt het veruit het langste NK Tijdrijden ooit. Met een afstand van 42 kilometer is de tijdrit flink te noemen. Qua hoogtemeters valt het overigens hartstikke mee, want de omloop is bijna volledig vlak. Het startpodium staat naast restaurant Op de Brink in Elspeet. Goed om te weten is dat de renster de ronde tegen de klok in rijden. Dat betekent dat ze vanuit Elspeet eerst in noordelijke richting naar Vierhouten rijden, om daar linksaf te slaan.

Na een nieuwe bocht naar links gaan de rensters een voor een in zuidelijke richting Stakenberg, op de heide tussen Nunspeet en Elspeet. Daar volgt een bochtige fase met enkele links-rechts-combinaties, waarna vaart gemaakt wordt richting Elspeet. Dat gebeurt met een lus even ten zuiden van het dorp, om vervolgens vanaf de zuidkant binnen te rijden richting de finish, ter hoogte van restaurant De Blokhut aan de Apeldoornseweg, niet ver van de startlocatie.

Voor wie de exacte route wil volgen door middel van de straatnamen: Vierhouterweg, Elspeterbosweg, Nunspeterweg, Stakenbergweg, Hooiweg, Middenweg, Oude Garderenseweg, Molenbergweg, Kleine Kolonieweg, Heetkamp en Apeldoornseweg. Daar ligt de finish na 21 kilometer boren, wat betekent dat de rensters in totaal twee rondes moeten afleggen.

Start- en finishtijden volgens technische gids:

Start eerste renster blok 1: 15.20 uur

Finish eerste renster blok 1: rond 16.19 uur

Start laatste renster blok 1: 15.39 uur

Finish laatste renster blok 1: 16.38 uur

Start eerste renster blok 2: 16.15 uur

Finish eerste renster blok 2: rond 17.14 uur

Start laatste renster blok 2: 16.34 uur

Finish laatste renster blok 2: 17.33 uur

Favorieten

De startlijst is op het moment van publiceren nog niet definitief. Er kunnen dus nog wijzigingen worden aangebracht in het favorietengedeelte.

In de eeuwige ranglijst aller tijden van het NK tegen de klok staat Annemiek van Vleuten op plaats drie. Dit jaar, in haar afscheidsjaar (we herhalen het nog maar eens), heeft ze nog de kans om weer op gelijke hoogte komen met Ellen van Dijk. Gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar voor Van Vleuten wel een uitgelezen kans om de honderd vol te maken. Ze staat nu namelijk op 99 UCI-zeges, en hoewel kwaliteit natuurlijk belangrijker is dan kwantiteit, zou het mooi zijn als ze deze bijzondere mijlpaal nog zou slechten vooraleer ze de wedstrijdfiets aan de haak hangt. En waarom niet in deze wedstrijd?

Dan zal ze wel moeten afrekenen met een aantal andere kleppers. Denk maar aan Shirin van Anrooij. Waar het bij Van Vleuten relatief steeds iets minder gaat ten opzichte van de concurrentie (wat nog steeds knettergoed is), gaat het bij de veelzijdige Zeeuwse crescendo. Het maakt van haar misschien wel de grootste uitdager van Van Vleuten. Al doen we Riejanne Markus dan wel tekort. Want op een uitstekende dag kan ook de renster van Jumbo-Visma er zomaar met het rood-wit-blauw vandoor gaan. En Markus heeft het afgelopen jaar kunnen ervaren hoe fijn het is om in de Nederlandse driekleur te mogen rondparaderen; dat zou ze ook maar wat graag doen op de tijdritfiets.

Wordt het de regerend olympisch kampioene? - foto: Cor Vos Of is Van Anrooij haar te vlug af? - foto: Cor Vos Of pakt Markus ook het rood-wit-blauw tegen de klok? - foto: Cor Vos

Ook aan het vertrek: Demi Vollering. Ze heeft haar zinnen gezet op de eindzege in de Tour de France Femmes. En als we kijken naar de wedstrijden dit seizoen, vragen we ons serieus af of er ook maar iemand in de buurt gaat komen van de Berkelse. Haar achilleshiel (naast een ongelukkig getimede plaspauze) zou weleens de tijdrit kunnen zijn, want Van Vleuten heeft toch veel betere papieren op dit vlak. Dat blijkt alleen al uit de resultaten op het NK. De beste eindklassering van Vollering was de zesde plaats in 2021, in 2019 werd ze 22e en een jaar eerder werd ze 21e bij haar eerste deelname.

Tja, zet dat tegenover de vier titels van Van Vleuten en je gaat je toch een beetje zorgen maken. En als we nog meer aan matige scorebordjournalistiek doen wordt het er niet rooskleuriger op. Twee keer was Vollering de beste in een chronoproef. Tijdens de Proloog van het Festival Elsy Jacobs pakte ze in 2019 haar eerste profzege, en daar was daar nog die uithaal in de Women’s Tour van 2021, waar ze het hele veld op meer dan een minuut zette. Maar op de erelijst van Van Vleuten zien we al 29 stopwatches bij de zeges staan.

Toch hoeven we de soep niet zo heet te eten als dat-ie hier wordt opgediend. Bij Vollering heeft de focus namelijk nooit echt op het tijdrijden gelegen. Sterker: ze heeft haar tijdritkwaliteiten de voorbije jaren wat laten versloffen. Toen kwam echter die aankondiging tijdens de Tourpresentatie: 22 kilometer tegen de klok op de slotdag van de Tour. Meer motivatie had Vollering niet nodig om vaker op de tijdritfiets te kruipen.

Direct na het einde van de Ronde van Zwitserland maakt ze de oversteek naar Nederland om deze tijdrit te rijden. Verre van ideaal natuurlijk, maar het is voor Vollering wel een uitstekende gelegenheid om nog eens te kijken waar ze staat, nadat ze zichzelf ook al in Zwitserland tegen de klok heeft kunnen testen. Een test die overigens uitstekend is verlopen, want als je tweede wordt kort achter Marlen Reusser, mag je gewoon hartstikke tevreden zijn. Als dat in de Tour ook het geval is, zal Vollering ongetwijfeld haar handen dichtknijpen.

Tijdrijden draait om het kunnen omgaan met mokerharde pijn in de benen. Ook is het een mentaal spelletje. Loes Adegeest moet ook zeker genoemd worden in het lijstje met kanshebbers. Als tweevoudig wereldkampioene Zwift weet zij namelijk ook wel wat pijn lijden is… We waren al van mening dat ze niet zou misstaan in de WorldTour en in haar eerste jaar bij FDJ-SUEZ maakt ze dat helemaal waar. Dit NK Tijdrijden is een mooie tussenstop op weg naar haar debuut in de Tour de France Femmes. De geboren Wageningse, voor wie de weg naar de top echt niet gemakkelijk verliep is geen gegarandeerde podiumklant, maar onderschat haar zeker niet.

Anouska Koster (Uno-X), winnares van het brons vorig jaar, willen we niet uitvlakken, al heeft ook zij geen podiumgaranties. Tot slot nog interessante namen: Mischa Bredewold (SD Worx), Ilse Pluimers (AG Insurance-Soudal-QuickStep), Elise Uijenen Esmée Peperkamp (Team DSM-Firmenich). Ook benieuwd wat een Anneke Dijkstra (GT Krush Rebel Lease) kan, of een Manon de Boer (kan ze opnieuw de titel voor elites zonder contract in de wacht slepen?) of Anne Knijnenburg, de nog altijd regerend kampioene over 800 meter die het sinds haar overstap naar de fiets ook meer dan behoorlijk doet. Dit zal normaliter echter niet voor de podiumplaatsen zijn.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Annemiek van Vleuten

*** Riejanne Markus, Shirin van Anrooij

** Loes Adegeest, Demi Vollering, Anouska Koster

* Mischa Bredewold, Ilse Pluimers, Esmée Peperkamp, Elise Uijen

Website organisatie

Deelnemerslijst

Weer en TV

Het NK Tijdrijden is niet te zien op televisie of via streamingsdiensten. Wel kun je het NK goed volgen op WielerFlits via ons liveblog.