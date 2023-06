Reusser klopt Vollering en slaat dubbelslag in individuele tijdrit Ronde van Zwitserland

Marlen Reusser heeft op dag twee van de Ronde van Zwitserland voor vrouwen de individuele tijdrit gewonnen. De Zwitserse van SD Worx legde het 25,7 kilometer lange parcours sneller af dan haar ploeggenote Demi Vollering en Elisa Longo Borghini. Reusser neemt ook de leiderstrui over van Blanka Kata Vas.

De tweede etappe van de Ronde van Zwitserland voor vrouwen zou van cruciaal belang zijn voor het algemeen klassement. Dat was eenieder duidelijk. Er moest namelijk 25,7 kilometer lang tegen de klok gereden worden, van St. Gallen naar Abtwill. In het tweede deel van de chronoproef kregen de rensters ook nog een lastig klimmetje (1,9 km aan 7,7%) voor de kiezen.

Knaltijd voor Kiesenhofer

Ideaal voor Anna Kiesenhofer (Israel Premier Tech Roland), zo bleek. Zij klokte van de eerste rensters veruit de beste tijd. Ze dook maar liefst vier (!) minuten onder de tijd van Leila Gschwentner, die tot in de hot seat zat. Nu moesten de grote namen nog komen, maar al snel zagen we bijvoorbeeld ook Lucinda Brand haar tanden stukbijten op de toptijd van Kiesenhofer. De Nederlandse verloor een dikke minuut op de Olympisch kampioene op de weg.

Claire Steels kwam een stuk dichter. De Britse, net als Kiesenhofer in dienst van Israel Premier Tech Roland, moest 27 seconden toegeven op haar ploeggenote. Het was echter wachten op Brodie Chapman (Trek-Segafredo) voordat iemand Kiesenhofer daadwerkelijk van de troon stootte. De Australische verbeterde de toptijd met zeventien seconden. Daarmee was ze ook veertien seconden sneller dan Amber Kraak (Jumbo-Visma), die zich tussen Champan en Kiesenhofer nestelde.

Vollering versus Reusser

De volgende die de leiding pakte, was Elisa Longo Borghini. De Italiaans kampioene tegen de klok deed maar liefst 58 seconden beter dan Chapman. Was dit de winnende tijd? Nee, want Demi Vollering en Marlen Reusser moesten nog binnenkomen. Het zou uiteindelijk een strijd tussen de rensters van SD Worx worden. Vollering reed namelijk een sterk slot en versloeg zo Longo Borghini. Reusser moest toen echter nog binnenkomen en bleek acht seconden sneller dan Vollering.

Het was vervolgens nog wachten op de laatste rensters, maar geen van hen kon nog tippen aan Reusser. De Zwitserse sloeg zo een dubbelslag. Ze won de tijdrit én nam de leiderstrui over van haar ploeggenote Blanka Kata Vas, die meer dan vier minuten verloor in de tijdrit.