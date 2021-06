Anna van der Breggen voor de tweede keer Nederlands kampioen tijdrijden

Anna van der Breggen heeft in Emmen beslag gelegd op het Nederlands kampioenschap tijdrijden voor vrouwen. Aan de aankomst was de wereldkampioene dertien seconden sneller dan Ellen van Dijk, die tweede was. Lucinda Brand werd derde, vóór Annemiek van Vleuten.

Net als de beloften en elite-mannen was het NK tijdrijden voor vrouwen 29,6 kilometer lang. Vanaf sportpark Meerdijk in Emmen ging het parcours via de Muur van Emmen, Klazienaveen-Noord en Barger-Oosterveld terug naar de Meerdijk. De laatste kilometers gingen door de woonwijk Barger-Oosterveld. De route bestond uit twee ronden van 14,8 kilometer.

Lieke Nooijen van Parkhotel Valkenburg vertrok om kwart over een als eerste van het startpodium en zette met 43:22 minuten meteen een heel goede tijd neer. In het eerste blokje rensters was het vooral uitkijken naar Demi Vollering. De renster van SD Worx, winnares van Luik-Bastenaken-Luik, haalde onderweg verschillende rensters in en haalde twee minuten van de toptijd van Nooijen af. De Berkelse was tot het gaatje gegaan, maar dat leverde haar wel een knappe tijd op van 41:18 minuten, goed voor een gemiddelde van 43 per uur.

Karlijn Swinkels kon een goede klassering vergeten. De renster van Jumbo-Visma kwam ten val en staakte de strijd met pijn aan haar hand en arm. In het tweede blokje was het interessant om de tijden van Shirin van Anrooij en Manon de Boer, twee jaar geleden winnares van het NK bij de rensters zonder contract, te volgen. De Boer startte voor Van Anrooij en werd onderweg door de beloftevolle renster van Trek-Segafredo bijgehaald. Van Anrooij reed een goede tijdrit, maar kon niet tippen aan de voorlopige toptijd van Vollering.

In het derde blok kwamen de grote kanonnen aan bod, met onder andere wereldkampioene Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten. Lucinda Brand was de eerste die onder de snelste tijd van Vollering wist te duiken. De renster van Trek-Segafredo klokte 40:30 minuten, maar die tijd hield niet lang stand. Ellen van Dijk ging namelijk nog eens negentien seconden sneller. De titel was echter voor Van der Breggen. Na al een snelle tussentijd zette de wereldkampioene de klok stil op 39:58 minuten, waarmee zij als enige onder de veertig minuten bleef.

Voor Van der Breggen was het haar tweede Nederlandse titel tijdrijden. Daarmee kwam ze op gelijke hoogte met Mirjam Melchers en Marianne Vos.