Demi Vollering werkt aan tijdrit met oog op Tour: “Heel belangrijk”

Interview

Deze zomer wil Demi Vollering opnieuw een gooi doen naar de eindzege in de Tour de France Femmes. De nummer twee van vorig jaar zegt tijdens de ploegpresentatie van Team SD Worx dat ze denkt dat ze Annemiek van Vleuten en alle andere concurrentes kan kloppen in de strijd om de felbegeerde gele trui. Daarbij investeert ze extra in het tijdrijden.

“Ik ben voor dit jaar vroeg begonnen met trainen”, zegt Vollering in een videocall met de verzamelde pers, waaronder WielerFlits. “In november zijn we op trainingskamp geweest in Californië, daarna ben ik op mijn wegfiets blijven fietsen. Normaal pak ik in december pas weer de wegfiets, dus ik heb nu al heel wat meer uren gemaakt. Dat voelt goed.”

“Ik hoop dat mijn eerste koers de Omloop Het Nieuwsblad is, maar helemaal zeker weet ik dat nog niet. We hebben nog niet het hele schema gekregen.” Maar of de Berkelse nu wel of niet de Omloop rijdt, de belangrijkste doelen van Vollering laten zich eenvoudig raden. “Ik houd heel erg van de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik, dus in die week wil ik goed zijn. En dan is er natuurlijk de Tour de France.”

In die wedstrijd wordt Vollering uitgespeeld als kopvrouw. “Ik weet nog niet precies wie er met mij mee zullen gaan. Natuurlijk wil ik wel wat klimmers in het team hebben, maar het is vooral aan de ploegleiding om het beste team voor de Tour samen te stellen. Ik geloof ook dat ze dat zullen doen. Nee, ik ga niet met mijn vuist op tafel slaan en zeggen wie er mee moeten. Het is bij ons ook echt een luxeprobleem; iedereen zou wat mij betreft mee kunnen.”

Geen Giro, wel NK Tijdrijden

De Giro d’Italia, die kort voor de start van de Tour staat gepland, laat Vollering zeer waarschijnlijk net als vorig jaar links liggen. “Ik wil ook goed zijn op het WK. Als ik daarvoor dan de Giro en de Tour zou rijden, zou ik waarschijnlijk leeg zijn op het WK. In plaats van de Giro zou ik net als vorig jaar graag in mei een Spaans blok doen. Misschien niet alle koersen, dus het zou kunnen dat ik bijvoorbeeld de Vuelta mis, daar gaan we het nog over hebben. Voor mij lijkt me dat de beste optie.”

Alle ballen op de Tour de France Femmes dus. In die wedstrijd veroverde Vollering afgelopen jaar de bolletjestrui en de tweede plaats in het eindklassement. Dit jaar gaat ze er alles aan doen om Annemiek van Vleuten te verslaan. En daarvoor zal ze niet alleen goed moeten klimmen, ook een goede tijdrit is een vereiste omdat de Tour eindigt met een 22 kilometer lange chronoproef. “Ik vind het heel leuk dat er een tijdrit in de Tour zit. Die kan ook heel belangrijk worden.”

Vollering is zinnens om meer in deze discipline te investeren. “Nu heb ik ook echt een reden om meer op de tijdritfiets te zitten, en dat had ik daarvoor niet echt. Ik heb op trainingskamp in november al bij Specialized in de windtunnel aan mijn positie gewerkt en dit jaar ga ik nog meer uren maken. Ik hoop ook het NK Tijdrijden te kunnen rijden om te kijken hoe ik ervoor sta. Vorig jaar kwam ik net voor het NK terug van hoogtestage en zag ik niet echt meerwaarde in deelname. Dit jaar wil ik zeker meedoen.”

Progressie

In het ideale scenario zou dat voor Vollering genoeg moeten zijn om Annemiek van Vleuten nu wel te verslaan in de strijd om de gele trui. Natuurlijk, er zijn andere concurrenten voor de eindzege, maar logischerwijs ligt de nadruk op de strijd met AvV. “Als ik mijn eigen trainingen bekijk en mijn data uit de Tour, weet ik dat ik nog altijd beter en beter word. Ik geloof dat ik grotere stappen zet dan Annemiek. Voor haar is het ook lastiger om nog te groeien omdat ze ouder is. Daarom geloof ik echt dat het mogelijk is om haar te verslaan.”

“Natuurlijk schiet de gedachte dat ik net zoveel zou moeten trainen als haar wel eens door mijn hoofd, maar ik focus vooral op wat goed voor mij is. Natuurlijk probeer ik zoveel mogelijk te doen, maar ik moet er vooral voor waken dat ik niet over mijn limiet heen ga. Als ik ieder jaar iets meer doe, is het voor mij goed.”

“Ik heb nu drie jaar bij dit team gereden en elk jaar heb ik heel veel geleerd. Maar ik weet ook dat ik nog op zoveel punten kan verbeteren. Als ik kijk naar een renster als Christine Majerus bijvoorbeeld, van haar kan ik op tactisch en technisch vlak nog zoveel leren. Ook op mentaal gebied merk ik progressie. Vorig jaar was ik nog wat onzeker, in plaats van naar Anna keek iedereen naar mij. Dat was nieuw, ik heb wel moeten zoeken hoe ik daarmee om moest gaan. Uiteindelijk ging dat denk ik goed, maar nu ben ik daaraan gewend en kost dat mij ook geen energie meer.”