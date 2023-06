Starttijden NK tijdrijden voor elitevrouwen 2023

Overzicht

De strijd om het rood-wit-blauw barst vandaag los met het NK tijdrijden. In de gemeente Nunspeet strijden bij de elitevrouwen toppers als Annemiek van Vleuten, Demi Vollering, Shirin van Anrooij en Riejanne Markus tegen elkaar. WielerFlits zet de starttijden op een rij.

Na twee jaar Emmen, wordt er nu op de Veluwe gestreden om de nationale tijdrittitels. In en om Elspeet gaan we sowieso een andere winnares krijgen dan afgelopen jaar, want Ellen van Dijk zal dit jaar vanwege haar zwangerschap niet van de partij zijn. Een gouden kans om een nieuwe naam op de erelijst te krijgen, of gaat Annemiek van Vleuten met haar vijfde tijdritkampioenschap aan de haal?

Voor de deelnemende vrouwen wordt het veruit het langste NK Tijdrijden ooit. Met een afstand van 42 kilometer is de tijdrit flink te noemen. Qua hoogtemeters valt het overigens hartstikke mee, want de omloop is bijna volledig vlak.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Annemiek van Vleuten

*** Riejanne Markus, Shirin van Anrooij

** Loes Adegeest, Demi Vollering, Anouska Koster

* Mischa Bredewold, Ilse Pluimers, Esmée Peperkamp, Elise Uijen

Belangrijkste starttijden NK tijdrijden bij de elitevrouwen

15.20 uur – Rose Kloese (eerste renster)

15.30 uur – Daniek Hengeveld

15.31 uur – Femke Gerritse

15.34 uur – Elise Uijen

15.37 uur – Ilse Pluimers

15.39 uur – Mirre Knaven

16.17 uur – Carlijn Achtereekte

16.20 uur – Emma Boogaard

16.22 uur – Laura Molenaar

16.24 uur – Femke Markus

16.25 uur – Mischa Bredewold

16.27 uur – Lieke Nooijen

16.28 uur – Anouska Koster

16.29 uur – Esmée Peperkamp

16.30 uur – Loes Adegeest

16.31 uur – Demi Vollering

16.32 uur – Riejanne Markus

16.33 uur – Shirin van Anrooij

16.34 uur – Annemiek van Vleuten