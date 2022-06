Topfavoriete Ellen van Dijk snelt naar winst op NK tijdrijden in Emmen

Ellen van Dijk (Trek-Segafredo) heeft op imponerende wijze het Nederlandse Loterij NK tijdrijden gewonnen. De wereldkampioene op het onderdeel tegen de klok was in Emmen veruit de snelste op het 29,4 kilometer lange parcours. Haar ploeggenote Shirin van Anrooij werd tweede op meer dan een minuut achterstand, maar deed niet mee bij de elites. Het zilver was daarom voor Riejanne Markus (Jumbo-Visma).

Daniek Hengeveld was de eerste favoriete die van start ging in de dierentuin van Wildlands, maar zij kon niet tippen aan de tijd van Laura Molenaar. Met haar 39.42 minuut was ze 37 seconden sneller dan Hengeveld op het 29,4 kilometer lange parcours.

In het tweede blok dook Anouska Koster daar met groot verschil onder. De renster van Jumbo-Visma schoot uit de startblokken en zorgde voor extreme verschillen met de rest. Aan de finish was Koster uiteindelijk 2.04 minuut sneller dan Molenaar: 37.38 minuut. Karlijn Swinkels kwam met een eindtijd van 38.44 minuut nog het dichtst bij.

Van Dijk verpulvert de concurrentie

In het laatste startblok werd de tijd van Koster dan toch van de tabellen geveegd. Topfavoriete Ellen van Dijk was aan het eerste tussenpunt 26 seconden sneller en ook Riejanne Markus en Shirin van Anrooij bleken rapper dan koster.

Er stond uiteindelijk geen maat op de houdster van het werelduurrecord. Aan het tweede meetpunt was haar voorsprong op Van Anrooij opgelopen tot 52 seconden, terwijl Markus daar al volgde op 1.14 minuut achterstand. Dat verschil liep in het derde en laatste deel alleen maar verder op. Uiteindelijk won Van Dijk in een tijd van 35.55 minuut, met 1.03 verschil op Van Anrooij en 1.38 op Markus.

Het is voor de inmiddels 35-jarige van Dijk haar vijfde tijdrittitel in Nederland. De laatste keer dat ze het NK won was in 2018.

Apart podium voor de beloften

Opvallend genoeg verscheen Shirin van Anrooij niet tussen Ellen van Dijk en Riejanne Markus op het podium. Zij deed namelijk alleen mee in de beloftencategorie. Alle U23-rensters werden uit de uitslag gefilterd en kregen een aparte uitslag met aparte podiumceremonie. Het goud was voor Van Anrooij, voor Maike van der Duin en Mischa Bredewold.