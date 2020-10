Voorbeschouwing: Luik-Bastenaken-Luik 2020

De bijnaam de koers van de vallende bladeren is normaal gesproken weggelegd voor de Ronde van Lombardije. Zondag kan dat etiket zomaar worden opgeëist door Luik-Bastenaken-Luik. Vijf maanden later dan gepland vindt de Ardennenklassieker dit jaar in het najaar plaats en het weer belooft herfstachtig te worden. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

De historie van Luik-Bastenaken-Luik gaat terug tot 1892, waarmee de koers ouder is dan de andere vier wielermonumenten op de kalender. Parijs-Roubaix werd pas vier jaar later voor het eerst gehouden en voor Milaan-San Remo (1907), de Ronde van Vlaanderen (1913) en de Ronde van Lombardije (1905) moeten we al doorbladeren naar de beginjaren van de twintigste eeuw. Met recht mag de Ardennenklassieker haar bijnaam La Doyenne dragen: de oude dame.

De koers kwam in haar beginjaren maar moeizaam van de grond. Het was aanvankelijk niet eens de bedoeling om te koersen van Luik naar Bastenaken en weer terug. Het oorspronkelijke plan van de Liège Cyclist Union was namelijk om naar Parijs te rijden: Luik-Parijs-Luik aan bijna 850 kilometer lang. Luik-Bastenaken-Luik gold slechts als een testwedstrijd en terwijl LPL niet van de grond kwam, werd LBL een jaarlijks terugkerend evenement.

Aanvankelijk werd de wedstrijd gedomineerd door Belgen. Van de eerste 64 edities ging de winst slechts tien keer niet naar een thuisrijder. De drievoudige winnaars Léo Houa, Alfons Schepers en Fred De Bruyne en Eddy Merckx, die Luik vijfmaal achter zijn naam zette, hadden een belangrijk aandeel in het aantal Belgische successen. Onder andere de Nederlander Ab Geldermans wist die hegemonie te doorbreken.

Geldermans vermorzelde de ganse wielerelite, kopte het Algemeen Dagblad op maandag 9 mei 1960, nu zestig jaar geleden. Enkele dagen na zijn overwinning in de Ronde van Duitsland besliste de renner van de Rapha Gitane-ploeg Luik-Bastenaken-Luik met een aanval op de Mont Theux, waar de concurrentie niet van terug had. Na 6u40m kwam de Beverwijker als winnaar over de streep, twee minuten vóór zijn Franse ploeggenoot Pierre Everaert.

Sindsdien volgden drie landgenoten het voorbeeld van Geldermans. Steven Rooks zegevierde in 1983 met een imponerende solo, waarbij hij wereldkampioen Saronni en Hinault achter zich hield, vijf jaar later liet Adrie van der Poel zijn tranen de vrije loop, nadat hij zijn medevluchters Dernies en Millar had verslagen in de sprint en in 2016 trok Wout Poels de winst naar zich toe in een editie die werd geteisterd door sneeuw, kou en regen.

De Belgische suprematie duurde tot eind jaren zeventig, waarna ook Bernard Hinault, Sean Kelly en de viervoudige winnaar Moreno Argentin op de erelijst kwamen. Eric Van Lancker zorgde in 1990 voor nieuw Belgisch succes en sindsdien hielden enkel Dirk De Wolf, de betreurde Frank Vandenbroucke – in die gedenkwaardige editie van 1999 met het krachtexploot op de Redoute – en Philippe Gilbert de winst in eigen huis.

Laatste tien winnaars Luik-Bastenaken-Luik

2019: Jakob Fuglsang

2018: Bob Jungels

2017: Alejandro Valverde

2016: Wout Poels

2015: Alejandro Valverde

2014: Simon Gerrans

2013: Dan Martin

2012: Maxim Iglinskiy

2011: Philippe Gilbert

2010: Alexandre Vinokourov

Vorig jaar

Een hertekend parcours, slecht weer: de bestanddelen waren aanwezig voor een spannende 105e Luik-Bastenaken-Luik, waarin op voorhand Julian Alaphilippe en Jakob Fuglsang tot belangrijkste favorieten werden bestempeld. Acht renners sloegen al vroeg in de wedstrijd de handen ineen en mochten ruim acht minuten wegrijden. In het koude, regenachtige weer knepen de oud-winnaars Alejandro Valverde en Dan Martin al vroegtijdig in de remmen.

In de natte heuvelzone trokken Deceuninck-Quick-Step en Bahrain Merida het peloton in stukken en werden de laatste vluchters ingerekend. Een groepje van twintig maakte zich daarna los, maar op de Col du Rosier, de langste klim op de route, kwam alles weer bij elkaar. Het spel was echter op de wagen en een nieuwe kopgroep met daarbij ook de beloftevolle Bjorg Lambrecht (die ruim drie maanden later in de Ronde van Polen verongelukte) liet niet lang op zich wachten.

Met een voorsprong van 45 tellen begonnen de aanvallers aan de Redoute, maar daar hielden de favorieten hun kruit droog. Kangert bleef na de klim wel vlak voor zijn medevluchters uitrijden en op de Côte de Forges maakte Patrick Konrad de oversteek naar de Est. De koers was al zodanig in elkaar geschoven dat Tim Wellens en Daryl Impey in no time vanuit het peloton naar de twee koplopers konden springen.

Met een marge van twaalf seconden begon de kopgroep aan de Roche-aux-Faucons, de laatste klim van de dag. Regenrijder Wellens ging meteen solo, maar werd nog voor de top opgeslokt door het peloton. Door het sleurwerk van Fuglsang op de klim had Alaphilippe moeten passen. Alleen Michael Woods en Davide Formolo konden de Deen volgen, maar op een stuk vals plat na de top reed Fuglsang eerst Woods en daarna Formolo uit het wiel.

In de afdaling op vierenhalve kilometer van de streep was het nog even spannend toen Fuglsang slipte en dreigde te vallen, maar hij wist zich recht te houden. De Deen hield stand en sleepte op de Boulevard d’Avroy van Luik uiteindelijk de grootste zege uit zijn carrière binnen. “De voorbije week, met vandaag als orgelpunt, lijken alle puzzelstukjes in elkaar te vallen. Laat ons hopen dat ik nog een aantal mooie jaren in het verschiet heb.”

Eindklassement Luik-Bastenaken-Luik 2019

1. Jakob Fuglsang (Astana) 256 km in 6u37m37s

2. Davide Formolo (BORA-hansgrohe) op 27s

3. Maximilian Schachmann (BORA-hansgrohe) op 57s

4. Adam Yates (Mitchelton-Scott) op 57s

5. Michael Woods (EF Education First) op 57s

Parcours

Afgelopen jaar was de route van Luik-Bastenaken-Luik flink aangepakt. De finish keerde terug in Luik, nadat in de vorige 27 edities de aankomstlijn was getrokken in het naburige Ans. Met het verdwijnen van Ans sneuvelde ook de Côte de Saint-Nicolas in de finale. Daarin werden de Côte de la Redoute en de Côte de la Roche-aux-Faucons voortaan een sleutelrol toegedicht. De 106e editie volgt nagenoeg hetzelfde traject.

Zondag 4 oktober, Luik-Bastenaken-Luik (257 km)

Op de Place Saint-Lambert in Luik vindt om 10.10 uur de départ fictif plaats van Luik-Bastenaken-Luik, die dit jaar uitzonderlijk in het najaar wordt verreden. Na een neutralisatie van 6,8 kilometer kan de koers over 257 kilometer bij het buiten rijden van de Maasstad ècht van start gaan. Op de route liggen elf officiële beklimmingen, maar eigenlijk is het parcours doorlopend ongelijk. Opgeteld komt de wedstrijd uit op liefst 4.375 hoogtemeters.

Zoals gewoonlijk is de heenweg naar Bastogne gemakkelijk vergeleken bij de terugweg naar Luik. Via Aywaille, het geboortedorp van Philippe Gilbert en het toeristische Hotton gaat de route naar de Côte de La Roche-en-Ardenne, na 76 kilometer de eerste klim van de dag. Als Bastenaken eenmaal is bereikt, hebben de renners al ruim honderd kilometer afgelegd. Het zwaartepunt moet dan echter nog komen.

Na de passage van Bastenaken volgen eerst de Côte de Saint-Roch en daarna de Côte de Mont-le-Soie, die het triptiek dat volgt nòg wat pittiger moet maken. In twintig kilometer volgen namelijk de Côte de Wanne, de ultrasteile Côte de Stockeu en de Côte de la Haute-Levée. Het is dan even na half drie; als dat dan nog niet is gebeurd, is dit een mooi moment om de tv af te stemmen op de koers.

Het was in deze heuvelzone dat Deceuninck-Quick-Step en Bahrain Merida vorig jaar het peloton in stukken trokken. De ploegen die hier van voren zitten, hebben duidelijk ambities. Vanaf de Haute-Levée is het dan nog 72 kilometer tot aan de meet. Via een relatief lange afdaling gaan de renners vervolgens naar de Col du Rosier, met 4,4 kilometer de langste klim van de dag, de Col du Maquisard en de iconische Redoute.

Ze hebben dan al 222 kilometer achter de rug als in de finale nog de Côte des Forges en La Roche-aux-Faucons wachten, de laatste hellingen om iets uit te richten. Op de Valkenrots voerde Jakob Fuglsang vorig jaar de beslissende forcing, waarna hij op het stuk vals plat net na de top Michael Woods en Davide Formolo als laatste overboord kieperde. Vanaf de top is het nog 13,5 kilometer naar de Boulevard d’Avroy, waar rond vijf uur wordt gefinisht.

Start: 10.10 uur in Luik

Finish: tussen 16.42 en 17.23 in Luik

Beklimmingen • Côte de la Roche-en-Ardenne (2,8 km aan 6,2%) na 76 km

• Côte de Saint-Roch (1 km aan 11,2%) na 123,5 km

• Côte de Mont-le-Soie (1,7 km aan 7,9%) na 164 km

• Côte de Wanne (3,6 km aan 5,1%) na 172 km

• Col de Stockeu (1 km aan 12,5%) na 179 km

• Côte de la Haute-Levée (3,6 km aan 5,6%) na 185 km

• Col du Rosier (4,4 km aan 5,9%) na 197,5 km

• Col du Maquisard (2,5 km aan 5%) na 210 km

• Côte de la Redoute (2 km aan 8,9%) na 222 km

• Côte des Forges (1,3 km aan 7,8%) na 234 km

• Côte de la Roche-aux-Faucons (1,3 km aan 11%) na 243,5 km

Favorieten

Precies een week na het WK, een dag na het einde van de BinckBank Tour en op de tweede dag van de Giro d’Italia. Het moge duidelijk zijn dat Luik-Bastenaken-Luik in een drukke periode valt. Daardoor laten onder anderen de uittredende winnaar Jakob Fuglsang, een in vorm verkerende Diego Ulissi (beiden in verband met de Giro), de winnaar van 2011 Philippe Gilbert en Mathieu van der Poel, die kozen voor de BinckBank Tour, de wedstrijd links liggen.

Veel ogen zijn zondag gericht op Julian Alaphilippe. De Franse alleskunner verzilverde zijn goede vorm uit de Tour de France tijdens het WK wielrennen in Imola, waar hij de eerste Franse wereldkampioen sinds 1997 werd. Omdat ook het energiepeil van Alaphilippe zijn grenzen heeft, liet hij woensdag de Waalse Pijl schieten om weer top te zijn in Luik-Bastenaken-Luik. De Luikse heuvels leverden hem bij zijn vier eerdere deelnames al een tweede en vierde plaats op.

Maar Deceuninck-Quick-Step heeft meer troeven in handen. Denk aan Bob Jungels, die twee jaar geleden de klassieker op zijn naam zette na een uitval vlak onder de top van Roche-aux-Faucons. Die move was eigenlijk bedoeld om de concurrentie van Alaphilippe uit de tent te lokken, maar tot zijn eigen verrassing kwam de Luxemburger, die naar AG2R Citroën vertrekt, voorop en bleef zijn voorsprong groeien. Jungels kan opnieuw hoog eindigen.

En in de Waalse Pijl stak Mauri Vansevenant zijn kop boven het maaiveld uit. De neoprof, die vorig jaar bij de beloften dertiende was in Luik-Bastenaken-Luik, maakte deel uit van de lange vlucht en werd pas in de laatste kilometers voor de Muur van Hoei teruggehaald. Zondag krijgt hij wederom een mooie kans op zich te tonen. En dan zijn er nog de jonge Andrea Bagioli en Rémi Cavagna, die wel raad weet met elke meter vrijheid die hij krijgt.

Bij het geoliede Sunweb treffen we misschien wel de grootste uitdager van Julian Alaphilippe aan, namelijk Marc Hirschi. Sinds de Tour de France verkeert de beloftevolle Zwitser in hoogvorm, wat hem een etappezege opleverde in Sarran, een bronzen WK-medaille en de zege in de Waalse Pijl. Op de Muur van Hoei wachtte hij geduldig zijn kans af om vervolgens in de laatste honderd meter de winst naar zich toe te trekken. Let bij Sunweb ook op Tiesj Benoot.

Bij EF Pro zorgt Michael Woods normaal gesproken voor het mooie weer in Luik-Bastenaken-Luik. Aan zijn eerste deelname in 2016 hield hij een gebroken hand over, maar in de edities daarna was hij steevast een van de protagonisten in de koers met een negende, tweede en vijfde plek. Dit jaar lag de Canadees enige tijd in de lappenmand met een gebroken bovenbeen, maar woensdag nog bewees hij met een derde plaats in de Waalse Pijl weer helemaal boven jan te zijn.

Daarnaast heeft de Amerikaanse formatie de beschikking over de Touretappewinnaar van Le Puy Mary Daniel Felipe Martínez, die woensdag dertiende was in de Waalse Pijl, en Rigoberto Urán. De ervaren Colombiaan vertolkte een opvallende rol in de heuvelklassieker rond de Muur van Hoei door in de finale achter de overgebleven vroege vluchter Vansevenant aan te gaan. Hij bereikte de Belg vlak voor de slotklim, maar toen hijgde het peloton al in hun nek.

Bij INEOS Grenadiers is het uitkijken naar Michał Kwiatkowski, die de afgelopen weken helemaal opleefde. Twee weken geleden won hij zijn eerste Touretappe in La Roche-sur-Foron, waar hij met zijn ploeggenoot Richard Carapaz samen over de streep kwam. Vervolgens was hij vierde op het WK en kwam hij als zesde boven op de Muur van Hoei. Dat de Pool vaak goed is in Luik bewees hij in het verleden al met derde plaatsen in 2014 en 2017.

Op de voorlopige deelnemerslijst van de organisatie staat ook de naam van Chris Froome bij de Britse formatie. De viervoudige Tourwinnaar liet het WK in Imola aan zich voorbijgaan en gaf de voorkeur aan een langere hoogtestage. Momenteel werkt hij toe naar de Vuelta a España en in de aanloop daarnaartoe gaat hij van start in Luik-Bastenaken-Luik. Froome betwistte de klassieker al zesmaal, maar kwam nog nooit tot een topresultaat.

Maximilian Schachmann, vorig jaar de nummer drie in Luik, dreigde door een bizarre botsing met een auto in de Ronde van Lombardije zijn planning voor de tweede seizoenshelft noodgedwongen te moeten wijzigen. Maar de Duitser beet door de pijn van een sleutelbeenbreuk heen, behaalde een paar keer een goed resultaat in de Tour en werd vervolgens negende op het WK. Ook dit jaar kan hij ver komen in de heuvelklassieker.

Zijn ploeg BORA-hansgrohe zag vorig jaar twee van haar mannen op het podium staan in Luik met ook Davide Formolo, maar de Italiaan verhuisde intussen naar UAE Emirates. Toch heeft het team nog een andere interessante naam aan het vertrek, namelijk Lennard Kämna. De Duitser rijdt de stenen uit de straat sinds de coronabreak, wat in de Touretappe naar Villard-de-Lans al een fraaie etappezege opleverde. Luik-Bastenaken-Luik reed hij nog niet.

Na zijn negende plaats in de Tour pakt Adam Yates de draad weer op in Luik-Bastenaken-Luik. In de editie van 2017 reed de Brit al naar de achtste plaats en vorig jaar moest hij in het sprintje om de derde plaats, net toen het zonnetje doorbrak boven Luik, zijn meerdere erkennen in Maximilian Schachmann. Yates is aan zijn laatste wedstrijdkilometers bezig voor Mitchelton-Scott, want na de winter rijdt hij in het tricot van Team Ineos.

Bij AG2R La Mondiale reed Benoît Cosnefroy zich in de Waalse Pijl op de kaart. Nadat de beloftewereldkampioen van Bergen (2017) liefst vijftien etappes de Tour de France had gekleurd in de opvallende bolletjestrui, moest hij woensdag op de steile Muur van Hoei enkel Marc Hirschi voor zich dulden. Van de talentvolle Fransman mag dus ook in Luik het een en ander worden verwacht. Let daarnaast ook op zijn jonge ploegmaat Clément Champoussin.

Bij Israel Start-Up Nation jaagt Dan Martin een tweede zege na in Luik-Bastenaken-Luik. In 2013 achterhaalde hij de weggesprongen Joaquim Rodríguez en versloeg hij de Spanjaard vervolgens in de sprint en in 2014 zag hij de overwinning in de honderdste editie aan zijn neus voorbij gaan, toen hij in de laatste bocht onderuit ging. De Ier steekt in goede vorm en eindigde woensdag als vijfde in de Waalse Pijl.

We hebben al enkele renners genoemd die de Tour in de benen hebben, maar dat geldt natuurlijk ook voor Tadej Pogačar. De Sloveen verraste vriend en vijand op de voorlaatste dag door Primož Roglič uit de gele trui te rijden. Sindsdien reed hij het WK, waar hij in de finale enige tijd solo vooruit reed, en de Waalse Pijl. Daar eindigde hij als negende en kondigde hij aan dat Luik beter bij hem past. Bij zijn eerste deelname vorig jaar was hij al achttiende.

UAE Emirates heeft echter ook Rui Costa achter de hand. De wereldkampioen van Firenze (2013) gaat al voor de elfde keer van start in Luik-Bastenaken-Luik, waar hij in 2015 en 2016 twee grote resultaten na elkaar behaalde: respectievelijk de vierde en derde plaats. De Portugees kwam goed uit de coronabreak met de tiende plek in de Ronde van Polen, de nationale titel en de derde stek in de Tour du Limousin. Mogelijk piekt hij nu weer naar de klassiekers.

Met vier overwinningen moet Alejandro Valverde alleen vijfvoudig winnaar Eddy Merckx voor zich dulden in Luik-Bastenaken-Luik. Heeft de inmiddels 40-jarige alleskunner nog de geest om zijn vijfde succes binnen te slepen en daarmee op gelijke hoogte als de Kannibaal te komen? Vergeet niet dat hij ‘gewoon’ nog twaalfde eindigde in de Tour de France en achtste tijdens het WK wielrennen in Imola. Bij Movistar start ook Marc Soler.

Gezien de voorspelde weersomstandigheden mogen we ook Tim Wellens van voren verwachten. De heuvelspecialist moest de hervatting van het seizoen noodgedwongen uitstellen doordat hij bij een val tijdens een training meerdere blessures had opgelopen. Inmiddels is de Lotto Soudal-renner terug in koers en was hij al twaalfde in de Ronde van Polen en vierde in de heuvelachtige Ronde van Luxemburg. Vorig jaar reed hij in Luik naar de elfde plaats.

Jumbo-Visma heeft meerdere pionnen om naar voren te schuiven, waarbij nummer twee van de Tour de France Primož Roglič en Tom Dumoulin de meest in het oog springende namen zijn. Voor Roglič wordt dit zijn eerste kennismaking met Luik, terwijl Dumoulin hier twee jaar geleden al eens vijftiende was. Daarnaast rekent de ploeg op Jonas Vingegaard en Lennard Hofstede, terwijl ook Laurens De Plus voor de vierde keer zijn opwachting maakt in deze koers.

Greg Van Avermaet is bij CCC de vooruitgeschoven man. De olympische kampioen van Rio (2016) reed dit seizoen al een hele ris ereplaatsen bijeen in Strade Bianche, de Gran Trittico Lombardo, Milaan-San Remo, de Ronde van Wallonië en de Tour de France. In vijf eerdere deelnames aan Luik was zijn beste resultaat zevende in 2011. Daarnaast rekent de ploeg op Simon Geschke, de nummer tien van de Waalse Pijl, en Alessandro De Marchi.

Bahrain McLaren kan zondag op meerdere paarden wedden. Met Wout Poels heeft de ploeg de winnaar van 2016 aan boord. In een memorabele editie die werd geteisterd door sneeuw, kou en regen trok de Nederlander de winst naar zich toe. Onlangs reed hij de Tour uit ondanks een gebroken rib en een gekneusde long. Daarnaast heeft de ploeg ook Mikel Landa (zevende in 2019), Dylan Teuns (negende in 2019) en Damiano Caruso in huis.

Andere namen om in de gaten te houden zijn onder meer Jelle Vanendert (Bingoal-Wallonie Bruxelles), de beloftevolle Valentin Madouas (Groupama-FDJ), woensdag al keurig elfde in de Waalse Pijl, het Cofidis-duo Guillaume Martin en Jesús Herrada, de nummer vier op de Muur van Hoei Warren Barguil (Arkéa Samsic), de doorgewinterde Enrico Gasparotto (NTT Pro Cycling) en last but nog least Richie Porte, die woensdag achtste was in Hoei.

De deelnemerslijst is op het moment van publiceren nog niet compleet. Daardoor kunnen later nog updates worden doorgevoerd in deze voorbeschouwing.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Julian Alaphilippe

*** Marc Hirschi, Michael Woods

** Michał Kwiatkowski, Maximilian Schachmann, Adam Yates

* Benoît Cosnefroy, Dan Martin, Tadej Pogačar, Alejandro Valverde

Website organisatie

Deelnemerslijst

Weer en TV

Het weer wordt mogelijk een lastige tegenstander zondag. Er wordt wisselvallig en winderig weer verwacht met van tijd tot tijd regenbuien. Het wordt niet warmer dan hooguit 14 ℃ bij een matige tot vrij krachtige, en lokaal soms zelfs krachtige, wind uit zuidelijke richting.

De wedstrijd is vanaf 14.30 uur rechtstreeks te zien op Sporza op één. Vanaf 13.30 uur is de koers ook al via de Eurosport Player te volgen. Ook de NOS doet op tv, radio en internet live verslag van Luik-Bastenaken-Luik.