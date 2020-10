Van der Poel voegt Luik-Bastenaken-Luik en Gent-Wevelgem toe aan programma zaterdag 3 oktober 2020 om 15:51

Mathieu van der Poel staat morgen alsnog aan de start van Luik-Bastenaken-Luik. Dat heeft zijn ploeg Alpecin-Fenix vandaag bekendgemaakt. “Het is een gek seizoen – kijk maar naar de BinckBank Tour deze week – en samen met de ploeg heb ik besloten om zondag extra wedstrijdkilometers aan mijn programma toe te voegen”, legt hij uit.

“Het is een wielermonument, dus ik ben erg blij dat ik er kan rijden”, gaat hij verder. “Het is moeilijk om te zeggen wat ik er kan uitrichten. Net als de Ronde van Lombardije is het een ontdekkingstocht. Het is een heel zware koers en – misschien net als Lombardije – net te zwaar voor mij. Maar ik ga kijken hoe de koers loopt. Zoals ik zei is het een raar seizoen, waardoor veel goede renners nu de Giro rijden.” Bekijk de video voor meer tekst en uitleg over zijn deelname aan La Doyenne.