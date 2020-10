Alejandro Valverde slaat Luik-Bastenaken-Luik over vrijdag 2 oktober 2020 om 09:37

Alejandro Valverde zal zondag toch niet aan de start staan van Luik-Bastenaken-Luik. De viervoudig winnaar van ‘La Doyenne’ maakt geen deel uit van de selectie van Movistar. Valverde hoopt later deze maand wel zijn opwachting te maken in de Vuelta a España.

Valverde, afgelopen zondag nog achtste op het WK wielrennen in Imola, besloot eerder al om de Waalse Pijl over te slaan. De 40-jarige Spanjaard won in zijn carrière al vijf keer op de Muur van Hoei, terwijl hij al vier keer de beste was in Luik-Bastenaken-Luik.

In 2006 volgde zijn eerste overwinning in het tenue van Caisse d’Epargne, de voorloper van het huidige Movistar. De Murciaan kwam ook in 2008, 2015 en 2017 als eerste over de streep. Valverde hoopt over minder dan drie weken wel te beginnen aan zijn veertiende Ronde van Spanje.

Zijn ploeg Movistar rekent zondag vooral op enkele beloftevolle renners (Juan Diego Alba, Iñigo Elosegui en Matteo Jorgenson) en ervaren krachten als Imanol Erviti, Eduard Prades en Carlos Verona. Jorge Arcas is de zevende en laatste renner binnen de selectie.

Selectie Movistar voor Luik-Bastenaken-Luik (4 oktober)

Juan Diego Alba

Jorge Arcas

Iñigo Elosegui

Imanol Erviti

Matteo Jorgenson

Eduard Prades

Carlos Verona