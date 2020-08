Voorbeschouwing: Brussels Cycling Classic 2020

Na het wegvallen van de Prudential RideLondon Classic en de EuroEyes Cyclassics in Hamburg, is de Brussels Cycling Classic misschien wel de meest prestigieuze najaarskoers voor pure sprinters in 2020. Ook al zit het neusje van de zalm van de sprintersgilde momenteel in Frankrijk voor de Tour de France, toch hebben we met Fernando Gaviria, Pascal Ackermann en Davide Ballerini enkele interessante snelle mannen aan het vertrek. Afspraak op 30 augustus in en rond de Belgische hoofdstad.

Historie

De naam Brussels Cycling Classic zal bij veel wielerfans niet direct warme gevoelens oproepen, maar onder de naam Parijs-Brussel kent de koers toch een lange historie. ‘De Klassieker der Twee Hoofdsteden’ werd in 1893 (zelfs nog drie jaar voor de eerste Parijs-Roubaix) voor het eerst verreden.

De uitgevers van het Parijse wielerblad La Bicyclette namen het initiatief om een wedstrijd te organiseren tussen de Franse en de Belgische hoofdstad. André Henry, een metselaar uit het Belgische Verviers, werd de eerste winnaar.

Het zou tot 1906 duren voordat er een tweede editie kwam. In de beginjaren bedroeg de afstand liefst vierhonderd kilometer, dat in de loop der jaren afgebouwd werd tot ongeveer de helft daarvan. Voor de Eerste Wereldoorlog domineerden de Fransen, met Octave Lapize en Lucien Petit-Breton op kop.

Daarna namen de Belgen de regie over. Alle grote namen uit de Belgische wielersport prijken op het palmares, zoals Rik van Steenbergen, Rik van Looy, Eddy Merckx, Roger De Vlaeminck, Freddy Maertens en Tom Boonen.

In de eenentwintigste eeuw verloor deze klassieker echter aan status en kwam het in het continentale circuit terecht. Ook het parcours werd – onder meer door de kortere afstand – minder lastig, waardoor deze wedstrijd de status van spurtersklassieker kreeg. Robbie McEwen zette zich in die periode maar liefst vijfmaal op de erelijst, tot op heden nog steeds een record.

In 2013 besloot de organisatie nogmaals om het roer helemaal om te gooien. De start lag voortaan niet meer in de buurt van Parijs, maar – evenals de finish – in de Belgische hoofdstad Brussel. Het betrof meteen een volledig Belgische wedstrijd, waarop ook de naam op de schop moest. De Brussels Cycling Classic was geboren, en kreeg met André Greipel meteen een mooie naam op de erelijst. Later zouden ook onder anderen Tom Boonen en Dylan Groenewegen zich nog bij dat lijstje voegen.

Laatste tien winnaars Brussels Cycling Classic

2010: Francisco Ventoso

2011: Denis Galimzyanov

2012: Tom Boonen

2013: André Greipel

2014: André Greipel

2015: Dylan Groenewegen

2016: Tom Boonen

2017: Arnaud Démare

2018: Pascal Ackermann

2019: Caleb Ewan

Vorig jaar

Kort na de start in het Jubelpark van Brussel gingen Lionel Taminiaux, Etienne van Empel, Oscar Riesebeek, Elmar Reinders, Cyril Gautier, Clément Carisey en Petr Rikunov vorig jaar op avontuur. Erg ver droeg hun avontuur echter niet. In de heuvelzone waagden onder andere Simone Velasco en Laurens De Vreese daarom de sprong naar voren. Hun aanwezigheid blies de vlucht nieuw leven in.

Maar dat was buiten de troepen van BORA-hansgrohe en Groupama-FDJ gerekend, die de dans keurig bleven leiden voor hun kopmannen Pascal Ackermann en Arnaud Démare. De kopgroep stribbelde nog geruime tijd tegen, maar werden op vijftien kilometer van de meet teruggepakt door het peloton, waar Deceunink-Quick-Step flink de zweep erop legde. Het peloton werd door toedoen van The Wolfpack goed uitgedund, maar de meeste sprinters zaten ‘gewoon’ mee.

Het was dus wederom een Brussels Cycling Classic voor de rappe mannen. In de lange, rechte weg naar de finish werd er veel geduwd en getrokken, maar bleef iedereen – in tegenstelling tot het jaar voordien – recht. In een sprint der stervende zwanen leek Ackermann lange tijd op weg naar de zege, maar hij werd plots langs alle kanten voorbijgesneld. Het werd bijzonder nipt, met liefst zes sprinters zij aan zij, maar het was Caleb Ewan die de beste timing had en Lotto Soudal de zege bezorgde.

Uitslag Brussels Cycling Classic 2019

1. Caleb Ewan (Lotto Soudal)

2. Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe)

3. Jasper Philipsen (UAE Emirates)

4. Davide Ballerini (Astana)

5. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo)

Parcours

De Brussels Cycling Classic pakt dit jaar uit met een redelijk ingrijpende verandering in het parcours. De start ligt nog steeds in het Jubelpark in Brussel, maar verwacht u niet meer aan aankomstbeelden van de lange, rechte, licht oplopende de Houba de Strooperlaan.

De organisatie laat de schaduw van het Koning Boudewijnstadion namelijk links liggen voor die van het Atomium. “Een start in het Jubelpark, een aankomst aan het Atomium, bestaat er een prestigieuzer decor dan de Stad Brussel voor de al even uitzonderlijke Brussels Cycling Classic?”, stelde Schepen van Sport Benoit Bellings in een persbericht.

Tussen de start in het Jubelpark en de aankomst op het Belgiëplein, waar André Greipel in 2013 en 2014 al won, moeten de renners 203 kilometer overbruggen. Dat zijn er veertien meer dan vorig jaar.

Na de start trekt het peloton meteen richting de golvende Druivenstreek, waar de renners een dag eerder nog neerstreken voor de Druivenkoers. Bekend terrein dus voor het merendeel van dit peloton, dat met de Vossemberg, Smeysberg en Lanestraat de eerste hellingen van de dag overbrugt.

Daarna duiken de renners voor een afstand van iets meer dan honderd kilometer de taalgrens over, alvorens de golvende finale van een vijftigtal kilometer aan te vatten. Het Maasdal is een opwarmertje, maar met de Chaussée d’Alsemberg, de Alsemberg, Bruine Put en Menisberg in een tijdspanne van vijftien kilometer zullen de benen van de snelle mannen stevig worden afgesneden. De renners koersen hier niet voor niets op de wegen van de (oude) Brabantse Pijl. Daarna is het nog bijna 25 kilometer tot de finish.

De Keperenberg op 13 kilometer van de aankomst kan misschien nog als springplank dienen, maar de verwachting is toch dat we met een uitgedund peloton richting aankomst trekken. Die aankomst kennen we, zoals gezegd, nog van 2013 en 2014, en gaat nog meer omhoog dan de aankomstlijn op de Houba de Strooperlaan. Het is hier aan de echte machtssprinters.

Hellingen:

Na 14 km: Vossemberg (0,9 km aan 3,6%)

Na 20 km: Smeysberg (0,6 km aan 6,5%)

Na 27,5 km: Lanestraat (0,8 km aan 4,6%)

Na 65,5 km: Rue du Croiseau (0,5 km aan 7,8%)

Na 71 km: Rue de Ronquières (0,8 km aan 4,4%)

Na 150 km: Maasdal (1,2 km aan 3,5%)

Na 161 km: Chaussée d’Alsemberg (0,7 km aan 3,9%)

Na 166 km: Alsemberg (0,4 km aan 6,3%)

Na 172 km: Bruine Put (0,8 km aan 8,2%)

Na 174,5 km: Menisberg (0,5 km aan 3,5%)

Na 189,5 km: Keperenberg (0,7 km aan 5,4%)

Favorieten

De Brussels Cycling Classic kan elk jaar rekenen op een sterk gestoffeerd deelnemersveld, met sprinters van de eerste lijn. Nu de semiklassieker dit jaar samenvalt met de tweede rit van de Tour de France, kan bijvoorbeeld de winnaar van vorig jaar, Caleb Ewan, er echter niet bij zijn. Ook Jumbo-Visma gaf in extremis verstek, maar desondanks heeft de organisatie hier acht WorldTour-ploegen aan het vertrek.

Fernando Gaviria en Jasper Philipsen richten zich dit jaar op respectievelijk de Giro en de Vuelta, en daarom past de Brussels Cycling Classic perfect in hun strakke najaarsschema. Het moet gezegd: Gaviria is nog niet in supervorm. Dat werd in Milaan-San Remo duidelijk op de Cipressa, en ook in de lastige finales van de Tour du Limousin kwam Gaviria er vaak niet aan te pas. Toch pakte hij in etappe twee uit met een krachtige aanval in de slotkilometer, die hem de dagzege opleverde. Gaviria werkte een zwaar voorbereidingsprogramma af, met ook de GP van Plouay, en vindt in deze semiklassieker voor het eerst sinds Milaan-Turijn een vlakke finale.

En anders staat Jasper Philipsen, die bij UAE-Emirates normaliter tweede viool speelt achter Gaviria, wel klaar om het stokje over te nemen. Philipsen is iemand die steeds zijn kansen grijpt wanneer die zich (onverwachts) voordoen. Dat zagen we bijvoorbeeld de afgelopen week nog, in de Limousin. Philipsen moest invallen voor de geloste Gaviria, en zette de machtssprint in de derde etappe naar zijn hand. Met de Kempenaar kan het dus alle kanten op, maar zijn val op het EK, waarbij hij een stuk van zijn voortand afbrak, zal er geen goed aan doen.

Ook van Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe) kunnen we bezwaarlijk zeggen dat hij al in supervorm is. Sta ons toe om zijn overwinningen in de Sibiu Cycling Tour tegen onder andere Rudy Barbier en Riccardo Stacchiotti niet al te hoog in te schatten. En wanneer het in de Ronde van Polen en het Duits kampioenschap écht om de knikkers ging, waren Mads Pedersen, Davide Ballerini en Marcel Meisen een maatje te groot. De 26-jarige Ackermann heeft dus nog wat werk aan de winkel, maar blijft in potentie wel een van de snelste mannen van het peloton. Knoopt hij in Brussel weer aan met een zege?

Dat Davide Ballerini een van de mannen is die Ackermann dit seizoen al kon kloppen, mag je geen verrassing noemen. De 25-jarige laureaat van de Europese Spelen heeft zijn overstap van Astana naar Deceuninck-Quick-Step uitstekend verteerd. Waar hij in het begin van het seizoen nog vooral sprints aantrok voor Fabio Jakobsen, bewees hij in de meest recente najaarswedstrijden dat hij ook zelf over de nodige sprinterskwaliteiten beschikt. De Italiaanse titel moest hij dan wel aan Giacomo Nizzolo laten, maar de Brussels Cycling Classic zou toch ook niet misstaan op zijn erelijst? Vorig jaar bleef Ballerini nog steken op een vierde plaats.

Tim Merlier dan, die wil in zijn (vermoedelijk) laatste weken als Belgisch kampioen maar wat graag nog een grote zege grijpen. Wat was hij er in de openingsetappe van de Ronde van Wallonië dichtbij, ware het niet dat Caleb Ewan als eerste in het kleine gaatje naar de zege dook. De snelle benen heeft Merlier zeker en vast, maar zijn timing en plaatsing kunnen af en toe nog beter. Bovendien heeft Merlier nog het een en ander recht te zetten met deze Brussels Cycling Classic. Vorig jaar werd hij op vijfhonderd meter van de finish uitgeschakeld door pech terwijl hij in polepositie voor winst zat. Tijd voor revanche?

Stiekem zijn we erg benieuwd naar Eduard-Michael Grosu, opvallend genoeg twaalfde in de GP van Plouay en dus in de top vijf van het peloton. De Roemeense sprinter van Nippo-Delko One Provence kan wel een heuveltje over en schittert voornamelijk op licht oplopende aankomsten zoals deze. Een goed bewijs daarvan is zijn overwinning in de Ronde van Limburg vorig jaar, voor Simone Consonni.

Een jaartje eerder moest Nacer Bouhanni in diezelfde Ronde van Limburg alleen Mathieu van der Poel laten voorgaan, dus ook Bouhanni kan aankomsten zoals deze aan. Al is het de vraag hoe het met het gemoed van de wispelturige sprinter gesteld is. De Fransman moest vorige week zijn plekje op het EK nog afstaan aan Arnaud Démare en zal er dus alles aan willen doen om te bewijzen dat hij nog leeft. Vergeet trouwens ook zijn ploegmaat Daniel McLay niet.

De overige WorldTour-ploegen moeten het doen met outsiders. De amper 22-jarige Max Kanter is de uitverkorene bij Sunweb, als het op een sprint aankomt. De Duitser deed het goed in de Czech Cycling Tour maar mist misschien nog wat inhoud. Lotto Soudal rekent op het jonge duo Stefano Oldani en de wederoptredende Gerben Thijssen, en Cofidis ziet Nathan Haas hier als een goede kandidaat-winnaar. Bij Groupama-FDJ mag Sloveen Ziga Jerman allicht zijn rappe benen tonen, terwijl Lawrence Naesen het moet gaan doen bij AG2R La Mondiale.

Verder is het uitkijken naar Arvid de Kleijn, tegenwoordig actief bij het Deense Riwal Readynez. In de schaduw van Mathieu van der Poel was de winnaar van de Druivenkoers nog behoorlijk indrukwekkend op het meest recente Nederlands kampioenschap. En wat doen Andrea Pasqualon en Danny van Poppel (Circus-Wanty Gobert), en seizoensrevelatie Joel Suter (Bingoal-Wallonie Bruxelles) in deze sprinterskoers?

Favorieten volgens WielerFlits

**** Fernando Gaviria

*** Pascal Ackermann, Davide Ballerini

** Tim Merlier, Eduard-Michael Grosu, Nacer Bouhanni

* Jasper Philipsen, Max Kanter, Arvid de Kleijn, Andrea Pasqualon

Website organisatie

Deelnemerslijst

Weer en TV

Sporza is voorafgaand aan de broadcast van de Tour de France al paraat vanaf 13:35 voor een liveuitzending van deze Brussels Cycling Classic.

De renners kunnen zich zondag verwachten aan temperaturen tot 18 graden Celsius en vooral in de namiddag ook enkele stevige regenbuien. De neerslag kan oplopen tot 4,7 mm, volgens Meteovista. De wind blaast met een kracht van drie Beaufort uit het noorden.