Kapotte voortand maar geen breuken voor gevallen Jasper Philipsen

Jasper Philipsen is niet ongeschonden uit de Europese wegwedstrijd in Plouay gekomen. De Belg hield aan een valpartij een kapotte voortand en flink wat schaafwonden over. Uit nader onderzoek kwamen evenwel geen breuken naar voren.

Philipsen was betrokken bij de omvangrijke valpartij midden in het peloton, vlak voor het ingaan van de negende omloop rond Plouay. In de afdaling naar de finish zorgde een golfbeweging naar de linkerkant van de weg dat zeker vijftien renners tegen de grond gingen. Daarop moest de 22-jarige renner de strijd staken.

Nadien werd hij overgebracht naar een ziekenhuis in Lorient, waar zijn zere pols werd nagekeken. Uit röntgenfoto’s kwamen echter geen breuken aan het licht.

.@JasperPhilipsen had a nasty crash with 70 kms to go. He went to a hospital in Lorient to have his wrist checked, but X-rays revealed he has no fractures #EuroRoad20 pic.twitter.com/9OzQHlNlSi

— Belgian Cycling Team (@BELCyclingTeam) August 26, 2020