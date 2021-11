Vincent Hoppezak vervangt Jules Hesters bij BEAT Cycling

Vincent Hoppezak keert terug op Continental-niveau. De 22-jarige Zuid-Hollander heeft namelijk een contract bij BEAT Cycling getekend. Hij gaat daar het baanwielrennen combineren met het wegwielrennen. Hoppezak pakte afgelopen maand op zowel het EK als het WK baanwielrennen een medaille. De jongeling komt over van Wielerploeg Groot-Amsterdam.

Hoppezak verraste met zilver op de Scratch tijdens het EK en deed daar een bronzen medaille bij op de Puntenkoers tijdens het WK. Bij BEAT vindt komende winter een heuse metamorfose plaats. Sterkhouders Martijn Budding, Luuc Bugter (wordt sportief manager), Marten Kooistra (stopt), Stefano Museeuw (Minerva) en dus Hesters (heeft een profcontract getekend bij Sport Vlaanderen-Baloise) vertrekken bij de ploeg.

Over de toekomst van BEAT-boegbeeld Piotr Havik is nog niets bekend en er doet in het geruchtencircuit de ronde dat Jan-Willem van Schip mogelijk een lange rustperiode inbouwt na het zesdaagse-seizoen.

Daartegenover staat de komst van de Belg Jente Boons (komt over van Lotto Soudal U23) en junior Lucas Janssen. Ook Jochem Kerkhaert vervoegt de ploeg van Geert Broekhuizen, die net als Hoppezak overkomt van WPGA.

WPGA zag eerder Jordan Habets tekenen bij Metec-Solarwatt en Daan Hoeks heeft ook getekend bij een Continental-formatie. Ian Spenkelink ruilt dan weer het wegwielrennen in voor het downhillen op de mountainbike. Hij heeft een profcontract getekend bij een Oostenrijkse ploeg. Voor Hoppezak is het zijn tweede periode bij een Continental-ploeg. In 2018 kwam hij eerder uit voor Delta Cycling Rotterdam.