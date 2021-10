BEAT Cycling presenteert Kerckhaert en twee andere aanwinsten

BEAT Cycling heeft vandaag drie nieuwe aanwinsten gepresenteerd. Dat Jochem Kerckhaert volgend seizoen te zien is in de kleuren van BEAT Cycling, kon u eerder al lezen op deze site. Ook Lucas Janssen en Jente Boons zullen in 2022 uitkomen voor de Nederlandse continentale formatie.

De 20-jarige Kerckhaert komt over van de clubploeg van WPGA. De jonge Nederlander reed dit seizoen namens Wielerploeg Groot-Amsterdam enkele UCI-koersen in Italië. In de Poolse rittenkoers Course Cycliste de Solidarnosc et des Champions Olympiques wist hij in de tweede etappe zesde te worden, en op het NK voor beloften eindigde Kerckhaert als vijftiende. Eind 2020 slaagde Kerckhaert er niet in om een profcontract bij Alpecin-Fenix in de wacht te slepen.

Janssen (18) kwam dit jaar uit voor DRC De Mol (op de weg) en de veldritploeg Parkhotel Valkenburg – ZZPR.nl – Orange Babies Cycling Team. De piepjonge renner werd geselecteerd voor de WK-wegwedstrijd in Vlaanderen en wist de wedstrijd ook uit te rijden, al kwam hij wel als allerlaatste over de finish. De 19-jarige Boons reed voor de opleidingsploeg van Lotto Soudal, maar kiest dus voor een Nederlands avontuur bij BEAT Cycling.

De nieuwe toppers

“We hebben heel bewust voor deze jongens gekozen”, licht teammanager Geert Broekhuizen toe. “In de voorgaande jaren hebben we wat oudere renners aangetrokken en na een tijdje komen ze voor een keuze te staan: ga ik door als (semi-)prof of kies ik voor een maatschappelijke carrière? Na dit seizoen vertrekken een aantal van deze renners en daarom zijn we gaan kijken naar nieuwe renners met veel potentie, om de nieuwe toppers te worden.”

“Ze hebben alle drie veel potentie, maar ze passen ook enorm goed in het BEAT-profiel. Jente heeft een echt sterk doel voor ogen om zich te ontwikkelen als lead-out voor de sprint. Jochem is enorm veelzijdig, want hij kan goed bergop mee, maar kan als ex-crosser ook goed over de kasseien- en gravelstroken en Lucas is nu achttien jaar oud. Die heeft de laatste jaren veel gecrosst, meerdere nationale titels gepakt en wil nu wat meer focussen op de weg”, aldus Broekhuizen.

BEAT Cycling is druk bezig met de invulling van de selectie voor 2022. De Nederlandse continentale ploeg verlengde woensdag nog de contracten van zes renners.