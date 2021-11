Jules Hesters wordt profrenner bij Sport Vlaanderen-Baloise

Jules Hesters verruilt deze winter BEAT Cycling voor Sport Vlaanderen-Baloise, waar de 22-jarige Belgische weg- en baanwielrenner de kans krijgt om prof te worden. Dat meldt zijn huidige ploeg op social media. Ook zijn nieuwe ploeg heeft de nieuwe aanwinst inmiddels bekendgemaakt.

BEAT Cycling kondigde eerder deze week nog aan dat Hesters zijn contract voor het aankomende seizoen had verlengd. “Jules hebben we vorig jaar opgepikt bij zijn club en heeft al grote stappen gemaakt binnen ons programma, zowel op de weg als op de baan, met als hoogtepunt een vijfde plaats op het wereldkampioenschap afvalkoers”, vertelde ploegmanager Geert Broekhuizen over de eerstejaars eliterenner.

Vandaag laat BEAT Cycling echter weten dat Hesters de ploeg toch gaat verlaten. “Jules tekende eerder een contract voor komend jaar bij BEAT, maar krijgt nu de kans om prof te worden bij Sport Vlaanderen-Baloise. Die kans ontnemen wij hem niet!”, schrijft de ploeg op social media. “Met de Zesdaagse van Gent en de UCI Track Champions League op de kalender, sluiten we dit seizoen in stijl af.”

Voor Hesters bij BEAT Cycling kwam, koerste hij eerst voor VDM Van Durme-Michiels-Trawobo en daarna voor EFC-L&R-Vulsteke. Als junior combineerde hij al de weg met de baan. Zo werd hij in 2015 Belgisch kampioen koppelkoers samen met Vincent Meyers. Als belofte won hij meerdere koersen op de weg en was hij in 2020 vierde op het Belgisch kampioenschap, na Jordi Meeus, Arne Marit en Simon Dehairs.

Derde in de Omloop der Kempen

Afgelopen seizoen eindigde Hesters onder andere derde in de Omloop der Kempen achter Roy Eefting Coen Vermeltfoort, zevende in de Grote Prijs Marcel Kint, waar Álvaro Hodeg met de zege ging lopen en twaalfde in de Elfstedenronde. Afgelopen maand werd de Belg geselecteerd voor het wereldkampioenschap baanwielrennen, waar hij in de door Elia Viviani gewonnen afvalkoers naar de vijfde plaats reed.