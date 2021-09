Van Veenendaal en Habets tekenen bij Metec-Solarwatt

Hidde van Veenendaal en Jordan Habets zijn de eerste twee versterkingen voor 2022 bij Metec-Solarwatt. Meerdere bronnen melden dat aan WielerFlits. Teammanager Michel Megens liet zich eerder al ontvallen dat hij interesse had in Van Veenendaal, die weg moet bij Jumbo-Visma Development.

De transfer van de 20-jarige Noord-Brabander is nu rond. Na een sterk laatste jaar als junior (waarin Van Veenendaal onder andere Parijs-Roubaix U19 won), had hij het de eerste twee jaren als belofte lastig bij de Nederlandse opleidingsploeg. Dit jaar komt het er op .2-niveau langzaam maar zeker uit voor de jonge klassiekerspecialist, die zesde werd op het NK voor beloften op de VAM-berg.

“Wij zien mogelijkheden om talentvolle renners – dat heeft Hidde bij de junioren laten zien – in een andere omgeving een tweede kans te geven. Wij vinden dat hij te snel is afgeschreven door Jumbo-Visma U23″, zei Megens in een eerder artikel bij WielerFlits. Daarin valt tevens de naam van Axel van der Tuuk, die ook moest vertrekken bij Jumbo-Visma. Die onderhandelingen lopen nog, vertellen onze bronnen.

Van Veenendaal – stiefzoon van Arthur van Dongen – reed afgelopen week nog een sterke Tour du Pays de Montbéliard, een Franse 2.2U-koers. De jongeling kampt echter met een vernauwde liesslagader die hem beperkt in zijn ontwikkeling. Komende winter ondergaat hij daarvoor een medische ingreep.

Beloning voor Habets

Jordan Habets komt op zijn beurt over van Wielerploeg Groot-Amsterdam. De 19-jarige renner uit Maastricht is net als Van Veenendaal een tweedejaars belofte. De Limburger – snel na een lastige koers – heeft in het shirt van WPGA de laatste anderhalf jaar indruk gemaakt. Vorig jaar won hij de vermaarde Carpathian Couriers Race, die omwille van corona in 2020 was omgedoopt tot een eendagskoers.

Onlangs stond diezelfde wedstrijd weer op de rol, dit keer weer als een meerdaagse. Na drie ritten eindigde Habets als vierde in het eindklassement, achter eindwinnaar Filip Maciejuk (volgend jaar Bahrain Victorious), ploegmaat Daan Hoeks en de 19-jarige Kroaat Fran Miholjevic, zoon van ex-prof Vladimir. Habets werd eerder dit jaar ook vijfde in de lastige Italiaanse 1.2-koers Trofeo Alcide.

Vanaf vrijdag rijdt Habets de zware Italiaanse etappekoers Giro della Regione Friuli Venezia Giulia (UCI 2.2). Daarin komen de meest talentvolle ronderenners samen. De laatste drie edities werden gewonnen door respectievelijk Andreas Leknessund, Clément Champoussin en Tadej Pogačar.

Afscheid van Sjoerd Bax

Na Danny van der Tuuk (Kern Pharma), Lars van den Berg (Groupama-FDJ), David Dekker (Jumbo-Visma, via SEG Racing Academy), Arvid de Kleijn (Riwal-Securitas) en Oscar Riesebeek (Roompot-Oranje Peloton), levert Megens komend jaar een zesde renners bij de profs af in vijf jaar tijd. Eerder deze week bracht WielerFlits het nieuws over de transfer van Sjoerd Bax naar Qhubeka NextHash.

Metec-Solarwatt onderstreept daarmee hun focus op talentontwikkeling. Ook Marijn van den Berg – die sinds dit jaar uitkomt voor Groupama-FDJ U23 – komt uit de stal van Megens. Na zijn twee ritzeges en de eindzege in het puntenklassement in de Tour de l’Avenir, staan de profploegen ook voor hem in de rij. Hij maakt binnenkort zijn keuze, vertelde hij deze week in een interview met WielerFlits.