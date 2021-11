Luuc Bugter wordt sportief manager bij BEAT

De sportieve carrière van Luuc Bugter zit erop. Na zeven jaar op continentaal niveau gereden te hebben bij Baby-Dump, Delta en BEAT hangt de 28-jarige Nederlander zijn fiets aan de haak. Bugter blijft echter wel actief in de wielersport; hij blijft aan bij BEAT als sportief manager.

Bugter legt in een persbericht zijn keuze om te stoppen uit en hoe hij op zijn nieuwe rol is gekomen: “Ik heb meerdere momenten dit jaar gedacht aan stoppen. Ik hoopte nog de stap naar ProTeam met BEAT te kunnen maken, maar dat zat er helaas niet in. Toch had ik het gevoel nog niet helemaal klaar te zijn in de wielersport, omdat ik er veel plezier uit haal en het een sport is waarin ik mij wil blijven ontwikkelen. Daarom ben ik blij dat BEAT mij deze kans geeft.”

Met een afgeronde studie Sport, Gezondheid en Management is de nieuwe rol van Bugter niet geheel verrassend, hoewel deze functie dit jaar nog niet bestond. “Het is vooral een aansturende rol die ik ga krijgen. Niet alleen over de renners, maar ook over de staf. Ik maak de jaarplanningen, neem de communicatie vanuit de ploeg met de renners op mijn rekening en maak opstellingen. Daarnaast word ik ook ploegleider.”

Bugter behaalde zijn grootste successen in het tenue van BEAT. In 2019 won hij knap de PWZ Zuidenveld, een rit en het eindklassement in de Tour de d’Eure et Loir en de ploegentijdrit in Kreiz Breizh Elites.