Jochem Kerckhaert koerst in 2022 bij BEAT Cycling

Jochem Kerckhaert is volgend seizoen te zien in de kleuren van BEAT Cycling. Dat laten meerdere bronnen aan WielerFlits weten. De 20-jarige coureur komt over van de clubploeg van WPGA.

Kerckhaert reed dit seizoen namens Wielerploeg Groot-Amsterdam enkele UCI-koersen in Italië. In de Poolse rittenkoers Course Cycliste de Solidarnosc et des Champions Olympiques wist hij in de tweede etappe zesde te worden, en op het NK voor beloften eindigde Kerckhaert als vijftiende.

Eind 2020 deed Kerckhaert nog een gooi naar een profcontract bij Alpecin-Fenix. Via de Zwift Academy plaatste hij zich voor de ultieme finale, waarin een contract bij de Belgische profploeg op het spel stond. De overwinning ging uiteindelijk naar Jay Vine uit Australië.

De continentale ploeg van BEAT Cycling verwacht volgende week meer in- en uitgaande transfers voor 2022 bekend te maken.