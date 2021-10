Jan-Willem van Schip en Yoeri Havik blijven bij BEAT, Budding en Kooistra weg

BEAT Cycling is druk bezig met de invulling van de selectie voor 2022. De Nederlandse continentale ploeg heeft de contracten van zes renners verlengd. Onder hen Jan-Willem van Schip en Yoeri Havik. BEAT neemt afscheid van Martijn Budding en Marten Kooistra; de situatie van Piotr Havik is nog onduidelijk.

Naast Van Schip en Havik hebben ook Sven Burger, Bram Dissel en de Belgen Jordy Bouts en Jules Hesters hun contract verlengd voor 2022. “Komend jaar willen we de ontwikkeling van de ploeg volop doorzetten. We blijven daarbij inzetten op een ploeg die op haar eigen manier vernieuwend, inspirerend en ambitieus is en met het mes tussen de tanden wilt koersen”, aldus manager Geert Broekhuizen.

Onduidelijkheid over Havik en Bugter

Oud-profwielrenner Budding vertrekt dus, net als Marten Kooistra, Stefano Museeuw (naar Minerva) en Herman ten Kate (blijft achter de schermen bij BEAT). Eerder deze week maakte de ploeg bekend dat Yves Coolen noodgedwongen moet stoppen na een zware valpartij.

De namen van Piotr Havik en Luuc Bugter worden niet genoemd in het persbericht. BEAT Cycling laat weten nog met ‘een aantal’ renners van de huidige ploeg in gesprek te zijn over volgend jaar. Ook wordt nog met nieuwe renners gesproken. WielerFlits kon al bekendmaken dat Jochem Kerckhaert een van de nieuwelingen wordt bij BEAT.