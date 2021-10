Tiesj Benoot stapt ook vroegtijdig op bij Team DSM

Breaking

Vorige zomer verlengde Tiesj Benoot nog zijn contract bij Team DSM (toen nog Sunweb) tot eind 2022. Maar er is de voorbije weken een onherstelbare breuk ontstaan en het huwelijk lijkt geen stand te houden. Meerdere bronnen bevestigen aan WielerFlits dat beide partijen om de tafel zitten om vroegtijdig uit elkaar gaan. Benoot is inmiddels op zoek naar een nieuwe ploeg.

De 27-jarige Gentenaar is de zoveelste renner op rij die zijn contract bij het Duitse WorldTourteam niet uitdient. Na onder meer Marcel Kittel (2015), Warren Barguil, Edward Theuns (2018), Tom Dumoulin (2019), Michael Matthews (2020) en Marc Hirschi (dit jaar) staat nu ook Tiesj Benoot op het punt om vroegtijdig Team DSM te verlaten.

De voorbije zomer was al sprake van strubbelingen tussen Benoot en de ploegleiding, maar dat werd toen ontkracht, met name door sportdirecteur Rudi Kemna in een exclusief gesprek met WielerFlits. “Er zullen intern altijd kleine fricties zijn, want we coachen onze renners om ze beter te maken. (…) Niet iedereen gaat altijd meteen akkoord. Dat lijkt me niet abnormaal in relaties. Tiesj is volwassen genoeg om hiermee om te gaan”, vertelde Kemna ons toen.

Maar zie, ook al leek de rust naar de buitenwereld een beetje teruggekeerd, het blijft rommelen bij de Duits-Nederlandse WorldTour-formatie in Deventer. Vorige week kregen we al lucht van nieuwe strubbelingen tussen de ploeg en zijn Belgische kopman en in de loop van het weekend werd ons dat vanuit meerdere hoeken alleen maar bevestigd. Benoot en Team DSM staan op het punt om hun wegen na dit seizoen te scheiden, waardoor de Vlaming op zoek mag naar een nieuw team.