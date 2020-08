Tiesj Benoot verlengt zijn contract bij Team Sunweb tot eind 2022 maandag 31 augustus 2020 om 10:14

Tiesj Benoot heeft zijn handtekening gezet onder een vernieuwd contract bij Team Sunweb, dat hem tot en met 2022 aan de ploeg verbindt.

Benoot is tevreden met de samenwerking binnen Team Sunweb. “Alle dingen die ik verwachtte toen ik bij de ploeg kwam, zijn uitgekomen. Ik kijk er echt naar uit om samen met het team een project voor de lange termijn aan te gaan en daarom hebben we mijn contract verlengd. Het is ook fijn om het vertrouwen van het team te voelen en ik heb zin om meer mooie wedstrijden te rijden en met elkaar mooie resultaten te behalen.”

Ook de ploeg is blij met hoe de samenwerking verloopt, zegt hoofd coaching Rudi Kemna. “Hij is een erg getalenteerde renner en we verwachten dat zijn sterke punten leiden tot resultaten in de Vlaamse en Waalse klassiekers, als onderdeel van onze sterke klassieke kern. Bovendien willen we Tiesj ontwikkelen en in de toekomst ontdekken waar zijn grenzen liggen als ronderenner door met onze experts te werken aan zijn klim- en tijdrijderscapaciteiten.”