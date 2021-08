Team DSM: “Zowel het proces als de groep zijn belangrijk, ook voor kopmannen”

Interview

Te strenge regels. Tegenvallende resultaten. Renners die willen opstappen. Materiaal dat niet in orde is. Team DSM krijgt het al maanden zwaar te verduren. Maar de ploeg bijt van zich af. In een exclusief gesprek met WielerFlits geven hoofdcoach Rudi Kemna (53) en ploegleider Matt Winston (34) tekst en uitleg. Na het eerste deel, vandaag deel twee van het interview.

Marcel Kittel, Zico Waeytens, Warren Barguil, Tom Dumoulin, Edward Theuns, Michael Matthews en begin dit jaar nog Marc Hirschi. Het is intussen een lang lijstje van renners die hun contract bij jullie niet uitdienden.

Kemna: “Dat klopt. Allemaal om diverse redenen, maar bij geen van hen draaide het om geld. Het financiële is eigenlijk nooit een item geweest. Alleen dit jaar zien we een renner die einde contract is en graag langer aan ons team wilde binden, vertrekken omdat hij een aantrekkelijker voorstel kreeg. Zowel financieel als qua status dat hij in dat team zal krijgen. Wij geloven niet dat de renner al klaar is voor die volgende stap en laten hem noodgedwongen gaan. Maar bij al de namen die je hierboven noemt, was de samenwerking, de cooperation, het probleem, niet het financiële.”

Ik begrijp het niet helemaal. Mag ik Michael Matthews als voorbeeld aanhalen? Dat lijkt me niet de moeilijkste, en hij wint wedstrijden en pakt UCI-punten. Plots mocht hij niet meer naar de Tour de France, even later werd het contract verbroken.

Kemna: “Het verhaal Matthews verschilt niet zoveel met dat van Ilan Van Wilder. Je kan een goede renner zijn, die goede resultaten neerzet, maar als je het team in zijn geheel niet sterker maakt, dan kan dat een reden zijn om jou niet te selecteren. Dat heeft niets te maken met het feit of je al dan niet een sympathieke jongen bent. Dat zijn ook geen gemakkelijke keuzes. Het is niet gewoon ja of nee.”

Winston: “Het proces, de groep, is belangrijk. De renners maken deel uit van het complete rooster van Team DSM, maar staan er niet boven.”

Een ex-renner vertelde me over een in te vullen logboek. Dat moest bijzonder gedetailleerd. Hij werd er knettergek van.

Winston: “Het gaat hier niet over een black box, hé! Als een renner op vakantie is met vrouw en kinderen, dan vult hij ‘vakantie’ in. We hoeven heus niet te weten hoe hij op reis zijn dagen invult. Het gaat over een, weliswaar gedetailleerd, werkgerelateerd document. Daarin staan de trainingsuren, daarin staat feedback richting de coach over hoe de training geweest is. En ja, als dat niet op orde is, krijgen ze een telefoontje. Trouwens, zo een logboek wordt ons verplicht door de UCI. Dat geldt voor alle teams.”

Kemna: “Vreselijk dat zoiets – opnieuw – op een negatieve manier tot bij jou is gekomen. Terwijl we als team alleen maar goede bedoelingen hebben. Dat document levert waardevolle informatie op, waarmee de coaches aan de slag kunnen om de renners beter maken. Maar toch komen we hiermee blijkbaar weer in een slecht daglicht bij de buitenwereld en dat is jammer.”

Ook moeilijk te begrijpen: het vertrek van Marc Hirschi. Daar doen jullie bijzonder geheimzinnig over.

Kemna: “We kunnen daar niets over vertellen omdat er in het opgemaakte contract duidelijk staat dat we niet communiceren over de reden van de verbreking van de oorspronkelijke overeenkomst.”

Is dat stilzwijgen op vraag van de renner of op vraag van het team?

Kemna: “Een contract is door twee partijen ondertekend, zowel door de renner als het team. Maar wij als team vonden dat het beter was niet verder te gaan met Marc Hirschi, ook al won hij vorig jaar een Tourrit en was hij sportief top.”

Was het door een gebrek aan cooperation, wat Team DSM zo belangrijk vindt? Was het een financieel dispuut? Ging hij in tegen de corona-regels? Wilde hij ketonen gebruiken, iets waar jullie tegen zijn? Wat kan zó belangrijk zijn dat er niet over gepraat mag worden? Dan zou ik bijna aan doping gaan denken…

Kemna: “Sorry, ik kan er niets over kwijt.”

Dit is niet goed voor de reputatie van zowel Marc Hirschi als die van de ploeg… Een beetje een gemiste kans zelfs.

Kemna: “Dan zijn veel dingen gemiste kansen. Mocht ik het jou kunnen vertellen, zou het gemakkelijker te begrijpen zijn waarom we van hem afscheid namen. Maar dat is in dit geval dus geen optie.”

Wat resultaten betreft, brengt 2021 voorlopig niet wat jullie ervan verwachten.

Kemna: “Dat kunnen we alleen maar beamen. Dat hangt uiteraard ook deels af van de concurrentie, waarvoor mijn complimenten. Maar daarnaast moeten we ook onszelf in vraag stellen. Hoe goed werken wij? Ik als sportief manager voel me daarvoor verantwoordelijk.”

Werken jullie op een of andere manier anders dan in 2020, toen jullie meer succesvol waren?

Kemna: “Nee.”

Winston: “We moeten veel beter kunnen. We werken eraan, als team. Winnen doen we als ploeg, ook als het minder goed gaat, blijven we een team. Op weg naar de top maak je fouten. Ook ik. Ik ben dan wel jonger dan een aantal renners, ik neem wel mijn verantwoordelijkheid. Omdat ik geloof in onze weg. Net zoals onze (materiaal)sponsors dat doen.”

Kemna: “Maar de vraag waarom het niet goed gaat, die is moeilijk te beantwoorden.”

Enkele geruchten over Team DSM. Beginnen met Felix Gall. Die zou de ploeg verlaten, ondanks een contract tot eind 2022.

Kemna: “Ik beloofde eerlijk te zijn. Dit gerucht klopt. Felix Gall heeft dezelfde manager (Marc Bator – Team Vision, red) als Ilan Van Wilder en zoals eerder aangehaald, die relatie werkt niet. We hebben Felix afgelopen winter al laten weten dat hij gerust naar een ander team mag uitkijken. Hetzelfde geldt voor Max Kanter en Martijn Tusveld. Ook Kanter heeft Bator als manager. Het wordt moeilijk om in de toekomst nog met dit bureau samen te werken.”

Ook Andreas Leknessund wilde tot voor kort vertrekken…

Kemna: “Andreas is een echt talent met een goede mindset voor topsport in en mét een team. Dat zien andere ploegen uiteraard ook en er kwam een voorstel, maar we zijn deels aan zijn eisen tegemoet gekomen, waardoor hij beslist heeft te blijven. En met plezier en volle motivatie, zoals je vorige week ongetwijfeld hebt gezien in een tweet van Andreas.”

Gelezen in andere media: ook Søren Kragh Andersen en Tiesj Benoot, twee van jullie kopmannen, zouden ontevreden zijn…

Kemna: “We werken al lang samen met Søren. Er zijn een paar issues geweest, maar de samenwerking met hem is altijd goed gegaan. Ik denk niet dat er een groot probleem is. Tiesj? Idem. Er zullen intern altijd wel kleine fricties zijn, want we coachen onze renners om ze beter te maken. We zijn gedreven om samen het beste uit ieders mogelijkheden te halen. Niet iedereen gaat altijd meteen akkoord. Dat lijkt me niet abnormaal in relaties. Tiesj is volwassen genoeg om hiermee om te gaan.”

Een ander verhaal dat wordt verspreid, is dat jullie renners op de nationale kampioenschappen niet ondersteund werden.

Kemna: “Ik weet dat daar in radio peloton over gepraat wordt. Dat is inderdaad een keuze die we gemaakt hebben. We zijn een internationaal team met renners uit dertien verschillende landen, bij de mannen alleen al. En dat op meerdere continenten, met daarnaast nog een vrouwen- en development programma. Zo’n kampioenschapsweekend is niet te behappen.”

“We ondersteunen de renners met materiaal, maar dus niet met bussen, trucks en mensen ter plaatse. In het verleden gebeurde dat in bepaalde landen wel en in andere landen niet, simpelweg omdat het niet overal kon. We hebben besloten de willekeur weg te nemen. De nationale kampioenschappen staan daardoor niet meer op onze kalender en er wordt niet als doel naartoe gewerkt. Wel wordt renners de mogelijkheid geboden om de nationale kampioenschappen te rijden als ze dat zelf willen. De praktische kant moeten ze zelf regelen.”

“Dit is een beslissing als team. Er moet ergens een lijn getrokken worden. Dat geldt voor alle teams. Als renners ons daar vragen over stellen, geven wij hen een helder antwoord. Maar opnieuw, zo kan gemakkelijk negatief bericht worden over Team DSM.”

Mag ik vaststellen dat jullie stilaan wel kampen met een imagoprobleem?

Kemna: “Het is dubbel. Hoe vreemd het ook lijkt, er is ook een positieve kant aan het verhaal. We zijn bijzonder alert. Door de druk van buitenaf en hoe het nu gaat, is het ook zo dat je meer aandacht besteedt aan wat gebeurt. Waar we nu met jou over praten, daar hebben we het ook intern al meermaals over gehad.”

“Maar ons imago in de buitenwereld, daar moeten we inderdaad over waken. Reageren als we aangevallen worden. Door uit te leggen wat we doen, waar we voor staan.”

Zijn jullie bang dat jonge talenten in de nabije toekomst minder vlot voor Team DSM gaan kiezen?

Winston: “Zeker als er verhalen in een foute context verspreid worden. We vrágen ook wel iets van ons renners en rensters. Sommigen vinden dat misschien moeilijk, anderen zullen hier bijzonder goed aarden en voordeel halen uit onze manier van werken. Aan ons om het juiste verhaal te vertellen.”

Kemna: “Nog eens, wij praten hier intern veel over. Stellen onszelf ook in vraag en evalueren. We beseffen dat de maatschappij verandert, jongeren staan anders in het leven. Maar we vinden niet dat ons dat een vrijkaart geeft om de teugels te vieren of minder ambitieus te zijn. We houden vast aan ons proces, we willen ons doel bereiken. Het is veeleisend en inspirerend tegelijk, en we weten dat we hiermee regelmatig boven onszelf kunnen uitstijgen en wereldtoppers afleveren. Dat hebben we in het verleden genoeg gezien en dat gaan we opnieuw doen.”

Tot slot. Ik kan me voorstellen dat de sponsors vragen stellen bij de negatieve berichtgeving die ontstaan is… Hoe gaan zij daar mee om?

Kemna: “Er is absoluut geen sprake van paniek. Maar ze stellen inderdaad vragen als weer ergens een verhaal – al dan niet waar – over Team DSM verschijnt. Dat is natuurlijk hun volste recht. Gelukkig delen onze partners onze filosofie, om het oprecht samen te doen. Ook de materiaalsponsors trouwens. Ook zij willen dat we een topteam zijn en werken hard om steeds beter te doen, te innoveren en met veel drive de doelen na te streven. Keep challenging is en blijft ons motto. En we hébben goed materiaal. Door de corona-pandemie liepen we het voorbije jaar af en toe wat vertraging op, maar dat kan niemand verweten worden…”