Michael Matthews en Team Sunweb na 2020 uit elkaar zondag 30 augustus 2020 om 20:45

Michael Matthews mag na dit seizoen vertrekken bij Team Sunweb. Dat heeft de Duitse WorldTour-ploeg laten weten in een statement. Matthews beschikt nog over een contract tot eind 2021, maar in overleg is besloten dat hij na dit jaar al weg mag. De Australische sprinter kwam in 2017 bij de ploeg, nadat hij vier jaar bij Orica-GreenEDGE gekoerst had.

Het aanstaande vertrek van Matthews is geen grote verrassing, gezien de huidige situatie van de Australische kopman bij Team Sunweb. De ploeg liet hem buiten de Tour de France-selectie, en omdat hij de Giro d’Italia rijdt, mist hij ook zijn geliefde klassiekers.

“Als ik eerlijk moet zijn, die beslissing is hard aangekomen”, vertelde Matthews na zijn niet-selectie voor de Tour aan WielerFlits. “Laat ons zeggen dat dat er anders uitziet dan wat ik verwacht had, ja. Rond de jaarwisseling was er nochtans duidelijk overleg geweest met de ploegleiding. Ik zou focussen op de voorjaarsklassiekers en de Ronde van Frankrijk. Een half jaar later staan noch de Tour, noch de Belgische klassiekers nog op het programma… Ik weet niet precies waarom.”

Op verzoek van Matthews

In het persbericht van de ploeg staat dat Matthews zelf een verzoek indiende om te vertrekken, als gevolg van de ontwikkeling die Team Sunweb heeft gemaakt op het gebied van sprints en klassiekers. “De ploeg is ambitieus en wil met meer renners meedoen in de finales van de klassiekers en de sprints meedoen. Die tactiek past niet bij mijn ambities en kracht. Daarom heb ik gevraagd of ik uit mag kijken naar een nieuw team. Ik ben blij dat Team Sunweb hier open voor stond.”

Ploegmanager Iwan Spekenbrink weet dat zijn ploeg aan het veranderen is. “We willen als een breed collectief gaan koersen in de klassiekers en de sprintetappes”, zegt hij. “We respecteren dat Michael open is geweest over zijn inzicht op die doelen, in vergelijking met zijn eigen kwaliteiten. Michael is ambitieus, we hebben samen geweldige dingen bereikt en hij paste goed bij de ploeg. Dat alles heeft ons doen besloten om in te stemmen met zijn verzoek om te zoeken naar nieuwe kansen elders.”

Volgende kopman die vertrekt

Team Sunweb heeft de afgelopen jaren meerdere kopmannen zien vertrekken. Sam Oomen maakt komende winter de overstap naar Jumbo-Visma, waar hij Tom Dumoulin (die afgelopen winter vertrok) tegenkomt. Eerder vertrokken onder meer Mike Teunissen, Edward Theuns, Warren Barguil, John Degenkolb en Marcel Kittel bij de Duitse formatie. De overeenkomst met Dumoulin en Kittel is dat zij ook weggingen ondanks een doorlopend contract.

Een nieuwe kopman is voor 2021 overigens al wel aangetrokken door Team Sunweb: Romain Bardet komt over van AG2R La Mondiale.