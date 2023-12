zondag 31 december 2023 om 10:45

Tien WielerFlits Parels van 2023

Special Aan het einde van het jaar kijken we terug op een bijzonder wielerjaar. Met name voor Nederland en België viel er bij zowel de vrouwen als de heren veel te juichen. De wereldkampioenen op de weg kwamen bijvoorbeeld voort uit de Lage Landen.

Jumbo-Visma werkt aan fusie met Soudal-Quick-Step

In dit artikel delen we tien van onze pareltjes, verhalen waar we als WielerFlits trots op zijn, in willekeurige volgorde. Onder elk artikel legt de schrijver uit waarom.

Raymond Kerckhoffs: “Op het moment dat we voor het eerst een tip kregen dat er achter de schermen serieus gewerkt werd aan een fusie tussen Jumbo-Visma en Soudal-Quick-Step was er vooral ongeloof. Er waren al een aantal signalen die wel wezen dat er iets speelde. Richard Plugge die in HLN genoemd werd als nieuwe manager van de ploeg van Patrick Lefevere. En vervolgens in de Vuelta a España een interview waarin Plugge aangaf heel graag te willen werken met Remco Evenepoel. Dit zeg je niet zo maar.”

“Anderhalve week hebben we liggen wroeten om ergens een bevestiging te krijgen. We realiseerden ons meteen dat als we dit nieuws als eersten brachten, dit een bom in de wielerwereld was. Dan moesten we wel 100% zeker zijn dat ons informatie klopte. Niet alleen het nieuws, maar ook de wijze hoe we dit gebracht hebben stemt me tot grote tevredenheid. Een Nederlands en Engelstalig nieuwsartikel. Een kwartier later een opinie over deze fusie en weer een half uur later een podcast. Dit was moderne journalistiek, zoals het hoort in het huidige medialandschap. Schakelen op zoveel mogelijk kanalen. Het toont de dynamische kracht van WielerFlits.”

Ook schoenplaatje sneuvelde bij val: dit zijn de foto’s van de kapotte schoenen van Mathieu van der Poel

Youri IJnsen: “Mathieu van der Poel is misschien wel de renner die ik het minst graag interview. Alles van hem is namelijk bekend zodra hij maar een vin verroerd. Iets bijzonders of nieuws maken rondom hem is daarom vaak een grote uitdaging, die ik uiteraard graag aanga. Hij werd wereldkampioen in Glasgow, daar wilde ik iets unieks maken. Dat is lastig in het kwadraat. Maar moeilijk kan ook. Toen ik in de nasleep van zijn titel via-via zijn kapotte schoenen kreeg toegespeeld, wist ik meteen: dit is over twintig jaar Andere Tijden Sport-materiaal. En ik had het exclusief.”

“Journalistiek ook een mooi staaltje – al zeg ik het zelf in al mijn bescheidenheid – van hoe je van ‘niets’ (twee kale foto’s) iets kan maken. Zeker ook omdat ik tot diep in de nacht na die wereldtitel heb doorgewerkt. Tegen half vier ging het licht uit. Toen ik even later om een uur of zeven weer wakker werd, kreeg ik meteen een ingeving om met Joost Hoetelmans te bellen. Nog geen half uur later hingen we aan de lijn en nog voordat ik om tien uur richting het vliegveld moest vertrekken, stond het verhaal al online. Helemaal mooi was het toen ik onlangs hoorde dat Mathieu mede door dat verhaal besloten heeft de schoenen zelf te houden.”

Visma | Lease a Bike wordt nieuwe sponsornaam van Jumbo-Visma

Raymond Kerckhoffs: “Als journalist geef je nooit je bronnen of je werkwijze prijs hoe je aan nieuws komt. Dit zal ik nu dan ook niet doen. Maar dit was een fraai stukje onderzoeksjournalistiek. Tussen een gerucht horen en het brengen van nieuws zit nog altijd een wereld van verschil. Als wij op WielerFlits iets brengen, dan moet het of van een heel serieuze direct betrokken bron zijn of we moeten het vanuit meerdere kanten bevestigd krijgen.”

“Met Maxim Horssels hebben we slim geschakeld om alle informatie op een rijtje te krijgen. Dat we een paar weken later ook nog eens als eerste Post NL als de nieuwe mede-hoofdsponsor van Team dsm-firmenich konden brengen was ook zo’n prachtig nieuws. Dit zijn nieuwtjes die voor ons nog belangrijker dan een transfer van een renner van de ene naar de andere ploeg. Zeker met beursgenoteerde bedrijven moet je heel voorzichtig zijn met wat je opschrijft.”

Hoe de steile opmars van Mathieu van der Poel de cross radicaal veranderde: “Door hem ben ik gestopt”

Niels Bastiaens: “De eerste profcross van Mathieu van der Poel is er eentje die me altijd zal bijblijven, in de eerste plaats omdat ik er destijds zelf aanwezig was. Nog niet als journalist, maar wel als 15-jarige fan, samen met mijn grootvader op het strand van Sint-Anneke. Toen Van der Poel enkele weken geleden voor de zoveelste keer de tegenstand spelenderwijs uit het wiel reed, moest ik terugdenken aan die dag in Antwerpen, meer dan tien jaar geleden. Hoe was de cross op zo’n korte tijd kunnen veranderen van een wekelijkse strijd tussen Sven Nys, Kevin Pauwels, Zdenek Stybar en Niels Albert, naar deze (unieke) dominantie?”

“Dus schoot mij het idee te binnen om enkele hoofdrolspelers van die bewuste dag in 2013 op te bellen. Aan de lijn hangen met ex-crossers Niels Albert en Rob Peeters, renners waar ik toen voor stond te supporteren langs de kant van het parcours, blijft dan wel gek. Maar zij kwamen wel met fantastische analyses en anekdotes. Nooit met de handrem op, maar steeds rechtuit en eerlijk. Het zijn hun sappige quotes en achtergrondverhalen die dit verhaal voor mij zo leuk maken.”

Mathieu van der Poel nam afgelopen winter afscheid van zijn speeltijd

Raymond Kerckhoffs: “De laatste jaren verdiep je je zoveel mogelijk in Nederlands beste renner. Bij Mathieu van der Poel is dat niet eenvoudig. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Tom Dumoulin laat ‘MVDP’ niet vaak het achterste van zijn tong zien. Dat betekent dat je vooral in de directe omgeving rond Van der Poel vaak naar achtergrondinformatie moet zoeken om te weten wat er daadwerkelijk bij dit wielerfenomeen leeft. Na het olympische plankje van Tokio en de klierende kinderen op de hotelgang voor het WK in Wollongong speelde er veel bij Van der Poel. Hoe hij uit alle tegenslagen positieve energie heeft weten te halen om beter dan ooit voor de dag te komen tekent de grote kampioen in hem.”

“In de weg naar het wonderbaarlijke seizoen 2023 wist hij een enorme stap te zetten. Dit was de beste ‘MVDP’ die we tot dusver hebben gezien. Hoe hij ondanks zijn 28 jaar ieder jaar nog steeds een stap beter kan worden, is iets waar ik onbewust met vader Adrie van der Poel al jaren over heb gediscussieerd. Als VIP-chauffeur bij de Rabobank-wielerploeg was hij het vaak niet eens over de aanpak van jong talent bij de bankiersploeg. Hier sprak ik geregeld met hem over. Later heeft hij zijn visie weten toe te passen op de rustige weg van ontwikkeling van Mathieu. Misschien liep het vaak té bescheiden programma té makkelijk voor de enorm talentrijke jongste Van der Poel.”

“Juist alle recente tegenslagen hebben de honger naar succes bij hem helemaal laten opleven. Hij is daardoor nog meer van het winnen van grote koersen gaan houden. Na zijn prachtige overwinning in Parijs-Roubaix schreef ik deze opinie. Toen ik hem later in eind oktober interviewde en vroeg naar dit seizoen, bevestigde hij dat hij op weg naar dit WK veldrijden belangrijke stappen heeft gezet. Maar ook dat hij vorig jaar het WK-drama Australië al verliet met maar één gedachte: ‘In Glasgow ga ik dit recht zetten.’ Mathieu van der Poel is een kampioen van een zeldzaam kaliber.”

Thymen Arensman open over moeilijke start: “INEOS heeft meer vertrouwen in mij dan ik in mezelf”

Nick Doup: “Soms komt een verhaal heel plotseling tot stand, zoals ook in dit interview met Thymen Arensman tijdens de Tour of the Alps. Die week was hij een van de weinige Nederlanders in de voorbereidingswedstrijd op de Giro d’Italia, waar hij heen zou gaan namens zijn nieuwe ploeg INEOS Grenadiers. Ik sprak hem voor de wedstrijd al, maar in de eerste rit werd hij al vroeg gelost en verloor hij veel tijd. Na die finish had hij duidelijk geen zin in een interview.”

“Een dag later op de ‘ijsbaan’ van Collalbo wist Thymens ploeggenoot Tao Geoghegan Hart voor de tweede dag op rij te winnen. Opnieuw was Arensman vroeg gelost, maar in een helpende rol kon hij wel zijn bijdrage leveren. Na afloop wilde ik hem weer spreken en dit keer stond hij er wel voor open. Wat heet, het werd verrassend genoeg een gesprek over hoge verwachtingen en mentale problemen. Dat hij zich openstelde voor de camera verraste mij, maar was ook het juiste moment om hem langer te kunnen spreken. Zoiets merk je terwijl je bezig bent. Vaak zijn wielrenners na de koers wat gehaast, maar dat was nu niet het geval.”

“In de Tour of the Alps bleek de vorm van Arensman al groeiende en in de Giro werd hij uiteindelijk knap zesde, als luxeknecht van kopman Geraint Thomas. Later in het jaar sprak ik Thymen ook nog in de Ronde van Polen, waar hij zich aan het voorbereiden was op de Vuelta a España. Daar was hij al een stuk relaxter dan in Italië, ook omdat hij in de tussentijd zijn rust gevonden had. Binnen de ploeg en ook in zijn privéleven. Helaas viel hij vroeg uit in de Vuelta, maar de ontwikkeling die hij doormaakte was goed om te zien en mooi om van dichtbij mee te kunnen maken. Ook omdat het in de koers niet alleen maar hosanna is.”

Mark Cavendish was de Ciske de Rat van het peloton

Raymond Kerckhoffs: “Never a dull moment met Mark Cavendish. Ik weet dat er veel journalisten zijn die zijn maniertjes haten. Nee, in de perszalen is hij zeker niet geliefd. Ik ken hem vanaf zijn eerste profjaar en heb in al die jaren altijd een goede band met hem onderhouden. Hij laat zijn gevoelige kant niet gauw zien, maar in hem schuilt een zachte persoonlijkheid die vaak onzichtbaar is omdat hij een ongekende winnaarsmentaliteit heeft. Ja, over lijken kan hij gaan om te winnen. En dan is hij voor de buitenwereld, voor zijn directe omgeving en zeker ook voor zichzelf zeker niet de makkelijkste.”

“Op Curaçao heb ik hem in 2009 iets beter leren kennen. Sindsdien is er altijd wel een knikje als hij me ziet en staat hij ook open voor interviews. Dat hij 34 ritzeges in de Tour de France heeft geboekt kenmerkt zijn grote klasse. Dat hij ondanks vele tegenslagen op zijn 38ste nog steeds op jacht wil om het record dat hij nu deelt met Eddy Merckx te verbeteren, kenmerkt de winnaar in hem. Ik vond het prachtig dat hij dit jaar in de Giro d’Italia de slotrit wist te winnen. En in Bordeaux, een dag voor zijn val in de Tour, was hij al dicht bij dat record. In de Commonwealth-landen is hij al jarenlang de meest populaire wielrenner. Wij mogen wel wat meer respect voor ‘Cav’ hebben.”

Vrijdag, de dertiende: Maghalie Rochette is de verrassende zegekoningin van het veldrijden

Zeger Schaeken: “‘Vrijdag, de dertiende’ is sinds vorig jaar onze vaste rubriek tijdens het veldritseizoen. Persoonlijk vind ik dit de leukste verhalen om te maken, omdat we de tijd kunnen nemen om een crosser – die vaak zijn of haar verhaal nog nooit zo uitgebreid gedaan heeft – echt te leren kennen. Zo hebben we al veel mooie gesprekken gehad, maar voor mij springt die met Maghalie Rochette eruit. Zij heeft een uniek verhaal; want als Canadese je brood verdienen in het veld, dat is niet evident.”

“Voor ons gesprek werd ook duidelijk hoe geliefd ze is in de crosswereld. De partner van Sanne Cant gaf namelijk haar jas aan Rochette, die vol modder stond te bibberen van de kou, maar mij zo toch met een brede glimlach te woord kon staan. Dat was een mooi moment dat aantoonde hoe veel sympathie er voor de kleurrijke figuur Rochette is, maar tegelijkertijd toonde het ook aan wat voor een prachtige sport veldrijden is en blijft. Zulke momenten en verhalen moeten we koesteren.”

Nils Eekhoff staat voor een bijzonder jaar: “Alles is de eerste keer”

Youri IJnsen: “Doorheen een jaar maken we best veel content. Vaak heb je aan het eind van het jaar altijd van die verhalen die je het eerst te binnen schieten, als je jezelf afvraagt waar je nu het meest trots op bent. Dit jaar had ik er niet zo veel, om eerlijk te zijn. En eigenlijk vind ik het ook moeilijk om bovenstaand interview daartoe te bestempelen.”

“Vorig jaar verloor Nils Eekhoff zijn moeder. Een zeer triest en aangrijpend verhaal. Niet eentje waarmee je wilt uitpakken. Maar wel de grootste eer als iemand zo’n persoonlijk verhaal aan mij toevertrouwt. Dat raakt me enorm. Zo’n eerbetoon mogen schrijven, daar doe je altijd extra je best voor.”

Dit is hoe de bandendrukregelaren van Jumbo-Visma en Team DSM werken

Ties Wijntjes: “Ik vind weinig mooier dan het raakvlak tussen zelf fietsen en de profsport. Zeker ook omdat dat één van de dingen is die wielrennen zo’n leuke sport maken: iedereen kan de cols van de Tour de France beklimmen en over de kasseienhellingen van de Ronde van Vlaanderen fietsen. De bandendrukregelaren waar Jumbo-Visma en Team DSM dit seizoen in Parijs-Roubaix gebruik van maakten, zal de gemiddelde amateur niet snel gebruiken. Maar iedereen die weleens op kasseien heeft gefietst, kan zich het nut ervan voorstellen.”

“Alleen al omdat merken zoals KAPS en Scope hiermee innovatie pushen, moeten we dit soort zaken toejuichen. Van de tien grote innovaties die wielermerken introduceren, breekt misschien slechts één werkelijk door, maar daarvoor moet er wel een hoop geprobeerd worden. Dat maakte dit verhaal niet alleen een leuke technische ontleding van deze opvallende innovatie en het praktische nut ervan, maar wellicht blijkt het over enkele jaren ook wel een kleine vooruitblik te zijn geweest op de racefiets van de toekomst.”