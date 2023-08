Ook schoenplaatje sneuvelde bij val: dit zijn foto’s van de kapotte schoenen van Mathieu van der Poel

Special

Wielerfans – met name uit Nederland – hielden in de diepe finale van het WK 2023 in Glasgow hun adem in. Mathieu van der Poel leek comfortabel af te gaan op de wereldtitel, tot hij weggleed in een van de vele bochten. Hij zette zich snel recht en vervolgde zijn weg, maar toen bleek zijn schoen kapot. WielerFlits kreeg de exclusieve beelden doorgestuurd en belde vervolgens met Joost Hoetelmans, de persoonlijke Shimano-leverancier van de nieuwe wereldkampioen.

Hij is vooral blij dat de kapotte schoen van Van der Poel niet tot desastreuze gevolgen heeft geleid. “We hebben daarmee echt geluk en dat moet ik onze Japanse constructeurs nageven: die schoen is dusdanig sterk gemaakt uit één stuk aan de bovenkant – hij zit alleen vast met een heel cup – dat je dus ook met één BOA (het aandraaisysteem om de schoen strakker te zetten, red.) nog bepaalde wattages kunt trappen en dus dit kunt doen. Dat is wel een gelukje, want voor hetzelfde geld is zijn kader van de fiets doormidden en is die wereldtitel compleet verdwenen.”

Zoals op televisie te zien was, trok Van der Poel de bovenste, kapotte BOA van zijn schoen toen hij de bel hoorde voor de laatste ronde. Op de andere foto (hieronder) is duidelijk te zien dat het deel aan de onderkant van de schoen dat in het klikpedaal vast hoort te zitten, door de helft gebroken is. “Ik weet zelf nog steeds niet wat er gebeurd is”, vertelde MVDP zelf op de persconferentie na afloop.

“Ik nam ook geen risico’s, omdat ik wist dat ik het verschil kon maken op de hellingen en andere stukken waar je kon duwen. Plots lag ik daar en het was moeilijk om daarna kracht te zetten op de pedalen, vooral door het gebroken schoenplaatje. Ik denk dat adrenaline toen overnam. Ik ben heel blij en heb geluk gehad dat mijn fiets niet stuk was, zodat ik gewoon kon blijven doorrijden.”

Museumstuk

“De kapotte schoen van Mathieu van der Poel”. Het zou zo maar de titel van een aflevering van Andere Tijden Sport kunnen zijn, over een jaar of vijftien tot twintig. Er kleeft nu natuurlijk een gigantisch verhaal aan deze schoen. “Om eerlijk te zijn denk ik dat die al in de kliko beland zijn”, doet Hoetelmans de grond beven. “Ik zou niet weten wie daar nu nog iets mee moet. Zoals ik Mathieu ken, hecht hij hier geen waarde of die schoen wel of niet kapot is en of hij daarmee gewonnen heeft. Als die schoenen kapot zijn, zijn ze kapot.” Intussen is vanuit het rennershotel en zijn entourage doorgesijpeld dat hij zijn schoenen nog bij zich heeft. Gelukkig, zou je bijna zeggen.

Want die schoenen zijn eigenlijk een museumstuk. “Of we als Shimano zijnde die schoen niet willen hebben? Goh, daar heb ik nog niet echt over nagedacht om eerlijk te zijn. Het is nu niet dat die schoen hem wereldkampioen heeft gemaakt, want hij was zelf de sterkste renner in koers. Maar nu je het zo zegt, is het misschien wel leuk om er iets mee te gaan doen als hij dat zelf al niet wil doen. We exposeren weleens een fiets of iets. In Glasgow hebben we hier een stand. Daar hangt toevallig Mathieu zijn Roubaix-fiets in, maar bijvoorbeeld ook de eerste fiets van Freddy Maertens met Dura-Ace. Het is een leuk verhaal, maar uiteindelijk blijft het een kapotte schoen.”

Nieuw design

Hoetelmans regelt voor veel renners in het peloton hun schoenen, waaronder voor Van der Poel. Die heeft voor de Tour net een nieuw design gekregen. Maar bij deze nieuwe wereldtitel hoort misschien ook wel een nieuwe schoen. “Hij heeft als enige ter wereld een gepersonaliseerde MVDP signature-schoen, net als zijn fiets. Alles is mooi, want je kunt daar vanalles mee doen. Maar Mathieu is iemand die van zo min mogelijk poespas houdt, qua schoen-sok-combinatie. Het allerliefst heeft hij alles wit. Nu is het toevallig wel zo dat ik voor hem twee paar cross-schoenen voor komende winter heb geregeld, met de regenboogbanen in een vorm van een trap erop.”

Die verwijzen naar de Stairway to Heaven in Hoogerheide, de kenmerkende trap in het parcours waarop hij wereldkampioen werd. “De Japanse designers hebben daar een gaaf design van gemaakt”, verklapt Hoetelmans. “Alleen zijn we onze schoenen altijd aan het ontwikkelen en Mathieu is de eerste die daar altijd mee koerst. Zolang dat nog onder embargo zit, kun je daar niets mee.”

“Ook weet ik niet of Christoph Roodhooft ze al aan hem heeft laten zien”, gaat de Shimano-man verder. “Het kan best zijn dat Mathieu toch liever helemaal wit heeft, als hij ze niet mooi vindt. Dan doen we dat. Wij doen altijd ons uiterste best voor hem en zijn voorzichtig met hem. Wij zijn heel erg blij als we iets speciaals voor hem kunnen doen. Mathieu is een uitzonderlijk renner, maar ook een uitzonderlijk mens.”