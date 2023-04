Mathieu van der Poel nam afgelopen winter afscheid van zijn speeltijd

Zonder omwegen werd het door zijn hele entourage bevestigd. Het kon ook bijna niet anders gezien zijn prestaties van de afgelopen weken. Winst in Milaan-San Remo, tweede in de Ronde van Vlaanderen en de zege in Parijs-Roubaix. Mathieu van der Poel laat in de monumenten van het voorjaar op 28-jarige leeftijd het beste van zichzelf zien.

Als VIP-chauffeur bij de Rabobank-wielerploeg was vader Adrie van der Poel jarenlang present bij de grootste wielerwedstrijden. Over het door de bankiersploeg zelf heilig verklaarde opleidingsproject was vader Adrie in die periode helemaal niet zo lovend. En heel af en toe, meestal off-the-record, durfde hij dat ook te zeggen.

Toen zijn zonen David en Mathieu een aanbieding kregen om voor de beloftenploeg van Rabobank te koersen, had hij vaderlijk al dusdanig op hen ingesproken dat ze begrepen dat de Rabo-opleiding niet voor iedereen de ideale weg naar de top was. De Rabo-route was op een té jonge leeftijd té professioneel en te veel een clustervorming van de beste talenten. Hij zag de Rabo-talenten vaker in het defensief dan in het offensief koersen. Terwijl het op die leeftijd beter is om iedere keer de strijd met de besten aan te gaan in plaats van in een tactisch keurslijf te fietsen.

Vervolgens was de weg van de geleidelijkheid voor Adrie cruciaal. Uit eigen ervaring wist hij dat hij in zijn eerste jaren als profrenner veel te veel wedstrijden had gereden, en dat dit hem in het tweede deel van zijn loopbaan enigszins had opgebroken. Eigenlijk hoopte hij dat Mathieu zich dusdanig kon ontwikkelen dat hij tot zijn dertigste nog fysieke vooruitgang kon boeken. Met de broers Christoph en Philip Roodhooft vond hij de perfecte teamleiders die in de ontwikkeling van Mathieu stapje voor stapje wilde meegaan.

Kijk naar het programma van MVDP in de eerste jaren bij de broers Roodhooft. Er werd niet gekozen voor de grote wedstrijden, maar voor een bescheiden programma met kleinere koersen van het kaliber Ronde van België, Tour du Limousin en bijvoorbeeld de Tour Alsace. In die wedstrijden gold wel het motto: als je een rugnummer op hebt, dan koers je tot het uiterste en als je traint dan doe je dit om jezelf te verbeteren.

Natuurlijk kan een vader 1001 plannen hebben, maar is hij altijd afhankelijk van het talent en de eerzucht van zijn nageslacht. Wat dat betreft heeft Mathieu van der Poel de juiste combinatie van genen en doorzettingsvermogen van zijn vader Adrie en opa Raymond Poulidor. Met dat talent en met de nodige arbeidsethos en vooral gedrevenheid om te willen winnen, heeft MVDP vanaf de jongerencategorieën altijd een stempel op de koersen en crossen gedrukt waar hij aan de start stond. Misschien ging het af en toe wel iets te makkelijk.

Dat bevestigde ook José De Cauwer. In mijn ogen is de voormalig renner, ploegleider en bondscoach tegenwoordig met afstand de beste wieleranalist. Ik zocht De Cauwer in de laatste maand van het vorige kalenderjaar thuis op voor een interview voor het voorjaarsnummer van Helden Magazine. Toen zei De Cauwer al heel overtuigd: “Schrijf maar op, 2023 gaat het jaar van Mathieu van der Poel worden.”

Volgens de Belgische wielerkenner begint een wielrenner met een wit vel papier waar tientallen wetmatigheden op staan die hij moet doen, maar er staan ook evenveel zaken op die je eigenlijk niet moet doen. Zeg maar de ideale levenswijze voor een profwielrenner.

Als je een tijdje koerst dan gaan de meeste renners bepaalde zaken doorstrepen. Hoe ouder je wordt, hoe meer strepen er op dat vel staan. Waardoor er maar zo’n 80% van de ideale leefwijze overblijft. Die overige 20% moet je dan opvangen met ervaring en intelligentie in de koers.

Wanneer er echter te veel strepen komen, dan leef je na een aantal jaren té weinig volgens het ideale plaatje om nog goed te kunnen presteren. En dan begin je te twijfelen. “In de wielersport is niets belangrijker dan het graag willen doen. De passie, de gedrevenheid, dat zijn de belangrijkste bouwstenen om te presteren”, aldus De Cauwer.

Waar volgens De Cauwer bij Wout van Aert na al die jaren nog altijd geen strepen op dat vel papier staan, daar is Mathieu van der Poel in dit opzicht zijn tegenpool. “Als je dat witte vel met voorwaarden bekijkt, dan had Mathieu al veel zaken doorgestreept. Misschien wel omdat het soms allemaal iets té makkelijk voor hem liep. Ondertussen is hij met een gum weer vlijtig strepen aan het uitwissen. Daarom gaat hij er in 2023 staan”, wist De Cauwer zeker.

Tegenslagen zoals het plankje tijdens de olympische mountainbikewedstrijd in Tokio 2021 en het incident tijdens het WK in Wollongong afgelopen winter, waren zijn motivatie om harder te werken. Eigenlijk was het besef er al voor het WK in Wollongong toen hij in een interview zelf al aangaf dat er op zijn leeftijd niet al te veel kansen meer zouden komen om de wereldtitel te veroveren. Het pijnlijke incident in het Australische hotel bracht hem het besef dat hij zich zijn gouden wielerjaren niets moest laten afnemen.

Meer dan ooit realiseerde MVDP zich dat zijn speeltijd voorbij is. Hij kan perfect op zijn talent terugvallen. Maar als hij nog meer wil… Dan moest hij toch wat zaken nóg professioneler gaan aanpakken.

Een perfecte stap was om een huis op de fameuze Cumbre des Sol (waar Tom Dumoulin zijn schitterende overwinning in de Vuelta a España 2015 behaalde) in Spanje te kopen. Weg van alle drukte en weg van vele afleidingen in het Belgische land. Verder kent de omgeving rond Calpe veel betere trainingsmogelijkheden qua weersomstandigheden en hoogtemeters. Dit werd zijn ideale plek om zich op dit voorjaar voor te bereiden.

Samen met de broers Roodhooft werd er een gebalanceerd programma richting de monumenten in het voorjaar uitgestippeld. Hij leerde in Tirreno-Adriatico koersen met de handrem erop, omdat hij in de opbouw naar zijn topvorm naar zijn lichaam moest luisteren en niets mocht forceren.

Er worden soms nog wel eens vraagtekens bij de professionaliteit van Mathieu van der Poel gesteld, maar wie hem en zijn kader bij Alpecin-Deceuninck de afgelopen maanden heeft gevolgd, kan alleen maar zeggen dat er niets aan het toeval werd overgelaten en dat op alle gebieden het beste uit de kast werd gehaald om tot deze resultaten te komen.

De jarenlange aanpak van vader Adrie om zijn zoon Mathieu pas op z’n best te krijgen in de tweede helft van de twintiger jaren, en het besef van Mathieu zelf dat het nu daadwerkelijk moet gebeuren, betaalt zich uit in een ongelooflijke reeks prestaties. Waar hij voorheen nog wel eens met nonchalance over zijn palmares en het prestige van bepaalde overwinningen sprak, daar is nu de honger naar grote successen in elke vezel van zijn lichaam zichtbaar.

Sterker, zijn beste jaren lijken nu pas te zijn begonnen. Misschien is dit wel de mooiste conclusie die het Nederlandse wielrennen op het Vélodrome André Pétrieux in Roubaix op deze zonnige paaszondag 2023 kan maken.