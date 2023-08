Thymen Arensman hervindt de rust in zijn hoofd en werkt toe naar Vuelta: “Signalen zijn goed”

Interview

De eerste maanden van Thymen Arensman bij INEOS Grenadiers verliepen niet zoals hij had gehoopt. Twijfels maakten zich meester over de talentvolle klassementsrenner, die mede door een verhuizing een lastige start kende. Dat hij in mei zesde werd in de Giro d’Italia en Geraint Thomas naar een tweede plaats loodste, deed hem goed. “Deze groep maakt mij rustiger”, erkent hij in Polen, waar hij toewerkt naar de Vuelta a España.

“Ik hoop, als alles goed gaat, de Vuelta te rijden. Je moet natuurlijk eerst geselecteerd worden, maar ik denk dat de signalen goed zijn. Ik heb goed getraind in Andorra met een deel van de Giro-groep, dat was heel leuk. Het ging hartstikke goed en daarom hoop ik erbij te zijn in de Vuelta”, aldus Arensman, die daardoor opnieuw twee grote rondes in een seizoen gaat rijden. Dat deed hij ook vorig jaar in de Giro (18e) en de Vuelta (6e).

Wat mogen we dan verwachten van Arensman in Spanje? Aan een eindklassering voor zichzelf denkt hij niet. “Mwah, niet echt. Zesde was een mooie prestatie, zeker als je ziet dat ik in dienst reed van G (de bijnaam van Thomas, red.). Maar die zesde plaats zou ik graag inruilen voor een Giro-overwinning voor Thomas.”

“Hopelijk kunnen we ook zoiets doen in de Vuelta. Maar ik heb liever dat G wint en dat ik een DNF heb, dat maakt mij allemaal niet uit. Het zou heel mooi zijn als we de Vuelta kunnen winnen met hem, dan kijken we daarna naar de toekomst.”

‘Trainen’ in de Ronde van Polen

In de Ronde van Polen geen goed algemeen klassement voor de coureur uit Deil. Vaak is hij kort na een hoogtestage nog niet in topvorm en dus werkt hij zich in het zweet voor kopman Michal Kwiatkowski. “Ik kan mooi mijn werk doen voor het team. Het gaat volgens plan en ben blij met het werk dat ik hier kan doen. Woensdag reed ik een mooie dag op kop, samen met Laurens De Plus. Dat was heel zwaar, maar het was leuk om te doen.”

“Het is ook mooi voor Michal, dat we wat terug kunnen doen voor hem. En het was ook een goede training”, denkt hij ook nog vooruit.

Lees ook: Thymen Arensman open over moeilijke start: “INEOS heeft meer vertrouwen in mij dan ik in mezelf”

Gesetteld in Andorra

Nog even terug naar dit voorjaar, toen Arensman openlijk aangaf mentaal met zichzelf in de tang te zitten. Naast dat hij een plek moest zien te vinden in een geheel nieuwe ploeg, met veel grote namen om zich heen, speelde op de achtergrond een verhuizing van Nederland naar Andorra. En zijn uitslagen waren, in aanloop naar de Giro, niet denderend.

“Het enige wat ik kan doen is elke dag mijn best doen. Ik heb laten zien wat ik kan en dat komt er vanzelf wel een keer uit. Ik heb geen haast, en het team heeft alle vertrouwen in mij. Eigenlijk meer dan ik in mezelf misschien”, gaf hij destijds toe. “Ik heb laten zien wat ik kan. Het zal een kwestie van tijd zijn. Ik ben nog heel jong en heb al mooie dingen laten zien, dus dat kan niet weg zijn.”

In Polen komt Arensman heel rustig over. Dat bevestigt hij ook in het gesprek: “Het gaat nu wel goed. Ik ben ondertussen gesetteld in Andorra, dus ik voel mij wel goed. In a better place, zullen we maar zeggen. Ik heb helemaal geen stress en ik probeer te doen wat ik leuk vind. Dat is fietsen. Met deze renners, zoals een Geraint Thomas, is het mooi om dit soort wedstrijden te doen. Dat maakt mij wel rustiger.”

Bekijk hier het interview met Thymen Arensman van april 2023:



Wedstrijdprogramma Thymen ARENSMAN