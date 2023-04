Thymen Arensman open over moeilijke start: “INEOS heeft meer vertrouwen in mij dan ik in mezelf”

Drie weken voor de Giro d’Italia zoekt Thymen Arensman nog naar zijn topvorm. In de Tour of the Alps kende hij een teleurstellende eerste dag, waarna hij dinsdag in de tweede rit vroeg in actie kwam als helper van de INEOS Grenadiers-trein. “Ik was zeker teleurgesteld”, erkent Arensman, die na afloop tegen WielerFlits uitgebreid ingaat op zijn problemen in de eerste maanden bij de ploeg.

Welk gevoel had je gisteren na de finish? Was dat teleurstelling?

“Ik was zeker teleurgesteld, maar je weet nooit hoe je van een hoogtestage terugkomt. Ik moet zeggen dat het wel lastig is. In een nieuw team, een heel andere omgeving. Verwachtingen die ik mezelf opleg en druk die ik mezelf opleg. Dat is mentaal niet al te makkelijk.”

“Ik merkte gewoon dat ik graag beter wil. Toen ik op die klim kwam (Arensman loste in etappe 1 op de voorlaatste klim , red.) en ik begon af te zien, toen merkte ik dat ik met mijn gedachten ergens anders was. Meer bij negatieve gedachtes.”

“Je moet in een soort trance komen als klassementsrenner, zoals ik dat vorig jaar heel goed kon. Nu ben ik met andere dingen bezig in mijn leven. Ik ben daarom blij dat ik mijn steentje kan bijdragen en kan leren van zulke goede renners waar ik echt naar opkijk. Ik ben heel happy dat ik in dit team kan rijden en van de beste renners kan leren. Ik hoop dan in dit team naar dat niveau toe te groeien.”

Is dat ook iets waar je je zorgen om maakt richting de Giro? Dat je die dingen aan je hoofd hebt, of kan je dat uitschakelen en heb je die knop nu al kunnen omzetten?

“Ik leer echt heel veel, over mezelf en over het wielrennen. Ik weet zeker dat mij dat beter maakt. Het team heeft super veel vertrouwen na wat ik vorig jaar heb laten zien. Ze weten dat ik dat in mij heb. Ze zeggen dat ik soms wat meer vertrouwen in mezelf moet hebben, dat ik heel erg sterk ben. Maar soms moet ik dat zelf nog wat meer zien, zeggen ze.”

“Voor nu ben ik hartstikke blij om van deze wereldrenners, Tao Geoghegan Hart, Pavel Sivakov en G (de bijnaam van Geraint Thomas, red.) te leren. Het is super mooi om van die renners te leren en zo proberen beter te worden.”

Heb je nu vanuit jezelf ook het vertrouwen te pakken richting de Giro?

“Zeker. Natuurlijk had ik het ook liever anders gezien, met alle opofferingen die ik heb gedaan. Er gaat zoveel in mijn hoofd om en…”

Kan je daar iets over uitweiden?

“Het is een heel ander team, een heel andere omgeving en heel andere renners, waar ik ook echt naar opkijk. Een Girowinnaar, een Tourwinnaar, een ex-winnaar van de Tour of the Alps… Daar probeer ik van te leren, om ook maar een beetje van hun palmares te krijgen.”

“Maar ook andere dingen, zoals een verhuizing naar Andorra wat ook allemaal meespeelt. Het enige wat ik kan doen is elke dag mijn best doen. Ik heb laten zien wat ik kan en dat komt er vanzelf wel een keer uit. Ik heb geen haast, en het team heeft alle vertrouwen in mij. Eigenlijk meer dan ik in mezelf misschien.”

Gisteren zei Tao op de persconferentie dat je nog tijd nodig hebt, maar dat je voor jouw leeftijd wel al een flink palmares hebt opgebouwd. Doet dat je goed?

“Ja, daarom heb ik ook zoveel bewondering voor Tao. De woorden die hij gisteren voor mij had nadat ik heel emotioneel in de bus terug kwam. Dat is hartstikke fijn. Dat zorgt er ook voor dat ik graag voor hem werk en gemotiveerd blijf om elke dag mijn best te doen. Ik heb laten zien wat ik kan. Het zal een kwestie van tijd zijn. Ik ben nog heel jong en heb al mooie dingen laten zien, dus dat kan niet weg zijn.”

 Na de finish spraken we opnieuw met Tao Geoghegan Hart over Arensman. De Nederlander speelde in zijn tweede ritzege een belangrijke rol door op de voorlaatste klim het kopwerk over te nemen en de elitegroep uit te dunnen. We waren benieuwd hoe Hart naar het optreden van Arensman keek. “Hij hoefde zich niet te bewijzen voor mij”, vertelt Hart. “Ik ken zijn klasse en kwaliteiten. Niemand wordt afgerekend op basis van een klim, een wedstrijd, een maand of zelfs een half jaar. Iedereen kent zijn moeilijke momenten en hij voelde zich gisteren niet super. Dat hebben sommige renners nu eenmaal na een lang trainingskamp.” “Het is heel normaal dat je dat als jonge renner moet meemaken. Hij heeft goede en ervaren renners om zich heen en hij heeft vandaag zijn benen laten spreken. Ik ben er 100% zeker van dat hij de komende drie dagen nog sterker gaat zijn. Hij heeft een enorme motor en blijft stappen zetten. Het is fijn dat hij mij geholpen heeft aan deze zege.”