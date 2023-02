Eekhoff staat voor een bijzonder jaar: “Alles is de eerste keer”

Interview

De laatste jaren werd er veel verwacht van Nils Eekhoff in de klassiekers. Maar de jongeling is van mening dat hij ze eerst maar eens moet uitrijden. Diezelfde voorjaren werd de 25-jarige Noord-Hollander namelijk achtervolgd door pech. “Ik hoop gewoon goede koersen te rijden met af en toe een uitschieter in de top-10”, vertelt Eekhoff aan WielerFlits. Enigszins terughoudend overigens, want de klassiekerspecialist kreeg deze winter een harde klap te verwerken.

Tijdens de doelstellingen voor het komende wielerseizoen, werd er bij Team DSM met geen woord gerept over de voorjaarsklassiekers. De laatste jaren was dat nog een van de peilers. Nu luisteren de grootste namen naar John Degenkolb en… Eekhoff. “De klassiekers zijn nog altijd een stroom binnen onze ploeg”, vertelt die laatste. “De sprintkern en de klassiekerkern is stiekem een beetje gemengd. Daar zitten overlopende krachten in. Veel van de klassiekerjongens hebben best wel wat power in hun sprint. Andersom kunnen de sprinters ook goed mee in het klassieke voorjaar.”

Toch zullen de meeste mensen niet meteen aan Team DSM denken dit voorjaar. Degenkolb is weliswaar oud-winnaar van Parijs-Roubaix, maar dat lijkt nu lastig. “Ik denk dat we voornamelijk met een sterke, mooie en ook jonge ploeg naar de klassiekers trekken. En daarin zal ik wel een van de speerpunten zijn. Ik denk wel dat we iedereen zijn krachten moeten benutten daarin. Het is niet dat ik een vooruitgeschoten man ben zoals Mathieu van der Poel, waar een heel team omheen gebouwd is. Die ploegen zijn er maar weinig. Dat moeten wij bestrijden in de breedte.”

Terug naar de basis

Eekhoff maakte in zijn eerste jaar als prof (2020) indruk, maar sindsdien kwam hij op vervelende tijden ten val of kreeg hij te maken met langdurige blessures. “In de afgelopen drie jaar dat ik WorldTour-renner ben geweest, heb ik nog geen fatsoenlijke klassiekerperiode gedraaid. In 2020 met corona was eigenlijk alles door elkaar heen. In 2021 was ik degelijk, maar lag ik toch wat vaker op de grond in verschillende wedstrijden. En afgelopen jaar heb ik helemaal vanaf de zijlijn toegekeken, door een hersenschudding. Hopelijk blijf ik daar van gespaard de komende weken.”

Hij is daardoor wel voorzichtig over zijn ambities. “Vorig jaar was ik heel uitgesproken over top-10 plekken en daarin meestrijden. Dat is zeker wat nog steeds speelt. Maar ik zou ook al wel blijer zijn als ik gewoon een fatsoenlijke klassiekerperiode draai, zonder al te veel op de grond te liggen. Dus dat is sowieso een start. Als ik niet meedoe, dan kan ik ook niet winnen. Ik vind dat lastig om uit te spreken, omdat ik altijd heel prestatiegericht ben. Dat is wat mij drijft. In mijn achterhoofd ben ik altijd bezig met resultaat rijden. Met winnen. Maar daarvoor moet ik wel eerst starten.”

Met die tegenslagen probeerde Eekhoff zo goed mogelijk om te gaan. “Je moet vertrouwen blijven houden in jezelf. Mensen om je heen kunnen dat hebben. Maar als je dat zelf niet hebt, dan is het een stuk lastiger. Ik geloof er echt in dat het in me zit om mijn stempel op klassiekers te drukken. Voor mezelf heb ik al een aantal keer laten zien wat mijn potentieel is. Ik ben er heel erg van overtuigd dat ik nog niet mijn top heb bereikt. Ik was een paar keer goed op weg, maar een val of corona belette me steeds. Maar jezelf bijeenrapen en doorpakken is zeker niet altijd makkelijk.”

“Uiteindelijk is het natuurlijk niet alleen de prestatie wat mij gelukkig maakt”, gaat hij verder. “Ik kan ook veel voldoening halen uit goed trainen en een mooie trainingsrit te maken. Maar de Nils Eekhoff van 2020 (tweede op het NK en Dwars door het Hageland, zevende in Bretagne Classic, red.) is zeker nog niet weg. Ik hoop dat we daar weer veel van gaan zien dit jaar. Het komt erop neer dat ik op mijn fiets blijf zitten. Dat resulteert erin dat ik een langere periode gestructureerd kan trainen, wedstrijden kan rijden en daarop kan doorbouwen. Dan houd ik een goed niveau.”

Overlijden van zijn moeder

Het valt op dat Eekhoff voorzichtig is in zijn woordkeuze. Dat heeft een reden. Na een lang ziekbed is afgelopen winter zijn moeder overleden. Een onbeschrijflijke klap die Eekhoff voor de rest van zijn leven met zich meedraagt. “De lastige tijd die ik nu heb gehad, zorgt ervoor dat ik weer iets meer met de basis bezig ben. Wat maakt mij daar nu gelukkig in? Het betekent niet alles om jezelf op de kaart te zetten. Er is meer Nils Eekhoff dan de prestaties an sich. Daarom ben ik iets meer teruggetrokken in mijn uitgesproken mening. Dat is iets wat niet weggaat en zal blijven.”

“Voorheen ben je iets meer de arrogante topsporter die toch altijd erg egoïstisch is en vooral aan zichzelf denkt”, legt de klassiekerspecialist uit. “Zo’n gebeurtenis doet je inzien dat je soms een stapje terug moet zetten om misschien wel weer die stap vooruit te maken. Als je er alsmaar mee bezig bent om jezelf te willen tonen, dan kan het ook tegen je gaan werken. Ik denk dat ik deze winter even een stapje terug heb gezet. Ik had dat ook echt even nodig om mezelf als profwielrenner terug te vinden. Het laatste jaar is voor mij mentaal heel erg zwaar geweest.”

Vooral de Tour de France was voor hem heel moeilijk, omdat zijn moeder toen in en uit het ziekenhuis ging. Toch kreeg Eekhoff na het einde van vorig seizoen de smaak weer te pakken. “De winter begon eigenlijk heel goed, met een lekker gevoel op de fiets. Maar plots ging mijn moeder heel snel achteruit en daarna is ze komen te overlijden. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik daarin qua training weer een beetje ben weggevallen. Ik moet altijd even mijn draai zoeken, een ritme vinden en met goed voelen op de fiets. Die weg weer vinden, was nu natuurlijk moeilijker dan ooit.”

Eekhoff probeert intussen weer vooruit te kijken. Het erover hebben helpt hem door het proces, hoe moeilijk het ook is. “Ik denk dat het goed is om erover te praten, om het te verwerken. Het is niet iets dat in één keer weg is. Het is iets waar je mee moet leren leven en daarin je draai moet weten te vinden. Dat is nog zoeken. Daarvoor is het nog te vers. Maar ik geloof wel dat die draai er weer gaat komen. Soms denk je dat je het een plek hebt gegeven en het andere moment kan je in één keer ergens tegenaan lopen dat je eraan herinnert. Dat het je weer van de leg brengt.”

Trots maken

Ondanks alles kon Eekhoff zijn seizoen zoals gepland wel beginnen in de Saudi Tour, gevolgd door Figueira Champions Classic en de Volta ao Algarve in Portugal. “Ik heb daar vooral meegedraaid in de lead out. Die wedstrijden waren om mee te nemen naar het voorjaar, om een goede stimulatieprikkel te krijgen. Na Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne rijd ik het volledige klassieke voorjaar tot Parijs-Roubaix, met uitzondering van Strade Bianche, Brugge-De Panne en de Scheldeprijs. En als alles goed loopt, mag ik weer naar de Tour de France.”

Ondanks de zware tijd die achter hem ligt, grijnst Eekhoff stiekempjes toch een beetje over zijn ambities. “Ik hoop dat ik alle klassiekers heb mogen rijden. Ik hoop dat ik mezelf van voren heb kunnen laten zien en dat dit resulteert in een paar top 10-plekken. Het gaat hoe dan ook bijzonder zijn. Alles is nu de eerste keer: mijn verjaardag, mijn eerste koers, nu het eerste voorjaar, wie weet straks weer mijn eerste Tour. Dat neem je toch met je mee. Maar dat geeft me ook kracht om mijn moeder trots te maken. Niet dat prestaties daarvoor nodig zijn. Maar het is wel iets dat ik zelf wil.”

