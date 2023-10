Raymond Kerckhoffs • maandag 16 oktober 2023 om 11:24

Visma – Lease a Bike wordt nieuwe sponsornaam van Jumbo-Visma

Breaking Jumbo-Visma gaat in 2024 verder als Visma – Lease a Bike. Het leaseprogramma voor fietsen voor bedrijven van Pon dat in Duitsland, België en Nederland succesvol op de markt is gezet wordt de nieuwe tweede titelsponsor van de succesvolle Nederlandse wielerploeg. Meerdere bronnen hebben dit aan WielerFlits bevestigd.

Eerder werd al duidelijk dat Visma het hoofdsponsorschap van de ploeg op zich zou nemen. Dat Visma graag verder wilde met de sponsoring van de succesvolle wielerploeg liet Anne-Grethe Thomle Karlsen, directeur content en sponsoring van de Visma Groep, begin deze maand al aan WielerFlits weten: “Wat betreft de toekomst zijn we dit sponsorschap in 2019 aangegaan met een langetermijnperspectief. Zolang beide partijen gemeenschappelijke waarde zien in deze samenwerking, zal dat niet veranderen.”

Het Nederlandse bedrijf Pon heeft een belangrijk aandeel in de nieuwe toekomst van de wielerploeg van Richard Plugge en Merijn Zeeman. Pon is wereldwijd actief als fietsfabrikant en heeft merken als Cannondale, Gazelle, Cervélo, Focus, Kalkhoff, Schwinn en Union in het pakket. Van oorsprong is Pon vooral bekend als importeur van verschillende automerken zoals Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche en Seat.

‘Lease a Bike’ is ook een onderdeel van Pon. Het richt zich op de voordelen van de zakelijke fietslease voor werkgevers. De naam ‘Lease a Bike’ staat sinds dit jaar al op het shirt van Jumbo-Visma. Pon verwacht dat het zakelijk leasen van fietsen de komende jaren een enorme groeimarkt wordt. Daarom wordt ‘Lease a Bike’ vanaf 2024 tweede titelsponsor van de wielerploeg van o.a. tweevoudig Tour de France-winnaar Jonas Vingegaard en Wout van Aert.

Hiermee lijkt de toekomst van Jumbo-Visma verzekerd. Al is het nog maar de vraag of het budget daadwerkelijk hoger wordt dan het afgelopen seizoen. Insiders spreken over een budget tussen de 25 en 30 miljoen euro voor 2024. In 2025 moet de wielerploeg ook het wegvallen van Betcity opvangen omdat sportsponsoring voor online gokbedrijven slechts is toegestaan tot 1 juli 2025. Hierna mogen online gokbedrijven geen reclame meer maken via sponsoring.

Teammanager Richard Plugge zei in maart, toen duidelijk werd dat Jumbo Supermarkten zich zou terugtrekken, dat de wielerploeg een ‘next step’ moet maken. Budgettair werd gezocht naar een nieuwe internationale sponsor, maar zo eenvoudig is het niet om een multinational te vinden die jaarlijks 15 tot 25 miljoen euro op tafel kan leggen.

In Vandaag Inside werd vorige maand Amazon genoemd als een nieuwe titelsponsor. Hiermee zou een bedrag van 15 miljoen euro zijn bemoeid. WielerFlits hoorde echter dat er met Amazon over een co-sponsorschap werd gesproken en dat dit om een bedrag van maximaal 8 miljoen euro zou gaan. Amazon is echter op het laatste moment alsnog afgehaakt.

Met een fusie tussen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step ontstond er een mogelijkheid om naar een budget van meer dan 40 miljoen euro te groeien en daarmee weerstand te geven aan de groeiende budgetten uit het Midden-Oosten en het bedrag dat miljardair Jim Ratcliffe voor INEOS Grenadiers neerlegt.

De fusiegesprekken tussen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step liepen echter twee weken geleden vast. In de fusieplannen werd Specialized als het fietsmerk van de nieuwe ploeg naar voren geschoven, omdat de groot-eigenaar van Soudal Quick-Step, Zdenek Bakala, een persoonlijke band met Specialized-eigenaar Mike Sinyard heeft. Verder zou dit de overstap van Remco Evenepoel naar de fusieploeg openzetten, omdat de Belgische wereldkampioen tijdrijden een individuele deal met het Amerikaanse fietsmerk heeft. Pon maakte zich hard om met Cervélo als fietsleverancier door te gaan met de ploeg van Richard Plugge. Pon stond erop dat het contract voor onbepaalde tijd werd gerespecteerd en bracht zelf ook nog eens ‘Lease a Bike’ als tweede sponsor in.

Het is onduidelijk of Visma en ‘Lease a Bike’ een stap terug willen doen wanneer zich alsnog een grotere sponsor bij de ploeg presenteert. Dat er mogelijkheden zijn om zelfs gedurende het seizoen te switchen zagen we afgelopen zomer toen Lidl de nieuwe hoofdsponsor van Trek-Segafredo werd.