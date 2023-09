Raymond Kerckhoffs • zondag 24 september 2023 om 18:24

Jumbo-Visma werkt aan fusie met Soudal Quick-Step

Breaking Het is het grootste geheim in de wielersport dat zich de afgelopen maanden afspeelde. Al vanaf medio juli zijn Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step met elkaar in gesprek om per 2024 een fusieploeg te vormen. Dat hebben meerdere bronnen aan WielerFlits bevestigd. Richard Plugge zal de CEO van de ploeg worden. Merijn Zeeman wordt hoofdcoach. Patrick Lefevere wordt lid van de Raad van Commissarissen van de ploeg. Volgens ingewijden is het een kwestie van tijd voordat deze spectaculaire en verrassende fusie wordt beklonken.

Op het moment dat tijdens de afgelopen Tour de France duidelijk werd dat de Britse miljardair Jim Ratcliffe in gesprek was om de ploeg van Patrick Lefevere over te nemen ( zoals WielerFlits destijds uitgebreid publiceerde ) ontstond er bij de leiding van Jumbo-Visma het idee om eens met Zdenek Bakala, eigenaar van Soudal Quick-Step , te praten.

Na een meeting in Geneve met Bakala ontstond er al vrij snel een basis om deze grootse en meest verrassende fusie in de wielersport te realiseren. Het idee van een fusieploeg werd ook meteen door de hoofdsponsors in 2024 van beide ploegen, Soudal en Visma, omarmd.

Financieel en sportief zou dit een sterke koppeling zijn, waardoor het team de komende jaren de middelen heeft om tegen ploegen met grotere budgets zoals INEOS Grenadiers en UAE Emirates op te boksen.

De nieuwe ploeg, die bij de UCI geregistreerd gaat worden als Visma-Soudal of Soudal-Visma, kan door deze fusie vanaf 2024 werken met een concurrerend budget om aan de wereldtop te blijven mee doen. De ploeg wil zich als een Benelux-team in het peloton profileren. Waar de sportieve leiding in handen komt te liggen van Plugge en Zeeman houdt Lefevere vanuit de Raad van Commissarissen toezicht.

Patrick Lefevere is inmiddels 68 jaar en maakte de laatste tijd al geregeld in het openbaar kenbaar dat hij liever in een andere rol actief was in de ploeg. Deze mogelijkheid krijgt hij in deze nieuwe constructie met een toezichthoudende rol.

Op dit moment heeft Jumbo-Visma al 27 renners en Soudal Quick-Step 23 renners voor 2024 in dienst. Of deze fusie de weg vrij maakt voor Remco Evenepoel om naar INEOS Grenadiers te gaan, is nog onduidelijk. Intern is bij de nieuwe fusieploeg door beide partijen de nadrukkelijke wens uitgesproken om met Evenepoel door te gaan. Vraag is echter of je de toppers Remco Evenepoel, Primoz Roglic, Jonas Vingegaard en Wout van Aert in een team kunt bundelen?

Al is het sowieso onduidelijk of alle toppers willen blijven. Gedurende en na de afgelopen Vuelta a España hebben diverse WorldTeams al aangegeven dat ze geïnteresseerd zijn om Roglic over te nemen en bereid zijn om hiervoor een afkoopsom te betalen. Hierbij zitten Bahrain Victorious, Jayco–AlUla, Lidl-Trek en Movistar.

Evenepoel flirt al jarenlang openlijk met INEOS Grenadiers dat hem als team in de ondersteuning in en richting de grote rondes meer te bieden zou hebben dan de huidige ploeg van Lefevere. Al wordt deze situatie natuurlijk totaal anders door de koppeling van technische staf van Jumbo-Visma met die van Soudal Quick-Step. De wereldkampioen tijdrijden kan nu met de beste middelen en door een super sterke ploeg worden omringd. Vraag is echter met welke positie Evenepoel genoegen neemt naast o.a. Vingegaard, Roglic en zijn landgenoot Wout van Aert als de absolute leiders van de ploeg.

Binnen de nieuwe fusieploeg zullen de komende weken de nodige pijnpunten moeten worden opgelost. Wat gaat de technische staf doen met de overbodige renners die al onder contract staan en waarvan het niet makkelijk zal zijn om die nu nog bij een andere ploeg onder te brengen.

Worden de vrouwenploegen van Jumbo-Visma en AG Insurance–Soudal Quick-Step gebundeld? Wat doen ze met de opleidingsploegen van beide teams? Wat gebeurt er met diverse ploegleiders en de vaste kern van het personeel dat bij beide ploegen in dienst is. Blijft Cérvelo (lees Pon) de fietsconstructeur of wordt het Specialized dat al jaren goede en zeer nauwe connecties heeft met Lefevere en Bakala. Wat gebeurt er met de tweede WorldTour-licentie die het team straks heeft.

Ook bij de UCI zullen er eerst nog de nodige zaken geregeld moeten worden. Het verleden heeft echter aangetoond dat wanneer de geldschieters deze weg willen inslaan er altijd een constructie wordt gevonden om dit uit te voeren.