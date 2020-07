Jumbo-Visma hevelt Gijs Leemreize over naar de WorldTour

Gijs Leemreize is de eerste renner die de overstap maakt van de nieuwe opleidingsploeg van Jumbo-Visma naar het WorldTour-team. De Achterhoeker viert eind oktober zijn 21ste verjaardag en tekent een contract voor drie jaar bij Jumbo-Visma, bevestigen meerdere bronnen aan WielerFlits.

Vanaf 1 januari 2021 mag de talentvolle klimmer zich dus WorldTour-prof noemen. Dat het snel kan gaan, bewijst Leemreize dus. Vorig jaar reed hij nog op clubniveau bij Sensa-Kanjers voor Kanjers uit Aalten. In het clubtenue won hij onder meer de Klimtijdrit op de Camerig in de Topcompetitie en werd hij tweede in de finale van de Wattmeister Challenge. Internationaal liet hij zich zien met goede prestaties in de Carpathian Couriers Race (elfde in het eindklassement en winst in het bergklassement) en de Orlen GP (zestiende); dat was een nieuwe tweedaagse in de UCI Nations Cup U23.

Ook in de lastige ritten van de Oberösterreich Rundfahrt (UCI 2.2) kon Leemreize lang mee; het resulteerde in een twaalfde plek in het eindklassement. Reden genoeg voor Jumbo-Visma om hem afgelopen winter op te nemen in hun opleidingsploeg. Daar bleken de testresultaten van de Gelderlander zo in het oog te springen, dat hij reeds met de profs meereed – zijn debuut voor het Development Team moet nog komen – in de Tour de la Provence. Volgende week maakt Leemreize ook zijn opwachting in de Vuelta a Burgos, in aanloop naar een van zijn hoofddoelen dit jaar: de Tour de l’Avenir.

Robert Gesink

Leemreize komt de komende jaren bij Jumbo-Visma een bekende tegen. De jonge klimmer is namelijk het neefje van de vrouw van Robert Gesink. In de Franse 2.Pro-koers reden de twee al samen. Waar Leemreize’s contract loopt tot en met het einde van 2023, heeft de 34-jarige Gesink nog een verbintenis tot en met volgend seizoen. Onlangs liet de ervaren klimmer – die zich nu in Frankrijk voorbereid op de Tour de France – weten zijn aflopende verbintenis graag met in ieder geval twee jaar te willen verlengen.