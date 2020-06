Maarten Wynants kondigt afscheid aan zaterdag 27 juni 2020 om 08:09

Maarten Wynants stopt in 2021 als profrenner. De oudste nog actieve Belgische prof (38) verdedigt nog tot en met de voorjaarsklassiekers de kleuren van Team Jumbo-Visma, waarna hij de fiets inruilt voor de ploegleiderswagen.

“Parijs-Roubaix wordt mijn laatste koers. Dat kon in principe door de nieuwe kalender ook dit jaar in oktober, maar ik wil afscheid nemen na een normaal, volledig voorjaar”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. Hij is ambitieus voor zijn laatste deelname in de Helleklassieker. “Ik wil Wout van Aert of een ploegmaat naar de zege loodsen”, klinkt het.

Wynants was aanvankelijk van plan aan het einde van dit seizoen te stoppen, maar de coronapandemie zorgde ervoor dat hij zijn plannen moest wijzigen. Hij verlengt zijn contract bij Jumbo-Visma nu met twee jaar. Daarbij zit hij nog een half jaar op de fiets bij het WorldTour-team, om vervolgens zijn carrière voort te zetten als ploegleider bij de opleidingsploeg. “Op de fiets ga ik eerst nog mijn rol spelen als wegkapitein”, aldus Wynants. “Nadien is het de bedoeling dat ik het vak als ploegleider leer bij de opleidingsploeg en zo kan doorgroeien.”

Wynants vertrekt met de ploeg op 7 juli voor twee weken op stage naar het Oostenrijkse Zillertal. Hij hervat zijn seizoen in Strade Bianche, waarna hij aan de start staat van de Czech Cycling Tour.